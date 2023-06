Tom Holland y la curiosa habilidad que le permitió conquistar a Zendaya

escuchar

Tom Holland y Zendaya protagonizan uno de las noviazgos más populares del Hollywood actual. Cada proyecto de ambos, estén juntos o separados, provoca un gran interés en el público y los fans de la pareja siguen muy de cerca no solo su vida profesional sino también los detalles fuera de las cámaras. Recientemente, una anécdota que contó Holland llamó la atención de sus seguidores.

Tom Holland junto a Zendaya Emma McIntyre - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el marco de una entrevista, Tom Holland contó cómo nació su amor por la carpintería. Según explicó el intérprete, varios miembros de su familia desarrollaron ese oficio, y luego agregó: “La carpintería es algo que disfruto mucho. Realmente la amo. De hecho yo fabriqué la mesa de cocina de mi mamá, y también su mesa de oficina. Construí todos los placares de mi cuarto e hice una pajarera con mi abuelo”.

Más adelante, el protagonista de Uncharted explicó por qué aprendió este oficio y el rol que tuvo su madre en esa decisión. “No dejaba de audicionar, audicionar y audicionar, y ya estaba un poco agotado de esa rutina. Pensaba, y esto lo digo siendo brutalmente honesto, que había terminado de hacer una película de Ron Howard, y sentía que la había rompido. Pensaba que ya no tenía por qué seguir yendo a castings, pero era más bien todo lo contrario. Entonces había entrado en esa rutina de seguir presentándome para otros proyectos, y aunque estaba seguro que iba a quedarme con el papel, nunca conseguía nada. Eso era un verdadero golpe”.

Zendaya GABE GINSBERG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frente a ese panorama en el que no parecían surgir nuevos proyectos, Holland reveló: “Mi mamá me dijo que como no estaba consiguiendo trabajo, tenía que armar un plan B. Entonces me anotó en una escuela de capintería, para hacer un curso de seis semanas. Y me mandó a ser carpintero”.

Pero esos conocimientos fueron clave no tanto para dedicarse a ese rubro, sino para conquistar a Zendaya. “Una vez arreglé la puerta de mi novia, en una etapa muy temprana de la pareja”, contó Holland, y explicó: “Estaba de visita en su casa, y su puerta estaba rota. Entonces le dije que iba a arreglárselar, y después resultó que nos enamoramos”. De esa forma, y gracias a sus conocimientos en caspintería, Holland pudo conquistar a la joven actriz.

Su retiro momentáneo de la actuación

Hace pocas semanas, Tom Holland estrenó la miniserie titulada The Crowded Room, en donde interpreta a Danny Sullivan, un hombre que fue arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979, y que, cuando es interrogado, empieza a recordar episodios traumáticos de su vida. Pero ese proyecto, lo llevó a tomar una decisión insospechada.

“Me voy a tomar un año y ese es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie”, aseguró Holland, quien además es productor de la misma, lo que le sumó una nueva responsabilidad. “Me entusiasma saber cómo la va a recibir el público, el sentir que todo el trabajo que hicimos no fue en vano, pero el rodaje fue una etapa muy dura”, añadió. El nuevo Spiderman aseguró que explorar emociones tan oscuras tuvo un alto costo, además de la intensidad de trabajo. “El ser productor me llevó a lidiar con problemas cotidianos, me generó mucha presión el tener que resolver los dilemas del día a día”, reveló.

Tom Holland ANGELA WEISS - AFP

De todos modos, hizo la salvedad de que pudo disfrutar del proyecto por todo lo aprendido. “Me encantó producir, y yo no soy ajeno al trabajo duro, porque considero que cuanto más trabajás, mejor salen las cosas, y esa parte fue muy disfrutable”, apuntó. “A pesar de eso, la serie me sacó fuerzas, me quebró, llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso”, concluyó Holland, a quien no veremos embarcarse en un nuevo film o serie en el corto plazo.

“Aprender sobre las problemáticas de salud mental y su poder, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny, el personaje de la serie, ha sido un aprendizaje para mi propia vida”, contó el actor en diálogo con Entertainment Weekly, sobre este papel tan desafiante como bisagra en su carrera.

LA NACION