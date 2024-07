Tomás Kirzner le pidió disculpas a Pepe Cibrián: “Fui un estúpido, estoy banalizando algo terrible”

Escuchar

“Te pido perdón Pepe. En el clip que se viralizó estoy banalizando algo terrible”, reflexionó Tomás Kirzner al aire, al comienzo del programa de streaming de Olga. “¿Dónde está mi error? En reírme y no darme cuenta en lo que estoy diciendo. Me di cuenta a las trompadas, con lo que dijo Pepe y con lo que dijeron otros periodistas. A las trompadas me di cuenta que es un espanto el clip el que se viralizó. Fui un estúpido, fue una completa desinteligencia de mi parte y le pido perdón Pepe. Fui un pelotudo [sic] que no se dio cuenta. No tiene nada que ver con una bajada de línea del streaming”, subrayó el hijo de Adrián Suar.

“En el clip que se viralizó me estoy riendo y estoy narrando una atrocidad de forma descontextualizada. Lo que se ve no fue mi intención. Para el que no lo sabe yo tengo dos abusos encima, esto lo digo simplemente para aclarar que yo nunca le faltaría el respeto a una víctima de algo semejante , no quiero desviar el foco, pero inevitablemente hay gente que no lo sabe y me parece importante”, agregó Kirzner.

Los integrantes de Mi primo es así, luego de las disculpas públicas a Pepe Cibrián

Antes del descargo de Kirzner, Martín Rechimuzzi, que encabeza el programa, dio su parecer: “Tenemos que empezar haciendo referencia a un clip viral sobre el asunto con el señor Pep Cibrián. Nuestro ánimo es en primera instancia aclarar lo que pasó o lo que se dijo, para eso es necesario mirar el programa completo y no orientarse por los clips que tergiversan cosas porque se ve solo un fragmento”.

“Pedimos disculpas si alguien se sintió mal. Me parece importante enfatizar que Pepe Cibrián luchó en su momento cuando no era todo tan amable como es hoy, fue de los que pusieron su cuerpo y su voz en ese momento para que sucediera lo que sucede hoy [que cualquier pareja puede decidir casarse y adoptar], en ese momento lo que más tensión aportaba a la ley no era el matrimonio en sí sino la posibilidad de adopción. Este presente un poco más cómodo se lo debemos a personas como Pepe”, destacó Rechimuzzi.

“No solo se rieron de mí”

La controversia surgió el lunes 15 durante el programa de streaming cuando Toto Kirzner hizo una parodia de una antigua entrevista televisiva de Susana Giménez al productor de Drácula realizada en el contexto de la lucha por la adopción en la Argentina en los casos de matrimonio igualitario. “No solo se rieron de mí y de la lucha por el matrimonio igualitario y los derechos, sino que también hicieron burlas y banalizaron la prostitución infantil”, enfatizó el dramaturgo.

Y este episodio se suma a lo ocurrido días atrás en otro programa de streaming, esta vez del canal Neura Media -cuya cara visible es Alejandro Fantino-, en donde pasó un hecho similar cuando Sergio “Tronco” Figliuolo se rio de un “chiste” que hacía referencia al cáncer y la pedofilia. Por eso, Cibrián llamó a reflexionar sobre los límites y el humor en relación con determinados temas.

“No me puedo quedar de brazos cruzados ante semejante falta de respeto”, afirmó Pepe Cibrián, quien anunció que iniciará acciones legales contra la producción del programa de streaming Mi primo es así (Olga) y contra cada uno de los conductores y panelistas del ciclo: Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto, Noelia Custodio y Tomás Kirzner. “Todos participaron y se rieron; ya no vale un pedido de disculpas”, declaró ayer a LA NACIÓN.

El llamado de atención del artista de 76 años invita a una reflexión sobre la responsabilidad de los comunicadores en el tratamiento de temas sensibles, pero sobre todo el mundo del streaming donde sobran las horas de aire y pareciera a veces que cualquier cosa puede ser dicha sin ningún filtro.

LA NACION