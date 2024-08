Siete actores cuyas carreras fueron destruidas justo cuando estaban en pleno auge

Escuchar

Algunos tenían todo para triunfar mientras que otros se encontraban disfrutando de las mieles del éxito; sin embargo, inesperados hechos cambiaron el rumbo de sus carreras . Malas decisiones, problemas de ego, comentarios desafortunados, reacciones violentas o graves acusaciones son algunos de los motivos por los que Hollywood les cerró la puerta a estos famosos. Desde Jennifer Grey a Michael Richards, siete famosos cuyas carreras se desvanecieron con la misma rapidez con la que alcanzaron la fama.

Jennifer Grey y una mala decisión

Jennifer Grey saltó a la fama con Dirty Dancing sin embargo, una cirugía estética la volvió irreconocible tanto para el público como para los productores IMDB.com

Por culpa de una mala decisión, la carrera de Jennifer Grey se desinfló de un día para otro. La actriz saltó a la fama en Dirty Dancing, ese film de los 80 donde interpretó a Baby, una jovencita que se enamora de su profesor de baile al ritmo de “(I’ve had) The time of my life”. Tras este éxito, su cara empapeló la primera plana de las revistas más prestigiosas y los productores se peleaban por tenerla entre sus proyectos hasta que un día Grey salió a la calle y nadie la reconoció. ¿Qué pasó? Una operación de nariz la dejó irreconocible y, por supuesto, cercenó su futuro.

“Entré en el quirófano siendo una celebridad y salí de él en el anonimato”, confesó mientras reconocía que el bisturí, además de corregir la desviación de su tabique nasal, le arruinó su carrera. “A los ojos del mundo, ya no era yo”, reflexionó quien en los últimos años tuvo algunas participaciones secundarias en Grey’s Anatomy y House.

Percy Hynes White y la denuncia que lo dejó sin pantalla

Percy Hynes White le dio vida a Xavier Thorpe en Merlina, pero luego de las acusaciones en su contra, el actor fue desvinculado de la serie de Netflix

Su fama es muy reciente, ya que hace poco cobró notoriedad por su protagónico en Merlina. Sin embargo, el éxito le duró poco y el intérprete de Xavier Thorpe (uno de los intereses amorosos del personaje de Jenna Ortega en la exitosa serie de Netflix) fue echado antes de que arranque la segunda temporada. ¿Los motivos? En enero de 2023 fue acusado de agresión sexual en Toronto. Una mujer alegó que Percy Hynes White y sus amigos organizaban reuniones y proporcionaban alcohol y drogas a niñas para tener relaciones sexuales con ellas. “Perseguía, tenía relaciones sexuales, abusaba y drogaba a mi amiga que tenía 13,14 años en ese momento. La última vez que supe que tuvieron sexo ella tenía 16 años y él 20. Él me agredió en una de esas fiestas cuando yo estaba demasiado borracha y, además, había acorralado, presionado y agredido a varias de mis amigas”, afirmó una usuaria de Twitter en su momento. A raíz de este relato, otras jóvenes se animaron a hablar contando sus propias experiencias.

“A principios de este año, alguien a quien nunca conocí inició una campaña de desinformación sobre mí en redes sociales (...) Se usaron fotos mías de cuando era menor y se presentó a mi personaje como odioso (...) Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me representen como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Estos son el tipo de afirmaciones dañinas y sin fundamento que pueden generar desconfianza hacia las víctimas”, se defendió el actor en su cuenta de Instagram. A pesar de sus esfuerzos por limpiar su imagen, la producción de la serie de Netflix decidió retirarlo del elenco juvenil.

Shannen Doherty y sus caprichos en el set

La fallecida actriz se ganó el apodo de "la chica mala de los elencos" debido a sus conflictos en el set

En el caso de Shannen Doherty fueron sus conflictos en el set los que arruinaron su exitosa carrera. En la década del 90, la fallecida actriz era una de las grandes estrellas de Hollywood, tras protagonizar Beverly Hills, 90210, serie de la que fue echada en la cuarta temporada. Sus aires de diva (que ella luego desmintió) y sus peleas con sus compañeros (en especial con Tori Spelling y Jennie Garth) la convirtieron en la “chica mala” del elenco y en el terror de los productores.

Sin embargo, le dieron una segunda oportunidad en Charmed pero, tampoco la supo aprovechar. Nuevamente, Doherty tuvo un ida y vuelta con una de sus compañeras de elenco: en esta ocasión fue Alyssa Milano, razón por la cual decidió abandonar la serie y emitir un comunicado: “Había demasiado drama en el set y no había suficiente pasión por el trabajo”. Desde entonces, sus participaciones se fueron desdibujando y Doherty tuvo que salir a buscar nuevos rumbos para su carrera.

Matthew Fox y una grave acusación

Matthew Fox fue acusado de violencia de género y sus papeles en cine se esfumaron Archivo

Matthew Fox es recordado como una de las estrellas de Lost. Después de que la serie llegue a su fin en 2010, el actor decidió saltar de la pantalla chica a la grande, participando en films como Guerra Mundial Z junto a Brad Pitt. Sin embargo, un año después algunos escándalos personales comenzaron a empañar su trayectoria. Mientras que en 2011 fue acusado de agredir a un chofer de colectivo, un año después fue arrestado por conducir borracho. Su coprotagonista de Lost, Dominic Monaghan, terminó de hundirlo cuando lo acusó de ser violento con las mujeres : “Golpea a las mujeres. No en incidentes aislados. A menudo”, aseguró el actor en un tuit.

A pesar de haber negado todas las acusaciones en su contra, la carrera del actor no volvió a ser la misma. “Ha sido un año largo y difícil en el que no me he dado cuenta de un montón de cosas negativas que se han dicho sobre mí y que son lo más alejado de lo que soy. En los 46 años que llevo respirando en este planeta, nunca he golpeado a una mujer. Nunca lo he hecho y nunca lo haré”, se defendió, quien decidió tomarse un largo descanso de los sets. En 2015 reapareció en el film Bone Tomahawk y hace poco produjo la serie televisiva Last Light. Pero, además, su carrera podría ganar nuevo impulso ahora, ya que fue confirmado recientemente como el protagonista del nuevo spin-off de la popular serie Yellowstone, que se llamará Yellowstone: 1923.

Gina Carano y su filosa lengua

La actriz fue desvinculada de The Mandolarian por sus desafortunados posteos antisemitas Prensa Disney+

Decir lo que piensa nunca fue un problema para ella hasta que sufrió en carne propia la cultura de la cancelación. Gina Carano era parte de The Mandalorian, la serie basada en el universo de Star Wars cuando su filosa lengua le jugó una mala pasada. A sus continuas críticas contra la vacuna del Covid-19 y el uso de barbijo durante la pandemia, se sumó su defensa a Donald Trump, acusando a los demócratas (y a Joe Biden) de haber ganado las elecciones haciendo fraude. Como si esto fuera poco, en 2021 Carano lanzó varios comentarios antisemitas (publicó un meme que comparaba tener opiniones políticas diferentes con ser judío en el Holocausto) que provocaron su despido de la serie de Disney+.

“Sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, dijo un representante de Lucasfilm en un comunicado. Incluso, la agencia que la representaba también decidió dejar de hacerlo. “Simplemente me tumbé y me puse a llorar. Me puse en posición fetal. No es que no pensara que algo así pudiera ocurrir. Es que no podía imaginar que publicarían este horrible comunicado sobre mí después de haber trabajado conmigo: la empresa de entretenimiento más poderosa del mundo diciendo eso sobre mí”, declaraba la actriz que no solo se perdió la posibilidad de tener su propia historia dentro de la saga sino que demandó a la compañía.

Michael Richards y una reacción racista

Michael Richards fue cancelado por los medios, luego de su pelea con un espectador en uno de sus shows Rich Polk - Getty Images

¿Quién no se acuerda de Kramer, ese vecino loco e irreverente de Seinfeld? Este papel no solo le dio popularidad y tres premios Emmy sino la posibilidad de hacer sus propios shows en The Laugh Factory, un club de West Hollywood. Fue en 2006, durante uno de sus monólogos, que el actor explotó de ira contra un hombre afroamericano que se encontraba entre el público. ¿Qué pasó? Según Michael Richards, este espectador no había dejado de hablar durante su performance desconcentrándolo en más de una oportunidad. La discusión fue subiendo de tono y el humorista terminó lanzando algunos insultos racistas que inmediatamente fueron abucheados por el resto de la sala. “Hace cincuenta años te hubiéramos puesto boca abajo con un tenedor en el culo. Podés hablar, podés hablar, ahora sos valiente... Sáquenlo a patadas de acá. ¡Es un negro!”, disparó el actor desde el escenario. Ante el estupor del público, el comediante lanzó: “Esto es lo que pasa cuando interrumpís a un hombre blanco”.

Su reacción rápidamente llegó a los noticieros y a las tapas de diarios, lo que provocó la cancelación de Richards dentro de la industria. Y si bien pidió disculpas en El Show de David Letterman, su arrepentimiento no fue suficiente. “Me arrepentí inmediatamente en el momento en que lo dije en el escenario. “El daño estaba dentro de mí, así que me alejé por completo del mundo del espectáculo. Era hora de desaparecer y finalmente prestar atención a de dónde venía toda mi ira. Lo máximo que podía hacer por todos era ir a casa y arreglar mis cosas”, confesó en sus memorias, quien desde aquel episodio solo apareció en contados papeles y se dedicó de lleno al estudio de la religión y la filosofía.

Edward Furlong, entre un amor tóxico y sus adicciones

Edward Furlong no buscaba triunfar en Hollywood. Cuando lo hizo con su personaje en Terminator 2, un amor polémico y sus adicciones interfirieron en su camino J. Vespa - WireImage

A sus 14 años, Edward Furlong no soñaba con triunfar en Hollywood, pero estuvo en el momento justo y en el lugar indicado, y terminó interpretando a John Connor, en Terminator 2. Gracias a este papel, este joven se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad . Ganó un premio MTV al mejor papel revelación, protagonizó una campaña para Calvin Klein y GAP, participó de un videoclip de Aerosmith y lanzó una carrera musical que enamoró a las chicas japonesas. Entre sus créditos como actor se encuentran los films Dos almas perdidas (1992), Antes y después (1996) y América X (1998), donde compartió elenco con Edward Norton.

Sin embargo, una relación amorosa con Jackie Domac , su tutora en el set del film de James Cameron, hizo que este muchachito comenzara a tambalear. Él tenía 15 recién cumplidos y ella 28, por lo que las críticas no tardaron en llegar. Y si bien sus tíos (con quienes Edward se crio) intentaron evitar esta relación (hicieron que Domac fuera juzgada por violación), todo fue en vano. Domac no solo se convirtió en su mujer sino también en su manager. Pero, cinco años después, el amor se transformó en odio. Mientras ella denunciaba al actor por abuso y le reclamaba el 15 por ciento de sus ganancias durante los años que trabajó para él, Furlong cayó en el mundo de las adicciones .

“Fue literalmente un éxito de la noche a la mañana, fue una locura. Todavía estoy asimilando el impacto y el asombro de todo... Me metí en cosas que no eran buenas para mí durante mucho tiempo. Yo era un niño al que le pasaban muchas cosas a la vez. Y realmente no pude procesarlo”, reconoció el actor después de sobrevivir a varias sobredosis e intentos de suicidio.