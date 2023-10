El periodista deportivo y su pareja realizaron una gran celebración junto con sus seres queridos y amigos, luego de haber pasado por el civil en septiembre último

LA NACION

escuchar

Anoche, luego de 15 años en pareja y dos hijos en común, Toti Pasman y Julieta Bettatis celebraron su boda con una gran fiesta en la que no faltaron sus familiares, amigos y seres queridos. La pareja se había casado por civil el 22 de septiembre, pero tenía pendiente la celebración y la ceremonia, que finalmente se realizó este 12 de octubre.

La cita fue a las 21 en el Club Náutico San Isidro , más precisamente en el Espacio la Punta. Primero tuvo lugar la ceremonia, en donde un juez de paz los bendijo frente a todos los invitados e intercambiaron sus anillos. La novia ingresó del brazo de su hijo mayor, Benjamín, mientras que su flamante marido la esperaba en el altar con el más pequeño, Lautaro.

Toti Pasman y su hijo Lautaro en el altar Gerardo Viercovich

Julieta Bettatis ingresó a la ceremonia de la mano de su hijo mayor, Benjamín Gerardo Viercovich

La pareja decidió casarse luego de 15 años de novios Gerardo Viercovich

La ceremonia se realizó al aire libre en San Isidro Gerardo Viercovich

Los novios se mostraron muy emocionados durante la ceremonia Gerardo Viercovich

Para la gran noche ella lució un vestido blanco de mangas largas con un pronunciado escote y un tajo que dejaba entrever una de sus piernas . Llevó el cabello suelto y un maquillaje natural. Mientras tanto, el novio optó por un clásico esmoquin negro con camisa blanca y moño. El salón estaba decorado con guirnaldas de luces, velas y flores blancas, dándole un toque mágico al momento. Para la hora del baile, ella hizo un gran cambio y se puso un vestido corto, con plumas en la pollera, y zapatillas para poder estar cómoda.

Entre los famosos invitados estuvieron Pamela David, Daniel Vila, Soledad Solaro, Martín Liberman, Cora de Barbieri, Carolina Losada, Fabio Cuggini, entre otros. Además la noche estuvo musicalizada por un show de CAE, quien subió al escenario para interpretar sus más grandes éxitos. En las redes sociales, el periodista se mostró emocionado por el gran día compartiendo a través de sus historias de Instagram videos y fotos de la noche.

La historia de amor

Se conocieron en 2006, sin embargo el amor nació en 2008 Gerardo Viercovich

Toti Pasman y Julieta Bettatis se conocieron en 2006, en la escalera de un boliche de la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires. En ese primer cruce, según contaron durante una visita al programa Los Mammones, ella le hizo un reproche por un comentario que había hecho en la televisión. “Yo estaba todo cag... Dije: ‘Esta morocha no me va a dar bola’. No me animé”, aseveró el periodista en la entrevista que tuvo lugar en 2021.

Ella estaba de novia, así que pasó un tiempo hasta que comenzaron a salir. En 2008 volvieron a cruzarse, ella ya soltera , y fue allí que se enamoraron y se volvieron inseparables. “Después de esa noche, no la vi por dos años porque no me dio el teléfono. Recién la vi dos años después en un after hour”, explicó Pasman, quien aseguró que su relación fue “amor a primera vista”.

Si bien no estaban casados, el periodista y la médica consolidaron su familia con la llegada de los dos hijos que tienen en común, Benjamín (2013) y Lautaro (2022). Los niños se unieron a Candelaria, hija de él de una pareja anterior, quien recientemente se recibió de economista.

Finalmente, hace unos meses durante unas vacaciones en Brasil, Pasman decidió proponerle matrimonio a la madre de sus dos hijos más chicos, que inmediatamente dijo que sí. “Hay casorio el 22 de septiembre por civil y el 12 de octubre la ceremonia, con fiesta e invitados”, había dicho el periodista deportivo hace unas semanas por Radio la Red confirmando la boda con su novia.

Los flamantes esposos tienen dos hijos en común: Benjamín y Lautaro Gerardo Viercovich

Si bien habían pasado por el registro civil en septiembre, tenían pendiente la fiesta Gerardo Viercovich

A través de las redes sociales, Pasman mostró un poco de la intimidad del gran día Gerardo Viercovich

Pasman y su hijo Benjamín Gerardo Viercovich

Los flamantes esposos, felices tras la ceremonia Gerardo Viercovich

Marido y mujer posaron frente a las cámaras Gerardo Viercovich

Los invitados

Fueron varios los famosos invitados al casamiento Gerardo Viercovich

El peluquero Fabio Cuggini dijo presente Gerardo Viercovich

Un gran abrazo le dio Daniel Vila a Pasman, tras la ceremonia Gerardo Viercovich

Bien acompañado, el periodista Marcelo Palacios tampoco faltó al festejo Gerardo Viercovich

Carolina Losada y Pamela David Gerardo Viercovich

Cora de Barbieri junto a su pareja, el periodista deportivo Martín Arévalo Gerardo Viercovich

Carolina Losada lució un vestido largo con mucho brillo Gerardo Viercovich

Martín Liberman y su pareja Gerardo Viercovich

Pamela David y Daniel Vila, otra dupla famosa que no se quiso perder la gran fiesta de Pasman Gerardo Viercovich

Soledad Solaro eligió un vestido llamativo para la noche Gerardo Viercovich

LA NACION