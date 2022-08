Nació el hijo de Toti Pasman: “Bienvenido Lauti, te amamos”

El periodista y conductor Juan Carlos Toti Pasman anunció este miércoles por la mañana que nació su hijo Lautaro, fruto de su relación con la doctora especialista en medicina estética, Julieta Bettatis. “Gracias Dios por el milagro de la vida. Bienvenido Lauti, te amamos”, publicó el cronista en su cuenta de Instagram. Además, le dedicó un mensaje a la flamante madre: “Felicitaciones @juli_betta, genia y diosa total️. Te amamos también. Felices por este regalo de la vida”.

El texto fue acompañado con tres imágenes. En la primera está el propio Toti junto a su hijo en sus brazos, con una cofia y un ambo, aún en el sanatorio. En la siguiente foto, Bettatis, con los ojos cerrados y en posición horizontal, abraza a su niño. En la última imagen, Benjamín, vestido con una remera azul y roja, sostiene al hermano, que está envuelto en una toalla.

El mensaje de Toti: “Bienvenido Lauti, te amamos” Instagram Toti Pasman

Luego, hizo otro posteo en el que mostró el rostro del niño, que está con los ojos cerrados, los brazos estirados, y protegido en su cabeza con un gorro. Junto a la imagen, escribió: “Les presento al facha Lauti️. Un calco de @benjapasman y @juli_betta”. Asimismo, en sus historias, Pasman subió una foto de una señora, presuntamente, su madre, con el bebé en sus brazos y con Benjamín a su lado.

Toti Pasman presentó a su hijo recién nacido Instagram Toti Pasman

La familia de Toti Pasman

Bettatis y Pasman se conocieron en 2006, en la escalera de un boliche de la costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires. Según contó la propia pareja en el programa Los Mammones, ella le hizo un reproche por un comentario que había hecho en la televisión. En ese momento, sin embargo, ella estaba de novia. “Yo estaba todo cag... Dije: ‘Esta morocha no me va a dar bola’. No me animé”, aseveró el periodista en la entrevista que tuvo lugar en 2021.

En 2008, volvieron a cruzarse en una discoteca y la conversación fue más amena. “Después de esa noche, no la vi por dos años porque no me dio el teléfono. Recién, la vi dos años después en un after hour”, explicó Pasman, quien aseguró que su relación fue “amor a primera vista”. En ese momento, intercambiaron sus correos electrónicos y empezaron a hablar a través del extinto MSN. En 2013, nació Benjamín, el primer hijo de la pareja. En tanto, Pasman también es padre de Candelaria, que recientemente, se recibió de Licenciada en Economía.

La hija más grande de Toti Pasman, Candelaria, se recibió hace unos meses de economista Instagram @totipasman