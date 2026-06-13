David Beckham recibió la primera estrella a un jugador de fútbol en el Paseo de la Fama

David Beckham se convirtió este viernes en el primer futbolista del mundo en ser reconocido en el Paseo de la Fama de Hollywood. El exjugador británico, de 51 años, forma parte del exclusivo grupo de deportistas -son menos de una docena- que fueron reconocidos por la Cámara de Comercio de Hollywood, y el único den su disciplina. Durante el evento, Beckham fue captado por las cámaras visiblemente conmocionado por el homenaje y recibió a la nueva estrella acompañado de su familia, de amigos -como Eva Longoria y Tom Cruise- y de cientos de fanáticos que se acercaron a saludarlo.

David Beckham, emocionado al recibir su estrella de la Fama en Hollywood LISA O'CONNOR - AFP

David estuvo escoltado por su esposa Victoria y por tres de sus cuatro hijos: Harper, Romeo y Cruz que celebraron el reconocimiento y se mostraron muy unidos a sus padres. Sin embargo, el primogénito, Brooklyn, de 27 años, que desde hace meses atraviesa una seria disputa con su familia no dio el presente en el evento. Al inaugurarse su estrella, Beckham no dudó en dedicarle un tierno mensaje de agradecimiento a su familia, a sus amigos más leales y sobre todo a la ciudad de Los Angeles y a Estados Unidos, donde destacó que fue muy bien recibido y que fue allí donde logró desempeñarse como futbolista y también como empresario. Además, el británico saludó a sus fans e intercambió palabras y fotos con la prensa.

¡Muy unidos! Tom Cruise, orgulloso del mérito de su amigo David Beckham. En la imagen también escoltan al futbolista Victoria Beckham y su hija Harper LISA O'CONNOR - AFP

Beckham evocó desde sus primeros viajes al país hasta su mudanza, en 2007, para ser parte de Los Angeles Galaxy: “Nuestra hija Harper nació aquí y nuestra familia quedó completa. Fuimos muy felices en Los Angeles durante esos seis años, y todavía es un lugar que amamos tanto y consideramos nuestro hogar”.

“Siempre he sido un soñador, pero jamás podría haber imaginado que un honor como este podría llegarle a un jugador de fútbol de la clase trabajadora como yo”, expresó el exfutbolista, hoy copropietario del Inter Miami y reveló sentirse muy orgulloso de haber formado su propio equipo y de tener “al mejor jugador del mundo” en referencia a Lionel Messi. “Que apropiado que esté aquí hoy cuando nos preparamos para celebrar la apertura del Mundial en Estados Unidos. Es un poderoso momento para reconocer cómo el deporte que tanto amo ha crecido en este país en las últimas tres décadas”, destacó sonriente y con notable pasión por el fútbol.

“Siempre he sido un soñador, pero jamás podría haber imaginado que un honor como este podría llegarle a un jugador de fútbol de la clase trabajadora como yo”, expresó el exfutbolista LISA O'CONNOR - AFP

Además, Beckham destacó la singularidad de los deportes en Estados Unidos: “Me encantan la ambición, el tamaño y el puro valor de entretenimiento de los deportes estadounidenses”. Y reconoció la fuerte admiración que siente por Michael Jordan: “Me encanta todo de él, su talento en la cancha, su estilo y su impacto más allá del juego. Lo que hizo Jordan tuvo un efecto enorme en mí entonces, y me sigue inspirando hasta el día de hoy. De ahí que siempre supiera que, si quería llegar a ser grande, “algún día daría el salto al otro lado del charco para hacer de los Estados Unidos un segundo hogar”.

Victoria y David Beckham fundidos en un apasionado beso, tras el reconocimiento LISA O'CONNOR - AFP

“Me siento verdaderamente honrado y afortunado de vivir el sueño americano. Por eso doy las gracias a este país, a los fans que nos abrazaron, a las personas que nos dieron la bienvenida e hicieron que nuestra aventura fuera tan divertida”, dijo. El deportista también aprovechó la ocasión para agradecerle el apoyo moral de toda su familia: “A mis padres y mis hermanas que siempre apoyaron mis sueños. A Victoria, mi increíble esposa, durante casi 30 años, sin quien nada de esto sería posible ni agradable. Y a mis hermosos hijos, que son la razón por la que me levanto de la cama cada mañana. Hijos, espero que algún día puedan traer acá a mis nietos para hablarles de este niño que soñó a lo grande”.

Romeo, Harper, David, Victoria y Cruz LISA O'CONNOR - AFP

Antes de que Beckham agradeciera su estrella en Hollywood Boulevard, fueron dos personas de su círculo más cercano las que quisieron dedicarle unas palabras. Primero, su amigo Cruise calificó al exfutbolista como una “inspiración para generaciones de todo el mundo” y cerró su discurso con un tierno mensaje: “Nadie se lo merece más que tú, amigo mío”.

Victoria Beckham y Tom Cruise, orgullosos, posaron junto al homenajeado en el Paseo de la Fama LISA O'CONNOR - AFP

Por su parte, Victoria esbozó simpáticamente que quien debía estar recibiendo esa estrella era ella y no su marido por su participación en la película de las Spice Girls. Una vez celebrada la broma, expresó un fuerte mensaje de orgullo hacia su marido: “Se necesita visión, determinación y una cantidad extraordinaria de trabajo duro. Por eso, ver el nombre de David convertirse hoy en parte de la historia es increíblemente especial”, cerró la artista y empresaria.