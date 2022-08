Tras 25 años de matrimonio, Jennifer Flavin le pidió el divorcio a Sylvester Stallone y lo acusa de “esconder bienes”

Pasaron varias décadas de la escandalosa separación entre Sylvester Stallone y la actriz danesa Brigitte Nielsen. El actor de Rocky parecía haber encontrado en la modelo Jennifer Flavin a la mujer ideal para compartir su vida. Juntos tuvieron tres hijas (Sophia, de 25, Sistine, de 24 y Scarlet, de 20 años) y festejaron las bodas de plata, pero el amor parece haber llegado a su fin. Y, otra vez, el proceso de divorcio se desarrolla en medio del escándalo.

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin cumplieron este año las bodas de plata AFP

La noticia fue confirmada por Flavin a People. La exmodelo de 54 reveló que decidió acudir el último viernes a la corte de Palm Beach, Florida, para pedir “la disolución del matrimonio”. “ Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas ”, escribió la exmodelo en el comunicado que hizo llegar a la revista.

El sitio TMZ, a su vez, compartió este miércoles los documentos del divorcio a los que tuvo acceso. Allí, Flavin acusa al padre de sus hijas de ocultar propiedades muebles e inmuebles para que no entren en la división de bienes . En esos documentos, el equipo letrado de la Flavin asegura: “Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal“.

En otro tramo del escrito, los abogados recuerdan que, bajo la ley de Florida, a Flavin le correspondería “ser compensada y resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor”. Por esta razón, piden que se le impida a Stallone hacer cualquier tipo de movimiento con sus activos y propiedades durante el tiempo en el que se lleve adelante el proceso judicial . “Se debe prohibir al esposo que venda, transfiera, ceda, grave o disipe cualquier activo durante la tramitación del procedimiento”, indica el escrito.

El actor y su mujer, saliendo del interior de la mansión que compartieron hasta hace pocos días GROSBY GROUP - LA NACION

Antes de que Flavin confirmara la noticia de la ruptura y de que los medios accedieran a la demanda de divorcio, el actor adoptó la estrategia de negar que la relación haya terminado. Cuando Daily Mirror reparó que en una fotografía el actor se estaba tatuando un retrato de su perro, recientemente fallecido, sobre el rostro de Flavin que tenía en su brazo derecho, el protagonista de Rambo salió a aquietar las aguas. Lo hizo a través de su representante, Michelle Bega, quien aseguró: “El señor Stallone tenía la intención de actualizar la imagen del tatuaje de su esposa, Jennifer, sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios y, desafortunadamente, irreparables”. Y aseguró: “Como resultado, tuvo que cubrir la imagen original con un tatuaje de su perro” .

La imagen en la que puede adivinarse el rostro de la exesposa del actor debajo del nuevo tatuaje de un perro

Sin embargo, cuando la información se volvió innegable, el actor optó por aceptar que su matrimonio está, al menos, en crisis: “Amo a mi familia. Estamos abordando estos problemas personales de manera amistosa y privada”, expresó, en comunicación con TMZ.

Medios estadounidenses y del Reino Unido aseguraban el motivo de la discordia tenía “cuatro patas”. “ Stallone, de 76 años, quería al perro, cuyo nombre es Dwight, para ‘proteger a su familia’. Sin embargo, Flavin no estaba de acuerdo con adoptar otro perro ”, indicó Page Six. Y continuó: “En lugar de llegar a un acuerdo, se mantuvieron ferozmente en sus posiciones”.

La familia Stallone completa (Foto: Instagram @officialslystallone)

Según la publicación, esa discusión se volvió muy acalorada y trajo a colación otros conflictos. Stallone no dio el brazo a torcer y no solo se quedó con el perro, sino que lo utilizó para promocionar su nuevo programa, Tulsa King, poniéndole el mismo nombre que lleva su personaje.

Sin embargo, el actor negó que aquel conflicto haya sido el desencadenante de la ruptura. “ No terminamos la relación con una discusión tan trivial”, le aseguró a TMZ, aunque admitió que la pareja no estaba de acuerdo sobre “cómo cuidar al perro”.

Stallone explicó que simplemente comenzaron a ir “en diferentes direcciones”. “ Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la amaré. Ella es una mujer increíble. Es el ser humano más agradable que he conocido ”, agregó.

La última aparición en redes de la exmodelo ya había brindado un indicio de su presente: el 10 de agosto compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a sus hijas y la acompañó con un sugestivo texto: “ Estas chicas son mi prioridad, nada más importa. Las cuatro juntas por siempre ”. Stallone, a su vez, sorprendió hace unos días a sus seguidores compartiendo en la misma red social una inesperada foto junto a su exesposa, Nielsen.

Stallone y Flavin comenzaron su romance en 1988, poco tiempo después de que el actor hiciera pública su separación de Nielsen. Pasarían por el altar casi una década después, en 1997.

Este es tercer matrimonio del actor, que además de haber estado casado con Nielsen pasó también por el registro civil con Sacha Czack, con quien comparte la paternidad de su hijo, Seargeoh.