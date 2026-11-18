En las últimas horas, Sofía “Jujuy” Jiménez fue noticia por algo muy especial. La modelo e influencer anunció que está esperando su primer hijo junto a su pareja Gustavo Qüerio Hormaechea, un rugbier y empresario salteño al que conoció hace aproximadamente un año y medio. Tras comunicar la novedad en el streaming La Casa, donde reveló el misterio a través de mensajes en cajas, y luego con un emotivo posteo en sus redes sociales, la conductora habló con LA NACION y reveló cómo está transitando este gran momento personal.

“Estoy súper emocionada y súper revolucionada también, porque desde que conté la noticia no paro de recibir mensajes de amor. Me impresiona y me sorprende muchísimo porque no me esperaba tanto cariño de todas partes: por las redes sociales y por WhatsApp, que lo tengo explotado”, le confesó “Jujuy” a este medio.

Tras revelar cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida, la modelo explicó por qué este embarazo es una bendición. “Estamos felices con mi novio, disfrutando mucho este momentazo. La verdad que fue como un regalo de Dios. Siempre soñamos con ser papás juntos pero no nos imaginábamos que iba a ser tan rápido ni tan pronto. Por eso digo que realmente fue una bendición. Llegó y lo recibimos felices, con mucha paz, amor y alegría también. Estamos contentos”, expresó.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Qüerio Hormaechea, en la última peregrinación a Luján (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Su historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea podría ser parte de un guion cinematográfico. Todo comenzó hace más de un año atrás cuando Jiménez viajó al norte argentino junto a su hermana. Sin dudas, su amor fue a primera vista. “Nos conocimos hace un año y medio en Tilcara, mi lugar en el mundo. Yo fui a acompañar a mi hermana que iba a conocer a su mejor amigo entonces fue una salida de a cuatro donde hubo conexión automática de parte de los cuatro. Al punto que mi hermana se fue a vivir a Salta y Gustavo se vino a vivir conmigo acá a Buenos Aires”, relató, entre risas.

Luego de confirmar que ya están conviviendo y “empezando a armar esta familia que es realmente un sueño”, la modelo habló sobre los rumores de casamiento. “Hicimos como el acto simbólico en una capilla muy tierna y linda en Cachi, Salta. Me acuerdo que entramos, estábamos los dos y sellamos simbólica y espiritualmente este amor. No había ni curas, ni amigos, ni familiares, ni nada; éramos solo él y yo mirándonos a los ojos y jurándonos amor ahí delante de Dios. Fue muy lindo, muy especial”, recordó quién antes de despedirse le dejó un mensaje a todos los lectores: “Nunca dejen de soñar porque los sueños siempre se cumplen”.

Un amor decretado

El origen de este presente idílico se remonta a un viaje místico a la isla de Saint Martin que Jiménez realizó junto a Cande Ruggeri y otra amiga, donde compartieron círculos de mujeres y meditación. En esa atmósfera de introspección, las tres se animaron a contar sus máximos anhelos para el futuro. Mientras sus compañeras pidieron por una boda y un segundo hijo, Jujuy se enfocó en el plano afectivo. “Yo quería intencionar un nuevo amor, pero amor sano, alguien que me quiera bien, de verdad. Pero lo veía muy lejos”, dijo tras atravesar algunas decepciones amorosas.

El destino terminó dándoles la razón. “En el casamiento de Cande nos miramos las tres y Agus tenía ya un mes de su bebé, Cande se estaba casando y yo estaba con Guti”, recordó dando cuenta de cómo aquella ceremonia cambió sus vidas para siempre.

Su historia de amor con Qüerio Hormaechea comenzó a mediados de 2025 casi por casualidad. Como la propia influencer le contó a LA NACION, ella había ido a acompañar a su hermana a Salta para conocer a un chico; curiosamente el mejor amigo de Hormaechea. El flechazo fue instantáneo y, al cabo de seis meses, la pareja anunciaba oficialmente su relación.

Fue en los festejos de Año Nuevo que el rugbier y empresario le pidió oficialmente ser su novia frente a familiares y amigos. Jujuy aceptó de inmediato y compartió el romántico momento con sus seguidores a través de las redes sociales. “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 parece que viene con todo. Arranqué el año de novia. Wow”, escribió la modelo ante sus 1.7 millones de seguidores.

“Y un día me volví a enamorar, juré que no me iba a volver a pasar. ¡Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío! No entiendo nada”, expresó conmovida dejando en claro que el amor la tomó por sorpresa.

Desde entonces, ambos se muestran inseparables y, aunque él es muy bajo perfil, su novia comparte algunos momentos de su relación: viajar e ir a la bombonera a ver a Boca son sus planes favoritos. En las últimas horas, la pareja sorprendió con la noticia de un bebé en camino. “Soñé tanto con este momento que no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: Voy a ser mamá”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se la ve abrazada a su pareja con el test de embarazo en mano.

Lo que siguieron fueron distintas fotos que explicaron su camino hasta esta feliz noticia. “Armar una familia con vos mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del muuuuuundo”, expresó como pie de la imagen donde se la ve besándose con su novio. Luego, sumó un video en el que se ve el momento exacto en que se hizo la primera ecografía: “La primera vez que escuchamos tu corazoncito mi vida, ¡¡¡no me lo olvido más!!!“.

Como era de esperar, también mostró la reacción de su mamá, Silvia, y de su papá y registró el día que participó de La Peña de Morfi pero su estado era un secreto. “En un programa de TV. Fui para el Día de la Madre a La Peña de Morfi y lo sentí súper especial… yo ya estaba siendo mamá y nadie ni se lo imaginaba", señaló.

La futura madre también adelantó de qué cuadro será hincha su primer hijo, al mostrar una foto de ella junto a su pareja en la cancha de Boca. “Piel xeneize desde la panza”, aseguró. Una imagen de su caminata a Luján donde le agradeció a la Virgen por este presente también formó parte de este carrusel que terminó con un video de su incipiente embarazo.

Con la colaboración de Liliana Podestá