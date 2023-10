escuchar

Tras el escándalo por el lujoso viaje a Europa de Martín Insaurralde con una modelo y las denuncias presentadas por presunto enriquecimiento contra el ahora exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, y que también alcanzan a su exesposa, Jesica Cirio, la modelo podría ser reemplazada en la conducción de La peña de Morfi.

Colegas del medio como Beto Casella y Any Ventura apuntaron que Telefe, canal emisor del ciclo, no descartaría apartar a la conductora del programa, aunque la propia modelo no estaría al tanto de la toma de medidas que podría afectar su continuidad en la señal. “No sé qué le puede caer a Jesica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto. Ponele que no a nivel legal, pero sí a nivel de opinión, de que caiga en desgracia Cirio. Yo creo que sí”, manifestó el conductor de Bendita TV (elnueve) este lunes.

“Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto, porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co conductora para La peña de Morfi. Veremos si se confirma, pero es alguien de adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía”, remarcó Beto Casella.

En diálogo con el programa Socios del espectáculo (El Trece), el presentador también se refirió al tema más tarde. “Para el canal es un problema, y ni hablar para Morfi, que de Jey Mammon a Jesica Cirio es una mufa terrible, pero me parece que les va a costar tenerla a ella al aire”, señaló.

El conductor también hizo mención al millonario acuerdo de divorcio pactado entre Cirio e Insaurralde. “Ya la semana pasada estaba el tema del divorcio con tantísima plata, un dineral obsceno, y yo dije: ‘Si esta chica no sale a aclarar este tema, me parece que se la va a comer la opinión pública, las redes’, porque es un cargo muy fuerte”, apuntó. Y agregó: “Habrá una demanda contra ella que no va a prosperar, porque entiendo que no estaba obligada a denunciar si veía demasiado enriquecimiento, pero el tribunal de la gente es el más importante, el que te baja el martillo y te da perpetua”.

Ante la consulta de Socios del espectáculo, otros periodistas también se refirieron al escándalo. Any Ventura coincidió con Casella en el sentido de que Telefe podría soltarle la mano a Cirio. “Jésica va a tener problemas con Telefe, porque están pensando en reemplazarla”, dijo la comunicadora.

En el mismo espacio televisivo, Marcela Tauro consideró: “Jesica queda mal parada en todo esto porque es cómplice. También disfrutó”. Marcelo Polino, en tanto, sumó: “Ella agarró la plata del divorcio y la metió en la cartera”.

En el mismo programa, la panelista Paula Varela contó que se puso en contacto con Cirio y aportó detalles sobre la posibilidad de que la conductora fuese desplazada de La peña de Morfi, lo cual la propia presentadora habría desmentido. “Me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada, que todo lo contrario, que todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, que recibió mensajes muy amorosos y que está todo tranquilo, que es mentira y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente”, confirmó Varela.

En cuanto a su situación legal, Cirio habría dicho a la panelista: “Dice que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, que ella tiene todo en blanco, en todos sus trabajos y dijo: ‘Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo’. Entonces le pregunté si no estaba asustada con que la investiguen. Me dijo que no, que para nada, que tiene todo su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tienen ningún problema, que tiene todo prolijo, todo en blanco”.

Otra supuesta amante de Martín Insaurralde

Paula Varela también mencionó que Cirio le “tiró otro nombre” respecto a una tercera famosa a la que se vincularía en estos momentos con Martín Insaurralde. “Se lo acaban de confirmar, es de otra amante de Martín. A ella le asombra porque es muy conocida suya y ya estuvo con otro político”, aportó la panelista.

Al respecto, Marcelo Polino se pronunció en Socios del espectáculo en el mismo sentido. “Yo tengo la versión de que ella [Sofía Clerici] se enteró de que él está con otra famosa”, dijo, al tiempo que opinó: “Los políticos históricamente han mantenido a una mina, no me sorprendió nada lo que pasó”.

Por último, Ernestina Pais también dejó su opinión al respecto: “Me parece que hay una tilinguería en nuestra clase política que se tiene que terminar. Yo estoy feliz de que Sofía Clerici le haya hecho esta cama. ¡Gracias, Sofía, los argentinos te queremos!”.

