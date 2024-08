Tras el escándalo por los videos con Alberto Fernández, Tamara Pettinato se refugió en Chubut

Escuchar

En medio del escándalo que se desató con la viralización del video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, la panelista viajó a la ciudad natal de su pareja, el diputado nacional por la provincia del Chubut electo por Unión por la Patria, José Glinski.

Tamara Pettinato fue captada por las cámaras en Comodoro Rivadavia, Chubut

El escándalo que desató la difusión de un video en LN+ que muestra a Pettinato en el despacho presidencial junto con el expresidente, sumado a la difusión de imágenes sensibles de la ex primera dama Fabiola Yañez, pusieron a Tamara Pettinato en una posición incómoda frente a la opinión pública. Su decisión de no hablar de junto con la cancelación de la emisión de su programa en Blender generó comentarios de todo tipo. A medida que las especulaciones continúan, crece la expectativa de una declaración formal por parte de la panelista, que por ahora prefirió bajar el perfil y refugiarse lejos de la prensa porteña. Según trascendió en algunos portales, la pareja fue vista en una confitería de Comodoro Rivadavia, sonriente, y dispuesta a desviar el foco de los medios de comunicación.

Tamara Pettinato en Comodoro Rivadavia

El polémico video del encuentro entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

Las imágenes entre la periodista y el exmandatario se conocieron horas después de que la ex primera dama Fabiola Yañez denunciara a su expareja por violencia de género. En el clip puede verse a la figura mediática, en ese entonces de 36 años, mientras toma cerveza en la Casa Rosada. Allí, ambos hablan del vínculo que los une y del amor que se tienen el uno por el otro.

“Hoy estamos cortando”, se la escucha decir a Tamara con ironía. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta Alberto Fernández, mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la panelista de Bendita (elnueve). “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, repregunta él. “¡No! De amistad”, responde ella, riéndose.

El video se reprodujo minutos antes de la salida al aire del ciclo Bendita, conducido por Beto Casella, donde Tamara Pettinato es panelista. El conductor no pudo evitar abordar el tema durante su emisión en vivo y mencionó que Pettinato había decidido no hablar, aunque se encontraba en el canal. “Está Tamara en el canal. Decide ella si quiere hablar o no. Decide ella”, comentó el conductor al aire, reflejando el impacto que a viralización del video provocó en los medios y entre el público.

Durante la transmisión de Bendita, Casella describió a Tamara como “abrumada” y comentó que se había retirado a su camarín, evitando así participar en el programa. El resto de los panelistas también mostró sorpresa y desconcierto ante las imágenes. Horacio Pagani afirmó en tono irónico: “Yo creo que Tamara es capaz de cualquier cosa”. Casella, por su parte, señaló que eventualmente el expresidente Fernández tendría que dar explicaciones sobre la situación, dada su condición de figura pública.

El nombre de Pettinato formaba parte del listado de famosos que visitaron al entonces presidente en la residencia presidencial de Olivos cuando regía la cuarentena estricta, en pleno brote de la pandemia de coronavirus. Cuando aquel listado se hizo público y estalló la polémica, la panelista explicó en el programa de radio de Ernesto Tenembaum, de quien era columnista: “A mí me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos, me parece bien hablar”.

A diferencia de Florencia Peña, que también visitó a Fernández en la Quinta de Olivos en aquel momento y alegó que el encuentro fue para buscar una salida a la situación de los actores ante la imposibilidad de presentarse en los teatros y de grabar ficciones, Pettinato indicó que en su caso, los motivos del acercamiento habían sido personales.

Con información de Pablo Montagna

