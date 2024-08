Tamara Pettinato: una férrea defensa familiar, el misterioso romance con un hombre de 65 años y el amor que encontró en la política

A pesar del peso de su apellido, la hija de Roberto Pettinato se desarrolló en diversos roles buscando un lugar con brillo propio

¿De qué paño está hecho un “mediático”? Acaso Tamara Pettinato reúna los componentes que hacen a esa categoría instalada y conformada por un numeroso y variopinto colectivo de nombres de resonancias públicas y oficios diversos.

Si bien se trata de un personaje conocido y de recurrente aparición en la televisión y en la radio, en las últimas horas su nombre saltó a la primera plana de la agenda periodística y estuvo en boca de la opinión pública debido a la difusión de dos videos donde se la observa en plan amistoso y de llamativa confianza con el expresidente Alberto Fernández, en la Casa Rosada .

En ambas grabaciones, supuestamente realizadas desde el celular del exmandatario, solo se la ve a ella y se lo puede escuchar a él “en off” . El encuentro difundido se produjo – en tiempos del confinamiento pandémico- en el despacho presidencial cuyos ventanales dan al Paseo del Bajo y miran hacia Puerto Madero.

Tamara Pettinato en la Casa Rosada

Durante la pandemia ya había trascendido una visita que la joven había realizado a la Quinta Presidencial de Olivos en medio de las restricciones para circular libremente, hecho que ella misma confirmó, pero del que se excusó de informar las razones.

Hija del músico -exintegrante de la banda Sumo- y conductor Roberto Pettinato, ha transitado los más diversos lenguajes en el campo de la comunicación. Animadora, panelista, actriz, influencer, hacedora de stand up . Tamara Pettinato ha sondeado las más diversas variables en el campo audiovisual y radiofónico enarbolando un estilo frontal y desinhibido que la llevó a opinar sobre las más diversas cuestiones, siempre matizando sus veredictos a través de la paleta de colores del humor, casi siempre mordaz e irónico.

Desde su debut, prácticamente no ha dejado de tener presencia en los medios ya sea por sus trabajos o por los contenidos en redes -generalmente de índole familiar/personal- que ella se encarga de postear para ser visualizados por sus más de 300 mil seguidores de su cuenta de Instagram.

Implosión

La tarde del jueves 8 de agosto ya le había dejado paso a las primeras sombras de la noche cuando Tamara Pettinato se encontraba lista en las instalaciones de elnueve para cumplir con su rol de panelista en el programa Bendita, el histórico ciclo a cargo de Beto Casella. Cuando las imágenes donde se la ve junto a Alberto Fernández comenzaron a circular, su teléfono estalló. Rápidamente, decidió no salir al aire y se escabulló en su camarín de Conde y Dorrego viendo de qué forma capear el temporal, consciente del revuelo mediático que había provocado la noticia .

Anoche, en la emisión en vivo del programa más visto del canal, Casella se refirió al tema con la inteligencia de no pasar por alto algo que, en definitiva, no lo toca de cerca, más allá de ser Pettinato una de las integrantes de su show. “ Nunca lo hemos hablado en grupo, yo no sé ustedes, pero yo soy cero chusma en este sentido y te lo juro por mis hijos que nunca le dije: ‘Che, Tamara, ¿pasó algo con Alberto? Jamás. Nunca salió y tal vez siento que invade un poco que no salga de vos contármelo”, expresó el conductor.

El jueves por la noche, el canal de streaming Blender no emitió Final feliz, ciclo del que forma parte Tamara Pettinato y, esta mañana, la conductora decidió también eludir su participación en los programas ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que emite Radio con Vos con la conducción de Ernesto Tenembaum. Tampoco estuvo en Ella empezó, el espacio que Pettinato conduce en Radio Metro.

Esta mañana, Homero Pettinato, tampoco eludió hacer una referencia concreta, defendiendo enfáticamente el buen nombre de su hermana. En un espaldarazo a su familiar, el humorista y conductor de streaming indicó en X: “Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador”, sostuvo el joven también se ausentó del programa de la señal Olga donde comparte pantalla con Nati Jota.

Los suyos

Nacida hace 39 años, Tamara Pettinato siempre ha salido en defensa de su apellido cuando algunos integrantes de su familia directa se encontraron en apuros protagonizando algún escándalo de proporciones. Ahora era su propio nombre el que se hallaba en el medio del entramado mediático, algo que nunca le había sucedido.

Previo a la irrupción de la pandemia, algunas excompañeras de trabajo de Roberto Pettinato se refirieron a distintas situaciones de maltrato y abuso supuestamente cometidas por el conductor . La animadora Karina Mazzocco y la periodista Fernanda Iglesias fueron algunas de las mujeres que dieron su testimonio al respecto.

Dos hechos también escandalosos tuvieron como protagonista a Felipe Pettinato, hermano menor de Tamara e imitador de Michael Jackson. La hermanastra de su expareja lo denunció por un hecho de abuso que habría ocurrido en marzo de 2018. Por otra parte, el joven se vio involucrado en un incendio ocurrido en su departamento, donde murió un terapeuta de su confianza .

Tanto ante las denuncias contra su padre como en los hechos en los que se involucró a su hermano, Tamara Pettinato dio la cara y salió en defensa de los suyos. Quienes conocen a la comunicadora sostienen que es una “mujer fiel”, leal a sus principios y siempre dispuesta a tener una mano en favor de sus afectos.

Trabajos destacados

Su paso como panelista por Cortá por Lozano (Telefe), el programa de Vero Lozano, y por el ciclo de chimentos Intrusos (América) le dieron a su rostro una familiaridad para las audiencias más populares. En teatro, se animó al humor del stand up y a desarrollar una obra de texto como Confesiones de mujeres de 30, junto a Sofía Gala Castiglione y Julieta Cayetina.

Moria Casán saludando al elenco de Confesiones de mujeres de 30, del que formaba parte Tamara Pettinato

En algunas ocasiones, su irreverencia la llevó a acompañar a su padre en algunas propuestas radiofónicas. Fue él quien la hizo entrar al medio en el rol de asistente de producción de algunos de sus programas.

Hace siete semanas compitió en el rubro mejor columnista de espectáculos en los premios Martín Fierro a la actividad radial que entrega Aptra, pero el galardón quedó en manos de Marina Calabró.

Su familia

Actualmente, Tamara Pettinato -madre de un adolescente de catorce años- se encuentra en pareja con José Glinski, diputado nacional por la provincia de Chubut . Anteriormente, el legislador, nacido en Comodoro Rivadavia, se desarrolló como director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.

Hace tres días, la joven posteó en su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños, mi amor, cualquier situación de la vida la prefiero con vos. Te amo infinito”. El texto fue acompañado por varias imágenes de la pareja, que comenzó a convivir el 14 de febrero de este año, coincidiendo con una nueva celebración del Día de los enamorados.

Hace un tiempo, en el programa de Blender, Tamara Pettinato se refirió a sus encuentros íntimos con un hombre de 65 años. En las últimas horas, aquellas palabras cobraron especial significado. ¿Se refería acaso a Alberto Fernández?

El primer amor conocido de Pettinato fue el productor Martín Moyano, a quien conoció cuando este se desempeñaba como diariero. Milo, único hijo de ella, fue fruto de esta relación. “Martín es productor de tele, pero cuando lo conocí era canillita. Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo que busque a un futbolista millonario. En mi entorno siempre hubo gente humilde, por eso siempre salí con chicos así. Martín es así”, señalaba por entonces. La panelista también confesó que novió durante más de una década con un hombre norteamericano que no hablaba español.

Por ahora, todo es hermetismo. El video donde se muestra a Tamara Pettinato “cuchicheando” con el entonces presidente Alberto Fernández en el despacho de Balcarce 50 se suma a la indignación que ya generaron las acusaciones de violencia de género que realizó, esta semana, Fabiola Yañez, expareja de Fernández, de quien se pudieron ver imágenes con moretones en su brazo y en uno de sus ojos.

Por acciones propias, en defensa de su familia, por el peso de un apellido controvertido y por su trabajo público, Tamara Pettinato hizo de la exposición un estilo de vida en el que no faltaron escándalos.

