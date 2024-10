Edith Hermida habló luego de su reencuentro con Tamara Pettinato: su ausencia en Bendita y la pregunta íntima que le hizo sobre Alberto Fernández

A casi tres meses del escándalo que desataron los videos de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada, la expanelista de Bendita se reencontró con su excompañera de programa, Edith Hermida. Luego de la divertida salida, que incluyó algunas copas de vino y mucha charla, la histórica integrante del programa de Beto Casella habló de Pettinato y reveló la incómoda e íntima pregunta que le hizo en relación con su vínculo con el expresidente de la Nación.

Hermida habló de su almuerzo con Pettinato con una de las cronistas de Socios del espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de eltrece. “Nos juntamos. Yo la extraño mucho acá en Bendita . Me tomé unos vinos, me divierto mucho con ella. Ella dice que yo soy muy bocona, por eso no me cuenta muchas cosas”, confesó de entrada. “Le pregunté un par de cosas y no me contó nada”, explicó entre risas. “Yo le pregunté: ´¿qué pasó con Alberto, te lo garch… ?´ Así, de una. Me dijo: ‘gorda, no te voy a contestar porque vos después contás todo’”, agregó.

Cuando le preguntaron cómo la había visto, Hermida se puso más seria. “ La pasó re mal, estuvo re triste y muy muy mal. Y ahora va pasando, por suerte. Porque es buena mina, yo la quiero”, explicó. Además, habló de la salida de Pettinato de Bendita. “Yo nunca corté el vínculo con Tamara, jamás me dijeron nada y está bien. ¿Por qué me lo tendrían que decir? Con Beto ya está, ya pasó. Por suerte, está todo bien con él. Beto también le tiene afecto. Fue como medio rara su salida, pero está todo bien”, aseguró.

Por último, Hermida habló de la cultura de la cancelación y de la foto que compartió en su cuenta de Instagram de ese almuerzo con su amiga. “A mí no me gusta para nada la cultura de la cancelación, no estoy de acuerdo. No recibí ningún comentario desagradable por esa foto. No hago las cosas que me convienen, hago las que siento, sentí subirla y si me invita al cumpleaños de ella iré. Tengo mucho afecto por ella, me divierte y la extraño siempre en Bendita”, cerró.

Apoyo incondicional

Esta no es la primera vez que Hermida habla del escándalo en el que se vio envuelta Pettinato. Unos días después de que los videos vieran la luz, la locutora hizo una intervención a su favor en Bendita. “ Me da mucha bronca y lo siento mucho por Tamara porque yo sé que la está pasando mal con todo esto”, expresó en ese momento.

Hermida habló después de que Casella, conductor del ciclo, confirmara que había sugerido a la producción que Pettinato se tomara unos días del programa para aliviar la tensión, posibilidad que luego la panelista rechazó a través de un mensaje que compartió en las redes sociales. Esto dejó a muchos en el equipo con sentimientos encontrados sobre cómo manejar la situación de manera adecuada.

Edith Hermida manifestó su apoyo a Pettinato (Fuente: Telefe/Captura de video)

Hermida confesó que recibió múltiples advertencias sobre si era lo correcto mantenerse cerca de Pettinato en medio del escándalo. A pesar de ello, ella se mantuvo firme en su decisión de apoyarla: “De los 19 años de Bendita, hace 18 que estoy acá. Hoy en las redes Beto Casella era tendencia, Tamara era tendencia y me ponía mal, me angustiaba. Quiero que pase todo esto pronto porque no estoy acostumbrada a vivir este tipo de cosas en el programa. Beto, no me gusta verte como te estoy viendo hoy, es inusual. Bendita es un bálsamo en mi vida, es un placer venir, ojalá que pase todo esto pronto. Muchos me decían ‘no te conviene estar pegada a Tamara, pero yo no sé si siempre hago lo que me conviene, yo hago lo que siento”, afirmó en ese momento.

Y continuó: “Es parte de mi estilo de vida hacer lo que siento. Yo a Tamara la quiero, sigo queriéndola y sé que la está pasando mal, más allá de que su descargo no fue el ideal. Y confirmo que Beto, como líder de equipo, es un tipo que contiene a sus compañeros. Y cuando hemos metido la pata, siempre te ayuda a salir de esa metida de pata”.

En cuanto a las primeras palabras con las que Pettinato se refirió a lo ocurrido tras el escándalo, su compañera opinó: “Su descargo, en un país en el que la gente la ha pasado muy mal en pandemia, y que la está pasando mal ahora, creo que ella todavía no dimensiona el dolor o la bronca que generan los videos que aparecieron en las redes. No está bueno. Me da bronca que se haya dejado filmar. Me da mucha bronca todo lo que está pasando. Me duele y ojalá que pase pronto”.

LA NACION