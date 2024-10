Tras la polémica, Yuyito González desmintió que construyeran un gimnasio para ella en la Quinta de Olivos: “No me armaron nada”

Escuchar

Desde que Amalia “Yuyito” González comenzó una relación amorosa con Javier Milei que está en boca de todos. Primero, fueron sus cruces con Fátima Flórez, quien dio a entender que la conductora había coqueteado con su novio cuando él visitó su programa en medio de la campaña electoral. Luego, la presentación familiar de ambas partes y sus planes de mudarse a la Quinta de Olivos hicieron que la conductora de Ciudad Magazine revele detalles de su vida con el mandatario en cada emisión .

La semana pasada, la exvedette contó al pasar que había empezado a hacer actividad física con su novio y las especulaciones sobre que el economista le había construido un gimnasio en la residencia presidencial generaron un gran revuelo en las redes. Especulaciones que la rubia desmintió este lunes desde su ciclo Empezar el día con Yuyito.

Yuyito González juntos a los padres de Javier Milei en el Congreso Captura de TV

“Ayer empecé el gimnasio otra vez... Nada que ver con vagos, la antivaga”, comentó Yuyito el jueves, mientras confesaba que estaba feliz con la decisión de haber arrancado a ejercitar. Una caminata para entrar en calor, bicicleta, pesas y escaladora fueron parte de su rutina inicial; rutina que -según reveló- cumplió a rajatabla en compañía de su novio. Sus panelistas quisieron saber dónde ejercitaban y su respuesta generó una fuerte repercusión mediática: “No, al gimnasio no voy. Estoy yendo...”, lanzó dejando la frase a medio terminar. Fue Facundo Ventura, panelista del programa, quien terminó completando la ubicación al preguntar si había un gimnasio dentro de la Quinta de Olivos.

Este lunes, y ante las especulaciones de que le habrían construido un gimnasio especialmente para ella, la conductora salió a aclarar la situación. “La semana pasada yo conté acá en el programa qué había hecho el día anterior, o el fin de semana. Entonces, dije que había empezado a hacer gimnasia. Facundo Ventura me consultó dónde y yo le dije en Olivos, a lo que quiso saber si había un gimnasio allá”, comenzó relatando González. Tras admitir que en su momento se dio cuenta de que había hablado de más, Yuyito confesó: “ Me frené y dije: ‘No lo tengo que decir’. Me salió espontáneamente y aparecieron los detractores de siempre a comentar ”.

“ Señores, no me armaron un gimnasio de nada . Yo solo abrí la puerta de un recinto que tenía aparatos para realizar ejercicio y me puse a hacer gimnasia”, expresó la rubia mirando a cámara. “¿Alguien vio que entraran camiones con cemento y ladrillos, o grúas con máquinas, aparatos y mancuernas? No, nadie lo vio porque eso no existió”, lanzó molesta. ” Estoy utilizando ese gimnasio que ya estaba armado de antes, de gestiones anteriores . ¿Se entiende? ¿Tiene algo de malo hacer ejercicio? Para nada, ¿no?”, preguntó de manera irónica.

Respecto a cómo comenzó la confusión, González explicó: “El otro día les comenté que mi novio y yo habíamos empezado a hacer ejercicio físico. Después reflexioné que mi novio es el Presidente de la Nación y ahí frené porque hay una línea fina entre hablar de mi novio o del Presidente. La verdad no lo tendría que haber dicho (…). ¿Quedó todo claro? ¿Con esto se aclaró?”, remató para dar comienzo a los temas del día.

Yuyito González habló de sus planes de mudarse a Olivos

Semanas atrás, la exvedette habló de sus ganas de mudarse a la Quinta de Olivos para poder pasar más tiempo juntos. “En algún momento me voy a mudar. Sí, está charlado. Tengo ganas y tenemos ganas de pasar más tiempo juntos”, reveló quien hasta el momento solo pasa algunas noches de la semana con su pareja. Respecto a casarse, confesó que no es algo que le quite el sueño pero sí le gustaría bendecir su relación con Javier Milei. “Dios dirá, no lo sé, no es algo que estamos buscando, ni tampoco es mi objetivo en una relación. Nunca fui casamentera, a pesar de que me casé y me divorcié, pero nunca fui de: ‘Ay, el casamiento’”, se sinceró.

Sin embargo, la conductora confesó que para ella la bendición espiritual es algo que desearía hacer. “Sí creo en la parte espiritual, en mi vida es muy importante. No el registro civil o los papeles, eso no me interesa nada; pero sí la parte espiritual de personas en las que nosotros confiamos o que son nuestros referentes espirituales. Me gustaría que estuvieran presentes o que haya algo, que no quede Dios afuera de eso, que no sea: ‘Me traje el bolso y me quedé’. Pero bueno, paso a paso”, remató.

LA NACION