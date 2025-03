Yuyito González habló de su relación con Milei y dijo que no es militante: “Me atacan por mediocridades”

En medio versiones que apuntan a una posible ruptura, Amalia “Yuyito” González habló de su relación con Javier Milei, aseguró que están “enamorados” y cargó contra los que la criticaron luego de que el romance saliera a la luz. “Mi programa no es de política, no es de economía y yo no soy militante, por decirlo de alguna manera. Por lo único que me pueden atacar es, en definitiva, con cosas mediocres como la cara, la edad, el pelo, la ropa ; mediocridades, nada profundo y nada con sustento. Es todo chimento de peluquería, como diría mi novio”, argumentó

Así, este lunes en una entrevista con el programa “Mujeres argentinas” que se emite por eltrece, Yuyito aseguró que seguirá compartiendo detalles de su día a día con el Presidente y criticó a los medios de comunicación: “La onda que se transmite en general es la del ataque, de desprestigiar, mentir, generar títulos o historias no verdaderas que llamen la atención. El año pasado, al tener un programa diario y estar expuesta a diario, tuve que ir procesando esto del ataque”.

“Hay que aprender a vincularse con esa oscuridad. Lo percibo hasta espiritualmente como algo verdaderamente oscuro, pero estoy preparada para los ataques, a lo mejor se calman este año”, reflexionó.

Milei, la segunda vez que visitó el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine.

Si bien remarcó que su relación está signada por el “amor mutuo”, apuntó contra los que “desean que les vaya mal”. “Si una persona te desea cosas malas o proyecta mentiras yo creo que tienen una oscuridad que no pueden manejar. Me asombra porque a mi no se me ocurre preguntarle a gente que está en pareja si se separó o está en crisis”, diferenció y consideró: “Eso fue otro aprendizaje que me llevó a tomar la determinación de no dar explicaciones. Ellos me van a dar como puedan, pero en el fondo se los agradezco porque hizo que todos los portales estén todos los días hablando”.

Al mismo tiempo reflexionó sobre su rol como primera dama y negó sentir una presión social al estar en pareja con el Presidente. “Yo tengo clarísimo que el rol de primera dama como tal no es algo que lo tengamos vigente. Yo soy la ‘novia de’ y no por eso tengo que absorber un rol y, menos que menos, transformarme en quien no soy . El lugar se asocia con tener que ir a la beneficencia y yo no me voy a asociar con cosas que no son: no tengo que disfrazarme ni de más buena ni de menos buena. Yo acompaño al hombre al que amo, no tengo un rótulo o un título, no tengo función pública”, subrayó.

“Cada etapa de la vida es diferente, acá estoy en una de mucho aprendizaje. Es una situación totalmente atípica, en general no sucede que estés en pareja con alguien que cumple este rol (por Milei). Es un aprendizaje importante para mi y me desafío a mi misma en cuanto a cambios. Esta etapa me agarra con ganas de hacer un stop, de pensar más: llamale madurez, llamale amor”, cerró.

El presidente Milei en un acto acompañado por su pareja, Yuyito González. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Anteriormente, la conductora y exvedette ya había hablado sobre las agresiones que recibió tras su primera aparición pública junto al mandatario. “Me atacan muchísimo”, había contado a Infobae en su momento. Y dio ejemplos: “Después de nuestro primer besito público -tuvo lugar en agosto en el CCK-, me empezaron a matar literalmente. Y cuando vino a mi programa -en noviembre del año pasado-, también me criticaron por la entrevista que le hice. Me cuestionaban ‘¿por qué preguntas A pero no B?’, ‘¿por qué le tocabas el escudito?’, ‘¿por qué le dijiste que era guapo?´, etc. Para mí, la entrevista fue espectacular. A mi el programa me lo levantó. Fue un bombazo tenerlo”.

Luego denunció: “Hubo más o menos cinco o seis personas del canal… No la voy a nombrar porque no hace falta, pero las tengo completamente identificadas… Esas personas me mataron. Literalmente trataron de boicotearme por todos los lugares habidos y por haber, lo cual a mí me fortaleció muchísimo”.

LA NACION