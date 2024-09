Yuyito González: cuándo se mudará a la Quinta de Olivos y el debut de su hija Brenda Di Aloy en un desfile

Escuchar

Los días de Yuyito González vienen movidos y de alta exposición en los medios. La pareja actual del presidente Javier Mileil el viernes por la noche festejó las 200 emisiones de su programa Empezar el día, que se emite por Ciudad Magazine. El ciclo está destinado a temas del espectáculo, cocina, moda, música, consejos de salud y entretenimiento que conduce la actriz, exvedette de la década del 80, periodista y actual novia del presidente, quien esta noche será el invitado central del programa de Susana Giménez, cuya nota fue grabada el jueves en la Casa Rosada.

Apenas llegó al bar de Palermo Yuyito González fue abordada por la prensa Gerardo Viercovich - LA NACION

El festejo por el programa tuvo lugar en el bar Misión, de Palermo. A la hora prevista, Amalia “Yuyito” González llegó sola conduciendo su auto. En la puerta la esperaban sus hijos menores, Brenda y Stéfano Di Aloy, que tienen 27 años y nacieron fruto de su relación con César Di Aloy. Lógicamente, hubo fotos y movileros de distintos programas que la esperaban. Entre ellos, el periodista de LAM, programa que actualmente conduce Yanina Latorre en reemplazo de Ángel de Brito, quien está de vacaciones. Mientras esperaba hablar con ella, Latorre, desde el piso, no dudó en afirmar que la pareja del presidente estaba “viviendo el mejor momento de su vida”. Luego de aclarar algunas tensiones entre ellas, se sumaron los hijos a la nota. “Javier no vino, está trabajando. Cuando termine me voy a Olivos”, apuntó quien durante la charla aclaró que el plan sería mudarse a la Quinta Presidencial de Olivos en enero. Sobre el programa en Magazine se manifestó feliz de poder festejar las 200 emisiones. “Era un sueño para mi tener la conducción de un magazine”, apuntó quien llegó luciendo un outfit total black.

La exvedette y actual periodista estuvo rodeada de sus hijos mellizos: Brenda y Stéfano Di Aloy Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante la entrevista, le consultaron si había visto el nuevo video de Lali Espósito. “Quiero saber qué opinás sobre la obra de arte que hizo Lali contra Javier Milei”, le pregunto Pepe Ochoa, desde el piso. “No la vi, no la vi. ¿Una obra de arte hizo?”, respondió ella un tanto confundida. El nuevo tema de Lali Espósito se lanzó el jueves. Se llama “Fanático” y muchos creen encontrar alusiones a la tirante relación mediática entre la actriz y cantante y el presidente. “Yo entiendo qué te pasa: sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito”, expresa la cantante en un video clip filmado en un depósito.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, en el desfile en la Rural en donde debutó en las pasarelas RS Fotos

Al otro día, quien acaparó las miradas fue Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, quien desfiló en la Feria Internacional de Turismo, FIT, que tiene lugar en la Rural. Fue su primera vez en las pasarelas. El jueves, la conductora, modelo, influencer y actriz había debutado en el Cantando 2024, el reality que emite América. En la presentación, Florencia Peña, la conductora del programa, le consultó cómo estaba viviendo la relación entre su madre y Javier Milei. “¿Te la veías venir?”, le preguntó. “No, yo de hecho he contado que cuando me dice que sale a cenar con Javier, le digo: ‘¿qué Javier?’”, le respondió. “Al principio le dije que no, que estaba flasheando, que no se meta en esa. No le gustó nada y no me contó nada más”, confesó la participante.

"No le tengo miedo a la exposición", afirmó Brenda Di Aloy en diálogo con LA NACIÓN tras ser consultada por la relación de su mamá con Javier Milei RS Fotos

En una reciente nota con LA NACIÓN, la misma Brenda Di Aloy habló del tema. “Tuvimos un encuentro familiar y me cayó muy bien- respondió cuando se le consultó si había conocido a Javier Milei-. Me gusta ver a mi mamá contenta. La veo muy bien, la veo feliz. Hasta este año no fuimos una familia mediática y nos estamos acomodando. Pero entiendo que es algo fuera de lo común que ella esté de novia con el presidente. No hay nada que esconder ni ninguna vergüenza oculta, así que no le tengo miedo a la exposición”.

LA NACION