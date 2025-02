Yuyito González: “Yo no fui la que gritó en el discurso del Presidente”

La semana pasada, durante su discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el presidente Javier Milei interrumpió su discurso para responder el grito de una persona del público y de inmediato señaló a su novia, Amalia Yuyito González, presente en el evento. “We love you [te amo]”, escuchó el primer mandatario, respondió “Me too [yo también, en inglés]” y giró la cabeza en dirección a la conductora. “Perdón”, dijo y aclaró que su pareja estaba presente. Si bien muchos pensaron que la frase salió de boca de Yuyito, el propio Presidente lo desmintió durante el fin de semana. Hoy, quien habló del episodio fue la exvedette: “Yo jamás en la vida hubiera interrumpido al presidente de la Nación para gritarle ´te amo´ en una convención en donde está Trump”, aclaró.

Esta mañana, la propia Yuyito habló con Carmen Barbieri durante su programa, Mañanísima, y reveló los detalles del episodio. “Si quieren les cuento cómo fue”, arrancó en una comunicación desde Miami. La conductora viajó hasta la ciudad de la Florida para participar de una convención de la iglesia evangélica a la que fue invitada. El viaje coincidió con la gira del Presidente y por ese motivo estuvo presente durante su discurso.

“Voy al recinto, donde me siento. Estaba acompañada por mi mentora, por mi pastora”, explicó y relevó que en los Estados Unidos “a Milei lo aman” y que a ella, por transición, le manifiestan ese cariño. “Todo el tiempo me piden fotos, me dicen ´la novia de Milei´. Todo el día es así en Miami, vayas a un shopping o a donde vayas”, aclaró y volvió al episodio en cuestión. “ Alguien del público, una señora, le grita ´I love you´ . Él estaba en medio de su discurso, le dice a esta persona que no se identificó ´me too´”. Yuyito contó que en ese momento, ella se dio cuenta de que Milei frenó para reflexionar y se dio cuenta de que su novia estaba de costado. “Por eso pone las manos como pidiendo disculpas y diciendo ´perdón mi amor, le dije ´me too´ a una mujer que me dijo ´te amo´”.

Cuando Carmen mencionó que además la aclaración de Milei podía haber sido porque ella es celosa, la exvedette aclaró con firmeza. “No, no me metas etiqueta de celosa porque no lo soy. Para nada. Para que se redondee y se entienda. Te quiero terminar de decir por qué se generó tanta confusión y quedó todo como una ridiculez y una desubicación que yo jamás en la vida hubiera interrumpido al presidente de la Nación para gritarle ´te amo´ en una convención en donde está Trump, no está mi tía”, agregó.

“¿Saben lo que pasa? Que desde hace un año en todo lo que tenga que ver con el Presidente y conmigo a nivel pareja lo que se intenta es hacer daño. Muy pocas veces escuché cosas lindas, cosas de apoyo... Del público sí, por supuesto. Pero no sé lo que generamos... si es envidia, si es rareza. Todo se toma para mal”, continuó sin pausa.

Yuyito compartió que en la intimidad la pareja se toma con humor este tipo de episodios, aunque tengan que luego hablar del tema. “Nosotros nos terminamos riendo a pesar de que es molesto tener que estar aclarando todo. De hecho, el Presidente hizo un tuit. Él no se dedica a la farándula, pero lo tuvo que hacer para explicar esto porque realmente a él tampoco le interesa que su mujer quede como una ridícula”, soltó.

“Yo estoy representándolo ahí también, yo fui espléndida. Me puse todo. Fue tremendo, Entonces no tenía nada que ver”, intentó cerrar el tema, aunque de inmediato sumó algo más de información y dijo que el viaje “tuvo que ver con un auspiciante de Miami”, Teresa Ortega, que tuvo todo el año pasado en su programa y que ya habían quedado en que tenía que ir a los Estados Unidos a hacer unas acciones para ella. También aclaró que viajó para encontrarse con líderes de su Iglesia y que se juntó con una congresista muy importante a la que conoció por medio del Presidente y con la que forjó una amistad, María Elvira Salazar. “Yo fui por mi lado y paré en mi hotel, no con él. Tenía todo arreglado”, señaló.

