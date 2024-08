Tras la repercusión de los videos con Alberto Fernández, aparecieron imágenes de Tamara Pettinato en la madrugada del viernes

Escuchar

En medio de la polémica, Tamara Pettinato fue captada anoche saliendo del estudio de Blender junto a sus compañeros Nazareno Casero y Lu Iácono , tras la cancelación de la emisión de Final feliz, programada para las 23 horas, luego de la difusión de un video en LN+ que muestra a Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada junto con el expresidente Alberto Fernández.

Tamara Pettinato saliendo del estudio de Blender, tras el escándalo por la difusión del video en la Casa Rosada

El periodista Santiago Sposato reveló un video de Tamara Pettinato saliendo de los estudios de Blender. “Después del escándalo, las primeras imágenes de Tamara Pettinato en la madrugada del viernes”, escribió el periodista por medio de un posteo en su cuenta de Instagram. La grabación muestra a los tres presentadores detrás de una puerta de vidrio, observando cautelosamente el exterior antes de decidir salir del edificio. Vestidos con capuchas y con rostros serios, los tres compañeros intercambiaron abrazos dentro del estudio antes de salir e intentaron eludir a los medios.

No es la primera vez que se vincula a Pettinato con el exmandatario. Durante la cuarentena en tiempos de Covid-19 ya se había revelado que había visitado la Quinta de Olivos, lo cual generó críticas en su momento. Tamara, por su parte, justificó esas visitas como de “carácter personal” y aseguró que contaba con la habilitación necesaria para circular durante la pandemia, por lo que no consideraba necesario dar más explicaciones. Sin embargo, la aparición de este nuevo video, que muestra un diálogo distendido e íntimo entre Pettinato y Fernández en la Casa Rosada, reavivó las críticas y puso nuevamente a la panelista en el centro de la polémica mediática.

¿Qué es Final feliz?

El programa Final feliz, dedicado a temas de sexualidad, se emite semanalmente en la plataforma de streaming Blender. La emisión del jueves 8 de agosto generó una gran expectativa, ya que muchos esperaban que Pettinato abordara el escándalo en el que se había visto envuelta tras la difusión del video. De hecho, la propia Pettinato había promocionado el episodio desde sus redes sociales, utilizando una imagen retro en la que aparecía disfrazada de diablo, algo que despertó aún más la curiosidad de la audiencia.

Tamara Pettinato publicó el jueves por la tarde el horario de su programa de streaming Final feliz en Instagram, sobre una fotografía en que aparece disfrazada de diablo

Sin embargo, a la hora programada, la transmisión fue cancelada sin previo aviso. El chat en vivo de YouTube se llenó rápidamente de mensajes de espectadores desconcertados, que exigían una explicación. La decisión de Blender de no emitir el programa tomó a todos por sorpresa, ya que la atención estaba puesta en la posibilidad de que Pettinato rompiera el silencio sobre el video . Aunque la conductora asistió al estudio como estaba previsto, la cancelación de la emisión sugiere que las decisiones se tomaron sobre la marcha, posiblemente en respuesta a la creciente repercusión mediática.

El video en la Casa Rosada

El video que generó la actual controversia fue difundido por LN+ el jueves por la tarde y muestra a Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, en una conversación distendida con Alberto Fernández. El video muestra a Pettinato y Fernández manteniendo una conversación amistosa, ambos intercambian bromas sobre su relación, con Pettinato diciendo en tono jocoso que estaban “cortando” su relación. Fernández sigue el juego y le pregunta si alguna vez tuvieron una relación, a lo cual ella responde que solo fue una amistad. Hacia el final, la panelista califica al exmandatario como “buen compañero” y “gran persona”. Luego se declaran mutuamente su afecto, con un “te amo” de Tamara y un “yo a vos” de Fernández.

La publicación del video entre la conductora y el expresidente ocurrió en un contexto complicado, ya que con pocos minutos de diferencia aparecieron impactantes imágenes de Fabiola Yáñez, ex primera dama y mujer de Alberto Fernández, que sustentaban la denuncia por violencia de género hecha contra el exmadantario el día anterior, en que Yáñez aparece con moretones en su antebrazo y rostro. Este trasfondo añadió un matiz aún más delicado a las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generando un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La conversación quedó en el centro de un escándalo que reavivó las críticas hacia Pettinato, particularmente en relación con sus visitas a Fernández durante la pandemia.

El video se reprodujo minutos antes de la salida al aire del ciclo Bendita, conducido por Beto Casella, donde Tamara Pettinato es panelista. El conductor no pudo evitar abordar el tema durante su emisión en vivo y mencionó que Pettinato había decidido no hablar, aunque se encontraba en el canal. “ Está Tamara en el canal. Decide ella si quiere hablar o no. Decide ella” , comentó el conductor al aire, reflejando el impacto que a viralización del video provocó en los medios y entre el público.

Durante la transmisión de Bendita, Casella describió a Tamara como “abrumada”, comentando que se había retirado a su camarín, evitando así participar en el programa. El resto de los panelistas también mostró sorpresa y desconcierto ante las imágenes. Horacio Pagani afirmó en tono irónico: “Yo creo que Tamara es capaz de cualquier cosa ”. Casella, por su parte, señaló que eventualmente el expresidente Fernández tendría que dar explicaciones sobre la situación, dada su condición de figura pública.

Este escándalo, sumado a la difusión de imágenes sensibles de la ex primera dama Fabiola Yáñez, ponen nuevamente a Tamara Pettinato en una posición incómoda frente a la opinión pública. Su decisión de no hablar de junto con la cancelación de la emisión de la emisión de su programa en Blender generó comentarios de todo tipo en las redes sociales, un ámbito en el que la opinión del público está dividida. A medida que las especulaciones continúan, crece la expectativa de una declaración formal por parte de la panelista.

