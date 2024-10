Tras recibir amenazas, Yanina Latorre denunció que la persiguieron en la autopista: “Me quieren callar”

Yanina Latorre vivió recientemente momentos de tensión, tras ser perseguida en dos ocasiones por diferentes vehículos, desde el canal de televisión donde trabaja hasta su hogar en un barrio privado. Tras estas inquietantes situaciones, la conductora decidió presentar una denuncia y solicitar la intervención de la Justicia.

La panelista de LAM confesó que el miedo la obligó a tomar medidas legales y contó que la primera persecución ocurrió hace unas semanas. Latorre relató que, mientras volvía de los estudios del canal por la Panamericana, notó que un auto de alta gama con vidrios polarizados la seguía de cerca. Según especificó, se trató de un BMW de color negro.

Al principio, la periodista pensó que podría ser alguien que intentaba llamar su atención, pero pronto se dio cuenta de que la situación era más grave . El vehículo se colocó a su altura y el conductor bajó la ventanilla, acelerando y frenando al mismo ritmo que ella. “Salgo de LAM y veo un tipo que baja la ventanilla; al principio, pensé que era alguien que quería levantarme”, comentó Latorre en diálogo con el programa Desayuno Americano (América). En ese momento, mientras manejaba de regreso a casa, la angelita estaba hablando por teléfono con su colega Analía Franchín.

La tensión aumentó cuando el auto empezó a imitar cada una de sus maniobras: “ Cuando aceleraba, él también aceleraba; cuando frenaba, frenaba. Fue ahí cuando lo llamé a Diego [Latorre, su esposo] porque me di cuenta de que esto era serio”, explicó.

Al percatarse de que la estaban siguiendo, la conductora llamó a su marido, Diego Latorre, desde la autopista

La persecución continuó por la autopista hasta que Yanina decidió colocarse en el centro de la vía para intentar evadir a la persona que la seguía. Sin embargo, el conductor continuó en la misma línea y, al llegar a la entrada de su barrio privado, realizó una maniobra peligrosa, llegando incluso a chocar el portón de acceso. Ante esta situación, los guardias de seguridad del lugar intervinieron, pero el individuo huyó rápidamente.

A los pocos días, la conductora volvió a sufrir otra persecución similar, pero esta vez con un auto blanco, lo que aumentó las sospechas de la panelista sobre una posible intencionalidad detrás de estos incidentes. Según contó, en esta segunda ocasión el conductor la siguió hasta la puerta de su casa, donde intentó intimidarla realizando movimientos bruscos frente a la reja de entrada. Los guardias de seguridad, nuevamente, debieron intervenir para evitar que el hombre se acercara aún más, lo que provocó que este escapara.

“La semana pasada fue distinto, fue un auto chiquito, blanco. Cuando bajo de la autopista, me chupa el auto en la bajada y me sigue, me sigue, me sigue. Cuando llego a la puerta de mi casa y entro, empezó a hacer como que le iba a dar a la reja. Salieron los guardias y lo amenazaron, pero el tipo se dio a la fuga . Este caso fue pesado, fue feo”, dijo, y aclaró que, en esta ocasión, las cámaras de seguridad captaron lo ocurrido, pruebas que ya están a disposición de las autoridades.

Latorre admitió que esta vez sintió miedo por su seguridad y especuló con la posibilidad de que los incidentes estén relacionados con la información que maneja y comparte en el programa, especialmente algunos temas sensibles que involucran a figuras mediáticas.

La conductora dejó entrever que detrás de estos incidentes podría haber personas que intentan manipular su opinión y limitar su libertad de expresión. “Me quieren callar, pero no lo van a lograr” , afirmó, e insinuó que los episodios podrían estar vinculados a algunos de sus comentarios más recientes.

Yanina decidió llevar el caso a la Fiscalía de San Isidro con el apoyo de su esposo para que se tomen las medidas legales correspondientes para investigar lo ocurrido. “Diego ya se está ocupando de eso porque fue feo. Ahora ya no tengo miedo, pero sí estoy más atenta”, confesó la panelista. A pesar de la gravedad de los incidentes, la panelista y conductora se muestra decidida a continuar con su labor mediática y no permitir que estos episodios afecten a su trabajo.

