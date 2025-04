Yanina Latorre rompió el silencio y habló de su hija Lola, quien dio positivo en un control de alcoholemia y le retuvieron el auto

Luego de que se conociera este martes que Lola Latorre, hija de Yanina y Diego Latorre, dio positivo en un test de alcoholemia el domingo a la madrugada tras una salida de un boliche de Palermo, la madre de la joven habló del episodio en el que su hija terminó con el secuestro de su auto.

El descargo de Yanina Latorre en su programa de América TV

Todo comenzó cuando en Sálvese quien pueda (América TV), la conductora y su panel se refirieron a los escandalosos chats en los que Morena Rial avisa que lleva a su bebé de seis meses para robar. Allí, mostraron una serie de stories de Instagram en las que Alejandro Cipolla, exabogado y amigo de la hija de Jorge Rial, opina sobre lo que ocurrió durante el fin de semana con Lola.

Al leerlo, la mediática lanzó: “¿Qué tiene que ver mi hija, que no estaba borracha, con Morena Rial ladrona?“. Asimismo, aclaró que el letrado “la amenazó de todas las maneras” este lunes por la noche.

“Igual, banco que critiquen a Lola. De paso lo voy a aclarar porque hace dos días me están diciendo ‘tu hija, tu hija’ y yo no lo sabía. Lola tiene 24 años, cualquier cosa que pase con ella es con ella, no conmigo porque es un ser adulto”, comentó.

En ese sentido, mencionó que no sabía lo que había pasado con su hija mayor porque ella “no se lo contó”. “Me desayuné hoy con videitos en las redes. ‘Tu hija es asesina, borracha’... El viernes fue a una fiesta, no comió. Amor, pesa dos kilos mojada... Y ella se tomó un Fernet. Y pensó: ‘me tomó un Fernet a las 12 de la noche, salgo del boliche a las 6 de la mañana y fue’”, sostuvo.

A su vez, comentó cómo se desencadenaron los hechos: “En el momento que estaba llegando su auto, había un control policial. Le piden hacerse el test de alcoholemia, le da 0.5; que creo que es el mínimo, no se sube al auto, entrega el auto y se fue. No es sanción porque es 0.5... Se equivocó, se mandó un moco, obviamente la reté cuando me enteré porque no me lo había contado”.

“Fue, retiró el auto, pagó 50.000 pesos de multa. Puede manejar, le dieron registro provisorio, por tres días se lo retienen... No es borracha ni asesina”, sentenció.

Según pudo saber LA NACION, el lugar exacto donde se dio el control de alcoholemia fue en la avenida Santa Fe, en el cruce con la calle Oro, en el barrio porteño de Palermo, exactamente a las 4.55 del domingo,

“Se le realiza el control de documentación y alómetro, detectando presencia de alcohol. Se le realiza control con alcoholímetro y arroja dosaje 0.61″, informaron. Tras la retención del rodado, Latorre se retiró del lugar a bordo de un auto que solicitó a través de una aplicación.