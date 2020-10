Tras ser acusada de romper la cuarentena en Uruguay, Katja Alemann se defiende: "Es todo mentira" Crédito: Instagram

En las últimas horas, los rumores de que Katja Alemann habría incumplido la cuarentena obligatoria que impone Uruguay a los extranjeros que ingresan a su territorio, confrontándose con las autoridades del país vecino y generando un escándalo, comenzaron a circular en los portales. Sin embargo, la actriz que estuvo durante unos días en Punta del Este, negó rotundamente las acusaciones.

"Me gustaría desmentirlo porque no es así como dicen, para nada. Todo lo contrario", le dijo en exclusiva a LA NACION. "Es todo mentira. Estoy bastante molesta con todo este invento que no tiene nada que ver con la realidad. Cumplí a rajatabla con todos los requerimientos y no tuve problemas con nadie", afirmó.

La actriz también utilizó sus redes sociales para explicar su versión de los hechos. "Quiero aclarar que lo que salió en los medios de mis supuestos desacatos e insultos con la policía en Uruguay, de la denuncia de los vecinos por no cumplir con la cuarentena y demás requisitos, es absoluta mentira", escribió en Instagram. "Supongo quieren usarme para ejemplificar por qué van a cerrar las fronteras este verano, y que los argentinos somos todos unos desacatados que no respetamos nada".

"Ya he compartido en un posteo anterior el relato de mi estricta cuarentena de siete días y dos hisopados, con visita de la policía que me encontró cumpliendo la cuarentena, y enviando el resultado negativo del hisopado al Ministerio de Salud, a la Seccional 10 de Policía de Maldonado y a la administración del Edificio", agregó en su descargo. "Fui absolutamente prolija y respetuosa de las normas, así que todo lo que salió en los medios es falso y difamatorio. Que conste", culminó.

El 16 de octubre, Alemann había subido una foto de ella en las playas esteñas, en donde efectivamente contaba lo que tuvo que atravesar para poder disfrutar del mar. "Después de una estrictísima cuarentena, dos hisopados, sin poder salir a ningún lugar por siete días, este es mi primer día de libertad en el Este. Día espectacular. Primer chapuzón en el mar helado. Vuelvo, no se preocupen, siempre vuelvo", escribió.

Según trascendió este martes, cuatro hoteles de Punta del Este rechazaron días atrás a una argentina que llegó al balneario para firmar una escritura y no estaba dispuesta a cumplir con la cuarentena obligatoria. Tras la negativa por parte de los establecimientos, las autoridades perdieron contacto con ella y, cuatro días después, se produjo su vuelta a Buenos Aires.

En este relato también se afirmaba que el propio viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monzeglio, debió intervenir ante la mujer que insistía en ser hospedada en un determinado hotel. Superado el incidente, la ciudadana argentina logró su cometido de firmar los documentos y volver a Buenos Aires.

El asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este, Héctor Araujo, dijo a LA NACION que el Centro de Hoteles notificó a la argentina que no podía ser recibida en esas condiciones, porque no tenían permiso para hacerlo y tanto ella como el hotel al que intentaba ingresar se exponían a consecuencias legales por la violación al decreto de marzo, cuando se dispuso el cierre de fronteras con algunas excepciones que cumplieran estricto control y seguimiento sanitario.

En ese momento, la ciudadana argentina respondió que el consulado uruguayo en Buenos Aires la había habilitado para viajar a Punta del Este tras el hisopado realizado, que le dio negativo y, aparentemente, sin necesidad de realizar una cuarentena. La mujer en cuestión viajó en barco de Buenos Aires a Montevideo, con su auto, y luego siguió el recorrido por la interbalnearia hasta llegar a Punta del Este.

