Tras ser reemplazada en The Crown, Helena Bonham Carter defendió a la realeza británica y pidió que cancelen la serie

Quizá sea difícil entender, desde países que abrazan el modo de vida republicano, la relación entre los plebeyos y la realeza. Mucho más extraños resultan, entonces, los vínculos entre los miembros de las monarquías y la farándula de sus países. La repentina defensa de Helena Bonham Carter a la casa real británica es un claro ejemplo de esa rara y entreverada relación.

Bonham Carter interpretó a la princesa Margarita durante la tercera y la cuarta temporada de la serie The Crown, en reemplazo de Vanessa Kirby, que le prestó el cuerpo a la hermana menor de la reina Isabel II durante las dos primeras temporadas. Al igual que ocurrió con el resto de los personajes, los saltos temporales del guion obligaron a que una tercera actriz, Leslie Manville, se terminara haciendo cargo del papel en la quinta entrega. Una vez alejada del exitoso programa, la exesposa de Tim Burton sorprendió a los ingleses pidiendo la cancelación de la serie.

Helena Bonham Carter como la princesa Margarita en The Crown

Lo hizo esta semana, en una entrevista publicada por The Guardian. Allí, la actriz expresó: “No creo que deban continuar con la serie. Me encantaron los episodios en los que trabajé, pero ahora es muy diferente. Cuando empezó The Crown era un drama histórico, y ahora se ha estrellado contra el presente”.

Esta no es la primera vez que la intérprete se pronuncia en contra del programa que la tuvo como una de sus protagonistas. En 2021, apoyó la moción del político británico Oliver Dowden para obligar a Netflix a aclarar que el programa de una ficción histórica y no un documental sobre la realeza británica. Aquel pedido no fue casual: las últimas temporadas de la serie fueron profundamente criticadas por los miembros de la realeza y por su entorno por la manera en la que la serie decidió mostrar el vínculo entre el príncipe Carlos, su esposa Diana Spencer y su amante, Camilla Parker Bowles, uno de los triángulos amorosos más escandalosos y comentados de la historia moderna. Y, por supuesto, por la manera en la que se muestra a la reina en medio de aquel mundano conflicto.

Helena Bonham Carter como la princesa Margarita en The Crown

En aquel momento, Bonham Carter aseguró que la plataforma tenía “la responsabilidad” de hacer la aclaración. “Está dramatizado”, aclaró, por si hacía falta, en un podcast oficial de la serie. Y agregó: “Creo que tenemos la responsabilidad moral de decir: ‘Esperen chicos, esto no es un documental dramático, estamos haciendo un drama’. Así que son dos entidades diferentes”.

Más allá de los deseos de una de sus exprotagonistas, la sexta temporada de la serie ya está anunciada, y repasará los acontecimientos más salientes de la vida de la monarquía británica durante las últimas décadas del siglo pasado y la primera del nuevo milenio.

Helena Bonham Carter como la princesa Margarita en The Crown

La extraña relación entre Bonham Carter y la realeza comienza, incluso, mucho antes de su nacimiento. Helena es la menor de los tres hijos de la psicoterapeuta Elena Propper de Callejón y el banquero Raymond Bonham Carter, hermano del barón Mark Bonham Carter, quien formó parte del círculo íntimo de amigos de la mismísima princesa Margarita, a quien la actriz terminaría interpretando. En 1955, cuando la princesa cumplió 25 años y se liberó del yugo de su hermana, muchos pensaron que Mark se convertiría en su marido, algo que finalmente no sucedió.

La abuela de la actriz, Lady Violet Bonham Carter también contaba con los favores de la princesa. De hecho, en 1953, cuando la reina le impidió que se casara con el capitán Peter Townsend, se puso de parte de la pareja y escribió que era una atrocidad separarlos destinándole a él a Bruselas.

La conexión entre la actriz y la princesa Margarita no se agota en el linaje de Bonham Carter. En 2006, cuando todavía estaba casada con el director Tim Burton, la intérprete compró por 350.000 dólares Mill House, la casa que había pertenecido a su bisabuelo Herberth, exprimer ministro del Reino Unido, en el condado de Oxford. Por aquella mansión pasaron personalidades como Winston Churchill, pero con el tiempo dejó de pertenecer a su familia y quedó en dominio de Jane Stevens, la dama de compañía de Margarita. Allí, la princesa pasó una de sus últimas navidades.

