Tras su breve paso por la política, Luis Otero vuelve a la televisión

En marzo del 2019, después de 35 años de trabajo, Luis Otero se despedía de Noticiero Trece. Con una profunda emoción, acompañado por su compañera de conducción Silvia Martínez Cassina, el periodista anunciaba estaba listo para tomar nuevos rumbos por fuera del medio.

“Después de estos 35 años en esta casa, porque este canal es mi casa, voy a empezar a trabajar por mi casa de toda la vida. Hace 56 años que vivo en Avellaneda, desde que nací. Conozco Avellaneda y a sus vecinos, vivo en la casa donde se crió mi madre, y me crié yo y también mis hijos. Nunca me mudé de ahí, y lo que siempre quise hacer fue servir a los demás”, decía Otero. “Lo que quiero es servir, ya no me alcanzaba con contar lo que pasa, lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor. (...) Hay que trabajar para cambiar las cosas”, sumaba. Así, el conductor adelantaba su decisión de postularse como intendente de la ciudad.

Sin embargo, el mundo de la política no resultó ser lo que Otero esperaba, y luego de un tiempo trabajando dentro de Juntos por el Cambio, decidió en agosto de este año renunciar al comité de la UCR de Avellaneda, argumentando “diferencias esenciales, acumuladas e inaceptables” con las autoridades del partido. Y, a partir de ese paso al costado, llegó una nueva posibilidad de reencontrarse con su primer amor, el periodismo .

Según pudo saber LA NACION, Otero fue convocado por las autoridades del canal para volver a sumarse a sus filas. Y, aunque aún no está claro de qué modo regresará a la pantalla, se especula con que pueda retomar su lugar en el noticiero del mediodía a partir de la inminente salida de quien fue su reemplazante, Sergio Lapegüe .

Hace algunos meses, Lapegüe anunció que después de un año muy movilizante en lo personal -estuvo muy grave tras contagiarse de coronavirus, en febrero de este año-, dejaría libre su puesto en el Noticiero Trece con la idea de poder trabajar un poco menos y estar más tranquilo. Todo apunta a que sería Otero quien vuelva a ponerse al frente de la conducción, para reencontrarse así con el público de los mediodías.

“Yo no podía parar y lo que me paró fue el Covid”, le decía Lapegüe a LA NACION, hace algunas semanas. “Amo conducir y lo comencé a hacer muy tarde, a los 42 años. Fui asistente, productor, jefe de la producción periodística, movilero y conductor. Logré lo máximo, pero me cuesta dejar, aunque debo reconocer que estoy pasado de estrés y de locura. Hasta tocar música me genera cansancio. Por eso les planteé a las autoridades del canal que tenía que frenar”.