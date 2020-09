Diego Ramos despidió a su padre, quien murió tras padecer Covid-19 Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 12:03

Con un breve pero sentido mensaje, Diego Ramos despidió este lunes a su padre, Alberto, que murió de Coronavirus. Además, el actor confirmó que él también dio positivo en el test, y que por eso, al igual que su madre, debió pasar varios días aislado.

"Chau, Papá. Terminé mi aislamiento por Covid positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar", escribió junto a una foto de su padre, publicada en su cuenta de Instagram.

Además de contar la triste noticia que aqueja su familia, Ramos quiso alertar a sus seguidores sobre el peligro que conlleva este virus. "No me gusta aleccionar, pero si estás pensando 'mejor lo tengo y me lo saco de encima', te cuento que no está bueno. No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar, cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir", señaló.

Y agregó, sobre su experiencia personal: "Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar".

En su publicación, Ramos recibió mensajes de apoyo de amigos como Verónica Lozano, Paula Chaves, Chino Leunis, Gloria Carrá, Nancy Dupláa y Griselda Siciliani, entre otros.

Conforme a los criterios de Más información