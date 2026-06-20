Tras un mensaje contra su padre: el inesperado movimiento de Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt

Tras la escandalosa separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016, y luego de una larga batalla judicial que se extendió durante más de ocho años, la relación entre el actor y varios de sus hijos quedó bajo una intensa atención mediática. Con el paso del tiempo, las señales de distanciamiento se multiplicaron y terminaron alimentando la percepción de que el vínculo familiar estaba prácticamente roto. Sin embargo, una nueva revelación publicada por Page Six muestra que la situación podría ser más compleja de lo que parecía.

Según informó el medio estadounidense, Pax Jolie, de 22 años, continúa manteniendo contacto con familiares de la rama paterna, pese a la conocida distancia que existe entre él y el protagonista de El Club de la Pelea. “Pax todavía tiene una relación con la familia de su padre y sigue pasando tiempo con ellos”, aseguró una fuente cercana al entorno familiar.

La familia Jolie-Pitt de paseo en marzo de 2011

La declaración sorprendió porque durante años Pax fue considerado uno de los hijos más alejados del actor de Bastardos sin gloria. De hecho, en 2023 salió a la luz un antiguo mensaje que el joven había publicado años antes en una cuenta privada de Instagram con motivo del Día del Padre.

En aquella publicación, atribuida a Pax, el joven calificaba a Pitt como un “ser humano terrible y despreciable” y lo acusaba de haber generado sufrimiento dentro de la familia. La difusión de ese mensaje provocó un fuerte impacto en Hollywood y reforzó la idea de que la relación entre ambos estaba completamente quebrada.

Por eso, la información conocida ahora resulta llamativa. No porque sugiera una reconciliación entre padre e hijo, sino porque demuestra que Pax no se alejó por completo de todos los integrantes de la familia Pitt.

Angelina Jolie y sus hijos después de asistir al musical de Broadway The Outsiders que produjo en la ciudad de Nueva York, en 2024 Backgrid/The Grosby Group

La misma fuente aportó un ejemplo concreto de esa cercanía. Según relató, el joven participó recientemente de un encuentro familiar organizado para celebrar un compromiso dentro del clan. “Hace poco se reunió con su familia para salir a cenar y festejar el compromiso de su prima Sydney con Archimede Jerome”, explicó la fuente citada por Page Six.

De acuerdo con la publicación, en la celebración estuvieron presentes varios miembros de la familia, entre ellos Julie Pitt Neal, hermana del actor, además de otros familiares cercanos. La presencia de Pax en el encuentro fue interpretada como una muestra de que algunos vínculos permanecen vigentes a pesar de los conflictos que marcaron los últimos años.

Sin embargo, las fuentes fueron cuidadosas al diferenciar esa relación familiar del vínculo que el joven mantiene con su padre. Una segunda persona cercana al entorno familiar fue contundente al referirse a ese aspecto de la historia. “No tiene mucha relación con Brad”, afirmó.

El 25 de febrero de 2019, Angelina Jolie, junto a sus hijos Knox Leon Jolie-Pitt, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt y Maddox Chivan Jolie-Pitt Getty Images

La aclaración es importante porque evita interpretar la situación como una reconciliación entre padre e hijo. Según la información disponible, lo que continúa existiendo es el contacto con tíos, primos y otros familiares del actor, no necesariamente una reconstrucción del vínculo con él.

La revelación llega además en un momento particularmente significativo para la familia Jolie-Pitt. En los últimos años, varios de los hijos de la expareja comenzaron a tomar distancia pública del apellido de su padre. El caso más reciente es el de Maddox, de 24 años, quien según distintos reportes inició los trámites para eliminar legalmente “Pitt” de su apellido. En realidad, el cambio ya venía produciéndose desde hacía tiempo: actualmente utiliza el nombre Maddox Jolie en su carrera profesional y figura acreditado de esa manera en distintos proyectos vinculados al cine.

Pax Thien Jolie-Pitt y Angelina Jolie en el Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night, en Los Angeles, el 6 de junio pasado GettyImages

Su hermana Zahara, de 21 años, también inició un proceso similar. La joven busca pasar oficialmente de Zahara Jolie-Pitt a Zahara Jolie. Antes incluso de comenzar los trámites legales, ya había llamado la atención durante una ceremonia universitaria al presentarse públicamente utilizando únicamente el apellido de su madre.

La decisión más resonante fue probablemente la de Shiloh. En mayo de 2024, poco después de cumplir 18 años, solicitó ante un tribunal de Los Ángeles la eliminación legal del apellido Pitt. El pedido fue aprobado y se convirtió en uno de los episodios más comentados dentro de la historia reciente de la familia.

Incluso Knox, uno de los hijos menores de la expareja, dio señales de seguir el mismo camino. El adolescente utilizó el nombre Knox Jolie en su diploma de graduación de la escuela secundaria. El joven celebró ese importante momento acompañado por Angelina Jolie, Pax, Zahara y su hermana melliza Vivienne.

Mientras tanto, Pax continúa mostrándose muy cercano a su madre. Hace apenas unos días fue fotografiado junto a Angelina y su hermana Shiloh durante el Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night, un evento benéfico realizado en Los Ángeles.

Las imágenes difundidas por la prensa estadounidense mostraron a madre e hijo compartiendo actividades deportivas y disfrutando de la jornada solidaria, organizada para recaudar fondos y promover iniciativas vinculadas con la alimentación sustentable.

Angelina Jolie y Pax Jolie-Pitt en la ceremonia de los Globos de Oro de 2018 en Beverly Hills, California AP

Todo esto ocurre poco más de un año después de que la expareja lograra cerrar oficialmente su divorcio. La actriz había presentado la solicitud de separación en septiembre de 2016, iniciando una extensa batalla legal que incluyó disputas por la custodia de los hijos, desacuerdos patrimoniales y conflictos relacionados con propiedades compartidas.

El proceso recién llegó a su fin en diciembre de 2024, poniendo punto final a una de las separaciones más largas, complejas y mediáticas de Hollywood.