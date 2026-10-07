“Tuve que hacer cinco llamadas telefónicas”: el ultimátum que Catherine Zeta-Jones le dio a Michael Douglas en el comienzo de su relación

Michael Douglas acaba de lanzar sus memorias. En ellas, no solo habla de su gran trayectoria en la industria, sino también de su vida personal y de sus romances. En medio de tantas confesiones, el actor recordó cómo conoció a su actual esposa, Catherine Zeta-Jones, y cuál fue el ultimátum que ella le dio antes de iniciar su relación.

Al conocer a la actriz, Douglas salía con cinco mujeres a la vez Backgrid UK/The Grosby Group

En 1998, año en que se cruzó con la actriz por primera vez, Douglas era un hombre divorciado. Hacía tres años que se había separado de su exmujer, Diandra Douglas, madre de su primer hijo Cameron. Sin embargo, el actor no estaba solo. Según declaró en su reciente autobiografía One Helluva Ride, salía con cinco mujeres a la vez, quienes vivían en cinco ciudades diferentes.

Por eso, cuando Catherine Zeta-Jones lo conoció le dejó muy en claro que no estaba interesada en compartirlo con nadie ni ser una más en su lista. “Me dijo que entendía que yo era un soltero que acababa de salir de un matrimonio largo, pero que ella solo sería monógama”, contó el protagonista de Atracción fatal en su libro. Y enseguida repitió las palabras que la actriz le dijo por ese entonces: “No me interesa salir contigo si salís con otras personas. Podés seguir con ellas o terminar la relación y estar conmigo”, compartió.

"Era inteligente, divertida, sencilla y, sí, increíblemente hermosa. Además, parecía muy segura de sí misma”, dijo el actor sobre su primera impresión al conocer a Catherine

Una vez que Zeta-Jones dejó clara su postura, Douglas supo lo que tenía que hacer: cinco llamadas telefónicas. “Le dije que esperara allí, que tenía que hacer cinco llamadas rápidas. ‘¿Cinco? ¿Tenés que hacer cinco llamadas?’, me dijo”, relató describiendo la sorpresa de la actriz. “Ese día, llamé a cada una para decirles que había conocido a alguien y que ya no podría seguir viéndolas. Todas lo tomaron bien”, escribió.

“Salía con otras cinco mujeres. Sabían que me había separado recientemente y que estaba en trámites de divorcio. Me aseguré de que todas vivieran en ciudades diferentes, lo que me pareció una forma respetuosa de practicar la no monogamia”, confesó el actor. Según su relato, ninguna le había pedido formalizar el vínculo, ni siquiera le habían preguntado si estaba saliendo con alguien más. “Ninguna me pidió un compromiso ni me preguntó qué más hacía. Estoy seguro de que también salían con otras personas”, escribió en sus páginas.

Michael Douglas vio a Catherine Zeta-Jones en la película La máscara del zorro y supo que sería la madre de sus hijos Grosby Group - LA NACION

Douglas y Zeta-Jones se cruzaron por primera vez en 1998 en una proyección de La máscara del Zorro; película en la que la actriz es protagonista junto a Antonio Banderas y Anthony Hopkins. Unas semanas después, los actores volvieron a verse en el Festival de Cine Americano de Deauville, en Francia, mientras él promocionaba Un crimen perfecto. Muy astuto, Douglas le pidió a su publicista que organizara una reunión para tomar algo y el flechazo fue inmediato: “Era inteligente, divertida, sencilla y, sí, increíblemente hermosa. Además, parecía muy segura de sí misma”, se sinceró.

El próximo encuentro fue con testigos: una cena de a cuatro con Antonio Banderas, y su por entonces esposa, Melanie Griffith. Velada que sirvió para reafirmar que era la mujer con la que estaba dispuesto a volver a formar una familia. Esa noche, mientras acompañaba a la actriz hasta el ascensor del hotel para darle las buenas noches, Douglas lanzó lo que se convertiría en una de sus frases más memorables: “Voy a ser el padre de tus hijos”. “No era una frase para conquistarla. Era la verdad”, reveló quién en ese momento admitió estar un tanto pasado de copas.

Los actores junto a sus hijos Dylan y Carys durante unas vacaciones en la Argentina (Foto: Instagram @michaelkirkdouglas)

Finalmente la pareja se casó en 1999 y tuvieron dos hijos: Dylan, de 26 años, y Carys, de 23. Hoy, 26 años después, el matrimonio sigue tan enamorado y unido como el primer día. “En cierto punto, con el tiempo, surge una incógnita. En este caso, va más allá de la atracción hacia alguien. Es simplemente un vínculo desconocido de cercanía y respeto mutuo”, advirtió el actor en diálogo con People sobre la clave para perdurar en el tiempo.