U2: 20 oyentes de LN+ Música disfrutaron de una escucha exclusiva de su nuevo disco antes del lanzamiento mundial

Un día antes de que el nuevo disco de U2 llegara a las plataformas de todo el mundo, un grupo de fanáticos tuvo la oportunidad de escucharlo en un encuentro exclusivo. El jueves 12 de noviembre, 20 oyentes de LN+ Música 104.9 participaron de una experiencia organizada en las oficinas de Universal Music Argentina, donde pudieron disfrutar de Carnaval de luz, el flamante álbum de la banda liderada por Bono, antes de su lanzamiento mundial.

Los asistentes habían ganado su acceso a través de una iniciativa de la emisora, que reunió a seguidores del cuarteto irlandés para conocer anticipadamente las canciones de este nuevo trabajo, publicado en el año en que el grupo celebra sus cinco décadas de trayectoria.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. regresaron con Carnaval de luz, un álbum que incorpora influencias latinas y canciones en español; la banda también anunció una gira mundial que incluirá tres recitales en River Plate en marzo de 2027 Michael Schwartz - Archivo U2

La actividad contó con la participación de Leo Rodríguez, conductor de LN+ Música 104.9, quien estuvo a cargo de presentar el álbum y ofrecer un recorrido por el contexto de su lanzamiento. Su introducción permitió acercar a los oyentes a las particularidades de esta producción, que combina el sonido característico del grupo con nuevas influencias musicales. Además de disfrutar de la escucha anticipada, los 20 ganadores recibieron merchandising oficial de U2 como recuerdo de la experiencia.

Leo Rodríguez, conductor de LN+ Música 104.9, estuvo a cargo de presentar el nuevo trabajo de U2 y brindar detalles sobre el contexto de su lanzamiento ante los 20 oyentes que ganaron el acceso a la escucha anticipada

El encuentro se realizó en la antesala del viernes 13 de noviembre, fecha elegida para la publicación internacional de Carnaval de luz, el primer álbum de canciones nuevas de la banda en nueve años.

Carnaval de luz: el regreso de U2 y su conexión con la música latina

Con Carnaval de luz, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. inauguran una nueva etapa musical, justo cuando se cumplen 50 años de la formación del grupo en Dublín. Se trata de su decimosexto álbum de estudio, producido por Jacknife Lee, y llega después de Songs of Surrender (2023), aquel proyecto en el que revisitaron algunas de sus canciones más conocidas.

El lanzamiento también viene acompañado de una nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth, que comenzará en febrero de 2027 en México y recorrerá distintos países. Entre las fechas anunciadas se destacan tres presentaciones en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, previstas para el 23, 25 y 27 de marzo, con Beck como artista invitado.

En Carnaval de luz, U2 combina su característico sonido rockero con elementos electrónicos, influencias latinas y estribillos en español, además de recuperar la impronta de sus primeros años Gentileza Universal Music

El nuevo trabajo estuvo precedido por dos EP publicados a comienzos de este año, Days of Ash y Easter Lily. Según explicó Bono en una entrevista difundida por Universal Music, los tres lanzamientos surgieron de un mismo proceso creativo. “Todo el material forma parte del mismo ciclo de canciones. Y no iba a entrar todo en un solo disco, así que fuimos filtrando de callado partes fundamentales de la historia en dos EP”, señaló.

Una de las particularidades de este regreso es la presencia del español y las referencias a la cultura latinoamericana. El grupo incorpora palabras, estribillos y sonoridades que lo acercan a un universo musical diferente del que exploró durante buena parte de su carrera.

La apertura, “Go (Carnaval de luz)”, combina elementos electrónicos con un estribillo en español. Esa influencia también aparece en “Silencio” y “Street of Dreams”, mientras que “The Mirror Maker (Rosalía)” se destaca como un homenaje a la cantante española, a quien Bono admira por su manera de combinar lo físico y lo espiritual en su música. En la canción aparecen referencias a Federico García Lorca y Santa Cecilia, patrona de la música.

Pero el álbum también recupera elementos del sonido que convirtió a la banda en una de las más influyentes del rock. En canciones como “Superficiality” reaparece el protagonismo de la guitarra de The Edge, mientras que “The Greatest Show on Earth” propone una mirada crítica sobre el negocio de la música y el espectáculo. A lo largo del disco conviven esas reminiscencias del sonido de los ochenta con composiciones de impronta pop y nuevas búsquedas musicales.

“Torn”, el tema que cierra Carnaval de luz, reúne a Bono con Dolly Parton en un dueto que fue grabado antes de la muerte de la cantante estadounidense, en agosto de 2026 Gentileza Universal Music

El cierre llega con una colaboración especialmente significativa: “Torn”, un dueto con Dolly Parton, que se convirtió en una de las últimas grabaciones de la cantante estadounidense antes de su muerte, en agosto de este año. La canción, que aborda los vínculos familiares, reúne a dos figuras de distintas generaciones y tradiciones musicales.

A medio siglo de sus comienzos, la banda vuelve a mirar hacia adelante sin perder de vista sus orígenes. “U2 es una especie de triunfo de cómo lo que no sabés puede ser tu mayor fortaleza”, reflexionó Bono sobre aquellos primeros años. Y recordó: “No sabíamos contra qué nos enfrentábamos. Si lo hubiéramos sabido, probablemente no habríamos arrancado”.