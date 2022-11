Un amigo de Aaron Carter contó cómo fueron los últimos días del cantante y reveló un dato clave: “Tenía un aspecto terrible”

escuchar

Uno de los amigos más cercanos de Aaron Carter rompió el silencio y habló sobre lo que vio en la casa del cantante el día de su muerte, minutos después de que descubrieran su cuerpo. Gary Madatyan y la prometida de Carter, Melanie Martin, entraron en la casa después de que la policía terminara su trabajo y descubrieron una escena espeluznante.

“ Después de que sacaron el cuerpo, solo permitieron que unas pocas personas entraran a la casa. Solo queríamos ver si había sangre, alcohol o algo allí”, le dijo Madatyan a Entertainment Tonight el lunes. “Fui a su dormitorio y estaba normal”, continuó. “Después fui al baño donde estaba la bañera llena de agua, como de color amarillento ”, añadió.

Madatyan también dijo que vio algunas latas de aerosol en la casa de Carter, y aunque afirmó que su amigo tenía un problema con la inhalación de sustancias, aseguró que nunca vio personalmente a Carter drogarse hasta que publicó un video en Instagram mientras lo hacía. “Tan pronto como lo vi, Melanie y yo nos mandamos un mensaje de texto diciendo: ‘Esto es malo. Esto no es bueno’. Estábamos muy preocupados por él”, expresó.

“ En el último tiempo tenía un aspecto terrible. Había perdido mucho peso y no actuaba con normalidad. Su mente no estaba allí”, recordó Madatyan. “Me enteré de que tomaba mucha medicación, no específicamente drogas ilegales, pero tomaba mucha medicación” .

Hace unos años, a Carter se le había diagnosticado un trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca, lo que unido a la adicción, puede haber provocado su prematuro fallecimiento a los 34 años, según especuló su amigo.

Los hermanos Aaron Carter y Nick GROSBY GROUP

“ Personalmente, creo que estaba medicado y que se quedó dormido en una bañera. Creo que fue un accidente trágico, porque amaba la vida. Tenía tantos planes...”, compartió. “Aunque tenía problemas mentales y de adicción, amaba la vida ”.

Madatyan también afirmó que la batalla por la custodia de Carter con Martin, con quien compartía a su hijo Prince, de un año de edad, le pasó factura emocional al cantante. “ Creo que estaba bien hasta que empezó el tema de la custodia del niño. Estaba muy desconsolado por no poder ver a su hijo y tuvo muchas reuniones con sus abogados ”, reveló. El artista había ingresado en septiembre a un centro de rehabilitación ambulatorio para recuperar la custodia de su hijo, luego de que el tribunal se la quitara debido a problemas de violencia doméstica y consumo de drogas.

Además de los problemas personales, el hermano del integrante de los Backstreet Boy Nick Carter también tenía problemas económicos. “Estaba muy mal. No podía administrar su dinero, no había nadie para administrar su dinero”, afirmó el amigo. “ Le iba muy mal económicamente, muy mal. Necesitaba que alguien estuviera ahí para él ”, finalizó.

Las circunstancias de su muerte

Aaron Carter en 2006 CHRIS DELMAS - AFP

De acuerdo a la información publicada en el sitio TMZ, el sábado por la mañana la policía local recibió un llamado en el que se informó que un hombre se encontraba ahogado en la bañadera del domicilio en el que vivía Aaron Carter. Las autoridades se encuentran están investigando las circunstancias en las que falleció el cantante, aunque no hay evidencia de que haya sido una muerte violenta.

De acuerdo al medio estadounidense, fue el cuidador de la casa donde vivía Aaron quien lo encontró sin vida y llamó a la policía.

Melanie Martin, la pareja de Aaron y madre del hijo de un año del cantante, habló del difícil momento que está atravesando. “Mi prometido Aaron Carter falleció. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser un viaje para criar a un hijo sin un padre”, dijo a TMZ. Luego, añadió: “Por favor, les pido respeto la privacidad de mi familia mientras aceptamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”.

