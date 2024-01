escuchar

A sus 65 años, Sharon Stone se muestra convencida de querer volver a apostar al amor. La actriz expresa sus intenciones de vivir en este 2024 una nueva historia sentimental, mientras revela algunas anécdotas y experiencias que han marcado su vida amorosa en los últimos tiempos.

En una entrevista con The Times, la estrella de Hollywood contó que estuvo utilizando una aplicación de citas online dentro de su búsqueda de una nueva relación afectiva. La intérprete estuvo casada en tres ocasiones: primero con el director Michael Greenburg, de 1984 a 1990, después con el productor de televisión William J. MacDonald, y luego con el editor Phil Bronstein, de 1998 a 2004.

Ahora, la protagonista de Bajos instintos comparte algunas anécdotas en relación a sus últimas experiencias y cuenta cómo se sintió al vincularse de forma virtual con algunos hombres. En una ocasión, Stone conoció a “un convicto” y, en otra, a un “adicto a la heroína que claramente llevaba 20.000 inyecciones encima en relación a la foto” que le había enviado previamente por mensajes . El encuentro que tuvo con esta última persona tuvo como escenario el Hotel Bel-Air de Los Ángeles, y duró pocos minutos.

La actriz contó que, cuando se acercó el camarero a la mesa en la que estaban, ella pidió un vaso de agua, mientras que su acompañante se optó por una copa de “ajenjo o algo así”. Decepcionada por la situación y al considerar que la persona sufría de problemas con las adicciones, la actriz afirma haberle excusado: “‘Lo siento, no puedo quedarme” .

A pesar de haber atravesado varias experiencias infructuosas y en ocasiones de haberse confesado “harta de las citas” por la falta de sinceridad de algunos de sus pretendientes, Stone admite ahora que también disfrutó de experiencias positivas gracias a las aplicaciones on-line, incluidas dos relaciones que mantuvo exclusivamente en el plano de la virtualidad durante los tiempos de la pandemia.

“ Yo era casi como una terapeuta ”, contó quien fue considerada un símbolo sexual en los años 90. A continuación, la artista dio más detalles acerca de los perfiles de estos hombres con los que mantuvo un affaire durante los largos meses de confinamiento: “En el caso de uno de ellos, su esposa le dijo que quería divorciarse; ellos tenían dos hijos pequeños y él estaba luchando para procesarlo. Y el otro había roto con su novia, que había quedado embarazada y que, en lugar de casarse con él, decidió abortar. Él todavía estaba muy enamorado de ella y yo lo ayudé a reponerse. Fue realmente gratificante para los dos. No sé cómo explicarlo”, confesó la actriz.

Stone, que recientemente ha retomado su amor por la pintura, también señaló que nunca intentó ocultar su identidad en las aplicaciones de citas a la hora de presentarse ante sus candidatos. “ Siempre he sido yo misma. No es que finjo ser otra persona ”, resaltó. Al referirse a su presente amoroso, Stone contó también que tiene grandes esperanzas para este 2024. “Este es el año en el que quiero enamorarme, al cien por cien”, le dijo a The Times.

Sin embargo, la actriz aclara que no pretende forzar ningún posible vínculo. “ No busco nada. Nunca he buscado nada. Estás parada en algún lugar, alguien se acerca, te empieza a hablar y, cuando te querés dar cuenta, ya han pasado dos años de relación ”, reflexiona. A pesar de lo que se podría suponer, la actriz revela que ella misma, aún siendo una mujer de singular belleza y famosa, suele enfrentarse a los mismos problemas que otras personas a la hora de buscar pareja.

Stone es madre de tres hijos. Adoptó a Roan, de 23 años, en 2000, junto a Bronstein, y en 2005 a su segundo hijo, Laird, de 18 años, y a su tercero, Quinn, de 17 años, un año después. El pasado octubre, la estrella le dijo a la revista People que estaba “agradecida de haber elegido la maternidad como un enfoque saludable” para su vida y se mostró satisfecha con su decisión de no haber dado prioridad a las exigencias de Hollywood. “Ellos ciertamente tampoco me la dieron a mí. Estoy agradecida de haber elegido las cosas que elegí”, afirmó convencida.

