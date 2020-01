Un hijo de Aretha Franklin impulsa un boicot a Respect, la biopic de su madre

La película basada en la vida de "la reina del soul" tiene planeado estrenar en 2020 Fuente: Reuters

El hijo de Aretha Franklin, Kekalf Cunninham, llamó a boicotear Respect, la biopic protagonizada por Jennifer Hudson que narrará la vida de la legendaria cantante. "Nosotros estamos en contra de este film", afirmó el hombre, quien sostiene una lucha por administrar los derechos de imagen y de las canciones que grabó su madre, actualmente bajo el control de Sabrina Owens, sobrina de la artista. Franklin había sido parte de la producción de la película hasta su muerte, en agosto de 2018.

En el posteo publicado en su cuenta de Facebook Eradesent Views, Cunninham criticó a la productora de la película, la Metro-Goldwyn-Meyer, y a Linda Salomon, autora del libro en el que está basado el film, por no haber hablado con ellos. "¿Cómo se te ocurre hacer una película y no hablar con sus hijos y nietos sobre los temas más importantes? ¿Cómo se te ocurre publicar fotos de alguien en un libro sin tener su permiso? Si sos un fan de mi madre, no la vayas a ver", continuó Cunninham, quien terminó firmando su denuncia como "la verdadera familia Franklin".

David Bennett, abogado de la cantante y uno de los principales asesores de Owens desde el 2018, salió a defender la película diciendo que esta situación " solamente es otro intento desesperado de quedarse con los derechos" del legado artístico de Franklin." Sé que no habla por sus hermanos Ted y Clarence, así que nada más está hablando por él mismo", comentó Bennett.

A lo largo del año pasado, la batalla legal sobre la imagen y canciones de "la reina del soul" fue ardua, después de que la familia descubriera un testamento del 2014 que le dejaba todo a Cunninham, con los nombres de Owens y Ted White, otro de los hijos de Franklin, tachados.

Respect tiene fecha de estreno para finales del 2020, y durante diciembre se estrenó un primer trailer donde Hudson canta el clásico de Otis-Redding que popularizó la reina del soul en la década del 60. A Hudson la acompañarán Forest Whitaker, Marlon Wayans, Heather Headley y Mary J. Blige.

En 2018, Cunningham había terminado preso luego de haber manejado un vehículo alcoholizado. También fue durante ese tiempo que se descubrió que la artista debía 6,3 millones de dólares en impuestos y 1,5 millones de dólares en concepto de multas.