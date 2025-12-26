Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires y ya se encuentra en el Hospital Alemán

El chef Christian Petersen ingresó en la tarde del viernes 26 de diciembre al Hospital Alemán de Buenos Aires, según confirmaron a este medio fuentes de esa institución médica, luego de más de diez días de internación en San Martín de los Andes. Se espera que en las próximas horas esta institución realice tanto los estudios de rutina como los específicos relacionados con su cuadro. Recién después podrá emitir un parte médico actualizado.

Christian Petersen se descompensó en medio de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín y había sido trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes. En aquellos días, según los medios locales, su estado era delicado.

En diálogo con LA NACION, la socia del chef, Sole Martins, confirmó que Petersen de 56 años estaba en el Sur acompañado por su esposa Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado.

El portal local Realidad Sanmartinense detalló: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”.

Durante el primer contacto, los médicos detectaron una fibrilación auricular en el chef. Una vez que fue estabilizado, fue derivado a la terapia intensiva del hospital, donde se encuentra “con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable”.

Además, los medios locales informaron que la intención era la de trasladar al chef a Buenos Aires, pero que por el momento la gravedad del cuadro lo había impedido. Recién este viernes se pudo hacer el traslado.

“Franca mejoría”

En la víspera de Navidad, la familia del chef difundió un comunicado desde sus cuentas oficiales en redes para referirse a su estado de saludo y para agradecer.

Christian Petersen

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.

En esa misma línea, precisaron cómo evolucionaba su estado de salud con el paso de los días y señalaron que “esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Por último, agradecieron las múltiples muestras de afecto y la “energía positiva” recibida, y destacaron el acompañamiento como un apoyo clave para transitar este delicado momento.

A su vez, Roberto Petersen, hermano de Chris, compartió un mensaje que también fue replicado por la cuenta oficial del chef: “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos estos días tan difíciles para nuestra familia”.

Christian Petersen

En su publicación, destacó la evolución de su hermano y el rol del equipo médico que lo asistía: “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Castillo, y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”.