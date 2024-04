“Un largo partido de tenis”: el curioso modo en el que Sacha Baron Cohen e Isla Fisher dieron a conocer el fin de su matrimonio

Escuchar

En medio del escándalo desatado después de que Rebel Wilson acusara de maltrato a Sacha Baron Cohen, el actor y su esposa, Isa Fisher, anunciaron su divorcio. A través de un curioso comunicado, la ahora expareja confirmó que se separó el año pasado luego de más de 20 años de relación.

La estrella de Borat y la actriz de Los rompebodas publicaron en el día de hoy un mismo mensaje en sus respectivos perfiles en las redes sociales para blanquear su decisión. El anuncio no solo sorprendió por la noticia de la ruptura, sino también por la forma en que los protagonistas decidieron dar a conocer el fin de su vida en común.

“ Después de un largo partido de tenis que duró más de 20 años, por fin podemos dejar nuestras raquetas ”, escribieron ambos en el mensaje, junto a una foto en la que se los puede ver vestidos con ropa de tenis. Y precisaron: “En 2023 presentamos una solicitud conjunta para poner fin a nuestro matrimonio”.

Isla Fisher y Sacha Baron Cohen en una alfombra roja AFP

La expareja aportó más detalles acerca del contexto en que se produjo la ruptura. “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad y hemos estado trabajando en silencio para dar este paso”, remarcaron, a la vez que explicaron que, a pesar de tomar nuevos caminos, continuarán compartiendo “la devoción y el amor” por sus hijos. “Agradecemos sinceramente que se respete el deseo de privacidad de nuestra familia”, destacaron finalmente.

El comunicado con el que Sacha Baron y Fisher anunciaron la ruptura sachabaron

Fisher, de 48 años, y Baron Cohen, de 52, se casaron en el año 2010 y comparten tres hijos. Se habían conocido en 2001 en el marco de una fiesta celebrada en Sydney, Australia, país natal de la actriz, y mucho antes de adquirir fama por sus exitosas películas. La pareja se comprometió en 2004 y dio la bienvenida a su primer hijo tres años después.

La noticia de su separación se produce en medio de una polémica que involucra al actor, después de que la actriz Rebel Wilson, de 44 años, lo describiera como un “imbécil” y lo acusara de haber mantenido con ella comportamientos inapropiados en el set de la película Espía por error.

Las afirmaciones de Wilson están recogidas en sus memorias, aunque la intérprete también se refirió a ello a través de las redes sociales. “Escribí sobre un imbécil en mi libro, y ahora ese imbécil está tratando de amenazarme”, expresó ella a través de Instagram en una publicación que luego eliminó. Y continuó: “Ha contratado a abogados y está intentando impedir que la prensa hable sobre mi libro, pero el libro saldrá y todos sabrán la verdad”, resaltaba en el posteo. “ No me van a silenciar con bravuconadas de abogados caros o un equipo de manejo de crisis de relaciones públicas. El imbécil del que hablo en un episodio de mi libro es Sacha Baron Cohen ”, destacó la australiana.

El posteo de Rebel Wilson, en donde desenmascaró quién era el actor con el que sufrió al trabajar: Sacha Baron Cohen

Antes de referirse a él con nombre y apellido, Wilson ya había revelado algo de los incidentes que provocaron su política de “no trabajar con imbéciles” al llegar a Hollywood. “¿Quieren saber la razón por la que ahora tengo la regla de no trabajar con imbéciles? Lo cuento todo en el libro. Cuando estaba recién llegada a Hollywood, mucha gente me hablaba de esa regla y en ese momento me parecía una buena idea, lógica, nada especial. Pero no entendía a qué se referían hasta que me tocó trabajar con un completo imbécil y desde aquel momento aplico esa política a rajatabla. El capítulo sobre él es el 23″, adelantaba la actriz.

En sus escritos, Wilson hace mención a una supuesta experiencia que vivió cuando tuvo a Baron Cohen como compañero en la película. La actriz se refirió a un supuesto intercambio entre ella y el intérprete, apuntando que él quería que filmara una escena sexual que ella no había aceptado. “Sentía que cada vez que hablábamos, él mencionaba que quería que apareciera desnuda en una escena, pero yo pensaba: ‘No hago desnudos, Sacha’”, detalló la artista.

Rebel Wilson y Sacha Baron Cohen en Espía por error Imdb

A través de un vocero de prensa, el actor negó las afirmaciones de su excompañera: “Si bien entendemos la importancia de alzar la voz, en este caso se trata de declaraciones falsas que la evidencia detallada, incluidos documentos, pruebas filmadas y las declaraciones de testigos sobre los hechos ocurridos antes, durante y después de la producción de Espía por error demuestran como tal”, expresó.

