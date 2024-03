Rebel Wilson y una fuerte acusación de maltrato contra Sacha Baron Cohen: “No me van a silenciar con bravuconadas de abogados caros”

Escuchar

El anuncio del lanzamiento de un libro de memorias de un personaje conocido de Hollywood suele poner en alerta a toda la industria. Especialmente si la promoción de la publicación incluye anécdotas sobre antiguos colegas que se comportaron mal y cuya reputación podría verse dañada si se conociera la verdad .

Así, el más reciente temblor en Los Ángeles lo provocó la comediante australiana Rebel Wilson al anunciar que dedicaría todo un capítulo de su libro, Rebel Rising, a un compañero de elenco que se comportó como “un enorme imbécil” cuando trabajaron en una película juntos . Sin nombrarlo con nombre y apellido, la actriz contó a través de un posteo en sus redes sociales su pésima experiencia en el set.

Según Wilson, tras esa publicación el aludido amenazó con demandarla para evitar que la biografía saliera a la venta. Y por eso decidió revelarle al mundo que el actor que la maltrató fue Sacha Baron Cohen, con quien protagonizó en 2016 la comedia Espía por error.

El posteo de Rebel Wilson, en donde desenmascaró quién era el actor con el que sufrió al trabajar: Sacha Baron Cohen

“ No me van a silenciar con bravuconadas de abogados caros o un equipo de manejo de crisis de relaciones públicas. El imbécil del que hablo en un episodio de mi libro es Sacha Baron Cohen ”, escribió la australiana ayer.

Este lunes, a través de un vocero de prensa el comediante británico conocido por sus extravagantes personajes como Borat y Bruno respondió a la acusación: “Si bien entendemos la importancia de alzar la voz, en este caso se trata de declaraciones falsas que la evidencia detallada, incluidos documentos, pruebas filmadas y las declaraciones de testigos sobre los hechos ocurridos antes, durante y después de la producción de Espía por error demuestran como tal ”.

Antes de identificarlo con nombre y apellido Wilson ya había revelado algo de los incidentes que provocaron su política de “no trabajar con imbéciles” al llegar a Hollywood. “¿Quieren saber la razón por la que ahora tengo la regla de no trabajar con imbéciles? Lo cuento todo en el libro. Cuando estaba recién llegada a Hollywood, mucha gente me hablaba de esa regla y en ese momento me parecía una buena idea, lógica, nada especial. Pero no entendía a qué se referían hasta que me tocó trabajar con un completo imbécil y desde aquel momento aplico esa política a rajatabla . El capítulo sobre él es el 23″, adelantó la actriz hace unos días en plena promoción de la salida de su biografía que estará a la venta desde el 2 de abril.

Más allá de la disputa actual, lo cierto es que en 2014 Wilson y Baron Cohen filmaron juntos la comedia Espía por error, una película que estuvo plagada de conflictos desde el inicio. Pasó de un estudio a otro por los malos resultados que obtenían las proyecciones previas al estreno comercial y por las aprensiones que tenían algunos ejecutivos alrededor del estilo de humor políticamente incorrecto de Baron Cohen. Especialmente porque el film tenía un chiste de pésimo gusto dirigido a Donald Trump, por entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos.

Rebel Wilson publicará su libro de memorias en abril BAFTA

No es la primera vez que Wilson habla de su mala experiencia durante el rodaje de la comedia. En una entrevista de radio en 2014 la actriz contó que Baron Cohen la había presionado para aparecer desnuda en una escena de la película y que el acoso llegó al punto de que ella tuvo que hablar con sus agentes para que intervinieran. “ Todos los días me decía: ‘Desnudate, va a ser gracioso. Te acordás de Borat cuando hice esa escena desnudo. Fue graciosísima’. Así fue hasta la última jornada del rodaje en el que trajeron a una doble para que apareciera sin ropa ”, recordó Wilson en aquel momento. En el mismo reportaje también reveló que el actor y guionista le había insistido además para improvisar una escena íntima que suponía que él se sacara los pantalones y la ropa interior.

Rebel Wilson y Sacha Baron Cohen en una escena de Espía por error Imdb

Hace un par de años, en una entrevista con la revista People, la actriz australiana volvió a referirse a una pésima experiencia laboral aunque no aclaró de qué película estaba hablando ni quién había estado involucrado en aquella situación que, según ella, casi destruyó su carrera. “Me pidió que fuera a una habitación con él, se bajó los pantalones y me pidió que interpretara un acto lascivo enfrente de sus amigos”, contaba Wilson en el reportaje aclarando que todo había sucedido antes del surgimiento del movimiento #MeToo. “ Fue horrible y asqueroso. Todo lo que pasó y el hecho de que después intentaron destruirme a mí y a mi carrera. Si hubiese pasado después del #MeToo, los habría expuesto. En aquel momento, lo que hice fue llamar a mis representantes, hice un escrito para documentar lo que había pasado y me aseguré que en el marco de la industria la gente supiera lo que había sucedido ”, reveló la actriz que dijo sentirse presionada para continuar filmando la película después del incidente.

“En ese momento pensé que ya el hecho de quejarme con mi agencia era un gran paso y uno más grande aún hablar con el estudio, pero así me enteré de que era como la cuarta persona que había señalado el comportamiento de este individuo”, explicaba. “ Fue una actitud repugnante de su parte, pero muchas mujeres sufrieron cosas peores. Sé que debería haber renunciado al proyecto. Pero al mismo tiempo en aquel entonces pensaba que lo ‘correcto’ era ser profesional y terminar la película. Hoy no haría lo mismo ”, concluyó Wilson que parece haber decidido quebrar por fin el silencio en sus términos y a través de un libro de memorias que seguramente sacudirá a Hollywood.