La felicidad de Ruby Barker por pertenecer al elenco de Bridgerton se terminó convirtiendo en desilusión cuando, ante un problema de salud, el equipo de producción de la serie desapareció por completo.

La actriz de 26 años interpretó a Marina Thompson en la primera temporada de la serie de época de Netflix. Poco después de terminar de rodar, en 2019, la joven tuvo que ser hospitalizada tras sufrir brote psicótico, el primero de los dos que viviría en un corto lapso de tres años.

Durante una charla con el Podcast LOAF durante el fin de semana, la estrella habló sobre su salud mental y reveló la actitud que tuvieron desde la ficción. Barker afirmó que no recibió “ningún apoyo” de Netflix en medio de sus luchas y que no hubo un “cuidado posterior”, incluso durante el repentino ascenso a la fama que vivió.

“ Cuando fui al hospital una semana después de terminar de grabar la primera temporada de Bridgerton, se ocultó todo y se mantuvo en secreto el hecho porque la serie estaba por salir a la luz ”, reveló. “Durante el rodaje me estaba deteriorando. Era un lugar realmente tormentoso para mí porque mi personaje estaba muy alienado, muy condenado al destierro, estaba solo en estas horribles circunstancias”, reflexionó.

“ Ni una sola persona de Netflix, ni una sola persona de Shondaland, se ha puesto en contacto conmigo o me ha enviado un correo electrónico para preguntarme si estoy bien o si me iban a brindar algún tipo de apoyo o atención posterior desde que tuve dos brotes psicóticos. Nadie ”, remarcó.

Marina, el personaje de Ruby, quedaba embarazada de forma inesperada durante su estadía con sus primos lejanos, los Featherington, que la trataban con desdén. Su personaje llamó la atención de Colin Bridgerton, lo que provocó los celos de Penelope Featherington, quien estaba enamorada de él desde hace mucho tiempo.

La actriz añadió que sus dificultades continuaron un año después de finalizadas las grabaciones, justo cuando se estrenó la serie. Explicó que se sentía presionada para parecer “alegre” en consonancia con la sensación de la tira, afirmando que se sentía como si le estuvieran apuntando a la cabeza con una “pistola invisible”.

“En el período previo al estreno de la serie, yo acababa de salir del hospital, mis seguidores de Instagram estaban subiendo, tenía todos estos compromisos que cumplir... Mi vida estaba cambiando drásticamente de la noche a la mañana y, sin embargo, todavía no había ningún apoyo y todavía no ha habido ningún apoyo en todo ese tiempo”, enfatizó. “ Así que me esforzaba mucho por aparentar que todo iba bien, que podía trabajar y que no había ningún problema ”.

Barker también contó como se sentía en esos momentos, bajo tanta presión y luchando con su salud mental. “Es casi como si tuviera esta metafórica pistola invisible en la cabeza, apuntándome para vender este espectáculo, porque es colorido y divertido. No quería salir y cagarme en eso porque entonces estaba la oportunidad de que no vuelva a trabajar en algo así”.

Poco después de su segunda internación, en 2022, la actriz habló públicamente sobre lo que le sucedía por primera vez. “Estoy mejor, he estado muy mal durante largo tiempo. Quiero ser honesta con todos. He estado luchando. Estoy en el hospital en este momento y me darán el alta pronto y espero poder continuar con mi vida. Voy a tomarme un pequeño descanso y animaría a otros a hacerlo si lo necesitan. Si estás luchando, hacete un favor y tomate un descanso, dejá de ser tan duro con vos mismo”, expresó Barker.

Al explicar sus sentimientos por aquel entonces, reconoció: “ Estaba llena de ira, enojada, todo este trauma intergeneracional metido dentro de mí. Llevaba el peso del mundo sobre mi espalda y ahora estoy en el punto donde tengo un diagnóstico, estoy dibujando una línea en la arena. No puedo seguir como estaba, necesito cambiar, así que eso es lo que estoy tratando de hacer. Quiero sobrevivir y sobreviviré, lo voy a hacer”.

