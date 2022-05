La actriz de Bridgerton Ruby Barker contó que se encuentra internada, lidiando con su salud mental: “He estado muy mal durante largo tiempo”

Ruby Barker, la actriz que le da vida a Marina Thompson en Bridgerton, se abrió sobre sus problemas de salud mental a través de un video compartido en su cuenta de Instagram. La joven, de 25 años, reveló que ha estado internada en un centro médico luego de sentirse mal mientras trabajaba en la última temporada de la ficción de Netflix. Además, dijo que se está tomando “un pequeño descanso” tras los tiempos complejos que tuvo que atravesar y agradeció a sus familiares por “salvarla”.

“ Estoy mejor, he estado muy mal durante largo tiempo. Quiero ser honesta con todos. He estado luchando. Estoy en el hospital en este momento y me darán el alta pronto y espero poder continuar con mi vida. Voy a tomarme un pequeño descanso y animaría a otros a hacerlo si lo necesitan. Si estás luchando, hacete un favor y tomate un descanso, dejá de ser tan duro con vos mismo ”, expresó Barker.

Ruby Barker como Marina Thompson. Foto: Cr. LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020 LIAM DANIEL/NETFLIX - BRIDGERTON_103_LD_unit_00933

Al explicar sus sentimientos, continuó: “Estaba llena de ira, enojada, todo este trauma intergeneracional metido dentro de mí. Llevaba el peso del mundo sobre mi espalda y ahora estoy en el punto donde tengo un diagnóstico, estoy dibujando una línea en la arena. No puedo seguir como estaba, necesito cambiar, así que eso es lo que estoy tratando de hacer. Quiero sobrevivir y sobreviviré, lo voy a hacer ”.

Ruby concluyó el video agradeciendo a sus amigos y familiares, así como al servicio de streaming por darle una oportunidad y “salvarla”. “La semana de la salud mental es todas las semanas para mí. Fuera de mi pecho, siento que no he sido completamente honesta, así que esto es para mis seguidores. Es hora de ser transparente. He estado luchando desde Bridgerton, esta es la verdad. Gracias a todos por apoyarme, su amor me sostiene”, dijo.

En un video exclusivo compartido con MailOnline del podcast PrettyLittleThing: Behind Closed Doors, Ruby también reveló que no vio en absoluto la serie con su familia y lanzó descaradamente: “¡No necesito mirar el trasero de Rege con mi papá!”. Incluso se rió de cualquier sugerencia de ver la serie, que contiene varias escenas de sexo subidas de tono, con su familia. “Estoy perfectamente bien viéndola sola, mis hermanas la vieron y mi abuelo en los Estados Unidos también”, contestó cuando le preguntaron si había compartido la serie con sus seres queridos.

Ruby reconoció que “significa todo” haber estado en el programa después de pensar que no podría protagonizar un “drama de época debido a su raza”. “Literalmente significa todo. Nunca pensé que estaría en un drama de época, en un papel como el de Marina. Había visto a Belle, la película sobre Dido Elizabeth Belle, que era una aristócrata de raza mixta en el período georgiano, y vi esa película y dije: ‘Wow, sería increíble interpretar a ese personaje, pero ya se ha hecho...´ Probablemente no voy a estar en un drama de época simplemente por mi raza”, señalaba.

“La fama no es tan encantadora”

Nicola Coughlan, como Penelope Featherington Daniel Liam - Netflix

Ruby no es la única del elenco de la ficción que ha sentido el peso de la fama. Sin ir más lejos, la próxima protagonista de la tercera temporada, Nicola Coughlan, quien interpreta a Lady Featherington en Bridgerton se sinceró sobre su nueva y repentina relación con la fama. En declaraciones a la revista ELLE, admitió que el éxito tiene sus desventajas, ya que los fanáticos la reconocen instantáneamente cada vez que sale en público. La actriz afirmó sentirse incómoda en varias ocasiones y comparó la fama con “ser un perro en el subte”.