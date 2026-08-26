Una actriz de Dawson’s Creek reveló que se sometió a dos cirugías tras descubrir un “raro” tumor cerebral

Busy Philipps (47), la actriz reconocida por sus papeles en las series Freaks and Geeks y Dawson’s Creek, reveló que debió ser sometida a dos cirugías este año luego de descubrir que tenía un extraño tumor cerebral maligno.

“Estoy agradecida de estar viva”, dijo en una entrevista con People, donde habló por primera vez de la delicada situación de salud que atravesó en los últimos meses, a los que calificó como los “más raros” de su vida.

“Esto es un tumor real y está dentro de tu cerebro. Y Busy, hay que extirparlo”, recordó la actriz que le dijo por teléfono el Dr. Orrin Devinsky, neurólogo de NYU Langone, quien trata a su hija Birdie por su epilepsia y se ofreció a chequear su resonancia magnética. “Estaba hiperventilando y tratando de respirar”, describió sobre ese momento en el que finalmente comprendió la gravedad de la situación, que hasta entonces había relativizado.

Pese a que no presentaba ningún síntoma y sus análisis de sangre y estudios de rutina habían dado bien, Philipps había querido hacerse una resonancia magnética de cuerpo completo, que detecta más de 500 afecciones, luego de haber leído sobre ella en Instagram. El turno inicial que tenía para enero tuvo que ser reprogramado para el 12 de febrero, que resultó ser un día después de la muerte de James Van Der Beek, su excompañero de elenco en Dawson’s Creek, quien falleció de cáncer de colon.

Una vez que tuvo toda la información fidedigna que necesitaba, Philipps le contó la noticia a sus hijas. “Birdie estaba fuera de sí, muy asustada y abrumada por la emoción”, dijo sobre la reacción de la mayor, de 18 años. “No paraba de decirle: ‘No estás en una película donde tu mamá muere en tu último año de colegio. Te lo prometo’”, le explicó. Cricket, de 13, se lo tomó con mayor serenidad. “Su reacción cuando se lo dije fue como: ‘Ok, ¿vas a estar bien?’ Y yo le dije: ‘Voy a estar perfectamente bien’. Y ella me respondió: ‘Ok’”.

La cirugía tuvo lugar el 2 de marzo y duró aproximadamente cinco horas. El tumor que le extrajeron medía 2,6 centímetros y, tras la biopsia, se descubrió que era un oligodendroglioma de grado 2, un tumor raro de crecimiento lento definido por dos alteraciones genéticas, que se encuentra en tan solo 1.100 a 1.300 personas al año en los Estados Unidos, según señaló a People la Dra. Alexandra Miller, neurooncóloga de Philipps en NYU Langone.

“Se considera maligno pero tiene el mejor pronóstico de todos los gliomas malignos. Se define como un tumor canceroso por su capacidad de regenerarse con el tiempo más que por su apariencia maligna al microscopio”, añadió la especialista.

La recuperación de Philipps parecía marchar adecuadamente. Incluso, en abril pudo comenzar el rodaje de la nueva serie de CBS, Cupertino, para la que había sido seleccionada el mismo día que el doctor Devinsky le dijo que debía operarse.

Sin embargo, la actriz sufrió un nuevo revés cuando acudió a su dermatóloga para aplicarse bótox. La doctora detectó que la incisión de la cirugía no se veía bien -Philipps tenía en su cabeza más de 40 grapas quirúrgicas-, por lo que le sacó una foto y se la envió a sus cirujanos, quienes coincidieron con el diagnóstico.

Philipps había contraído estafilococo en la herida y necesitaba una cirugía de desbridamiento para eliminar la infección y extraer una de las grapas de titanio que le habían colocado en el cráneo durante la cirugía inicial. “Me desestabilizó por completo. Sentí que volvía al punto de partida y estaba realmente muy disgustada”, recordó sobre ese momento.

Sin embargo, hoy se siente “la chica más afortunada del mundo” por haber detectado el tumor a tiempo, porque su dermatóloga luego identificó la infección y finalmente todo salió bien. Afortunadamente, no necesita quimioterapia ni radioterapia, aunque se someterá a chequeos periódicos para detectar una posible recaída, que su médico considera poco probable.