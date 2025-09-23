El reencuentro del elenco de Dawson’s Creek y el mensaje del gran ausente, James Van Der Beek: “No puedo creer no estar ahí”

El elenco de Dawson’s Creek, el drama juvenil que conquistó el corazón de los jóvenes a finales de los noventa, tuvo ayer su esperado reencuentro en un evento ideado por Michelle Williams a beneficio de la organización Fuck Cancer y James Van Der Beek, que en noviembre pasado reveló su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3. Iba a ser la primera vez que el elenco completo de la serie se reuniría desde su final en 2003. Sin embargo, en una noche cargada de nostalgia y buenos recuerdos en la que no faltaron Katie Holmes y Joshua Jackson, el querido Dawson Leery no pudo estar presente por cuestiones de salud.

El elenco de Dawson’s Creek estuvo encabezado como Michelle Williams como Jen Lindley, James Van Der Beek como Dawson Leery, Joshua Jackson como Pacey Witter y Katie Holmes como Joey Potter

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda abrazar a mis compañeros en persona”, expresó Van Der Beek a través de un video grabado que se reprodujo en el escenario del Teatro Richard Rogers de Nueva York, donde se reunieron a leer el guion del episodio piloto de Dawson´s Creek, que se emitió por primera vez el 20 de enero de 1998.

James Van Der Beek en la reunión de Dawson’s Creek

“Solo quiero subir al escenario y agradecer a cada persona en el teatro por estar aquí esta noche. Desde el elenco hasta el equipo, pasando por todos los que colaboraron y fueron tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes: son los mejores fans del mundo”, destacó el actor, que el día anterior había comunicado su ausencia por dos virus estomacales que lo habían dejado “fuera de combate en el peor momento posible”.

“Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Gracias a todos los presentes”, concluyó James Van Der Beek en el video dirigido a sus fans, en el que anunció, además, que su reemplazo para esa noche estaría en manos de Lin-Manuel Miranda.

En representación suya estuvieron su mujer, la productora de cine Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos (Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah), que protagonizaron uno de los momentos más emotivos cuando se subieron al escenario para cantar junto al resto del elenco “I Don’t Want To Wait”, la canción de Paula Cole que sirvió de apertura de la serie. “¡Para James era importante que viniéramos!”, dijo su mujer.

La familia de James Van Der Beek en la reunión de Dawson’s Creek

Además de Williams, Holmes y Jackson -quienes demostraron que su química se mantiene intacta- estuvieron exintegrantes del elenco como Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps. Incluso Steven Spielberg hizo una aparición sorpresa, de forma virtual, como uno de los ídolos del protagonista de la serie.

La noticia que conmovió a los fans de Dawson’s Creek

En noviembre pasado, James Van Der Beek dio a conocer su diagnóstico en una entrevista con la revista People. “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo con el apoyo de mi increíble familia”, anunció entonces a la revista estadounidense. “Hay motivos para ser optimista y me siento bien”, añadió.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram reveló que se había visto obligado a dar la noticia luego de enterarse que un tabloide la iba a filtrar. “Es cáncer. Cada año, aproximadamente 2000 millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy una de ellas”, dijo el actor en un posteo que compartió con su más de un millón de seguidores.

James Van Der Beek y su mujer, Kimberly, junto a cinco de sus seis hijos Instagram

“No hay un manual de instrucciones para anunciar estas cosas. Había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento cercano, para generar conciencia y contar mi historia en mis propios términos, pero ese plan tuvo que ser modificado esta mañana temprano cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia”, explicó.

Van Der Beek también aprovechó el espacio en sus redes para disculparse con sus allegados que descubrieron su diagnóstico a través de la prensa: “Pido disculpas a todas las personas en mi vida a las que tenía planeado contárselo yo mismo. Nada de este proceso ha ocurrido en el tiempo que yo hubiera preferido”.

“Seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal, apuntando hacia un destino mayor del que hubiésemos descubierto sin la intervención divina. Mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y el apoyo”, concluyó en su comunicado.