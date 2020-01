Jennifer Aniston, en una escena de Friends, tiene en brazos a Noelle Sheldon

"Hola Emma. Es el año 2020 espero que te hayas despertado de tu siesta. Somos tus tíos Chandler y Monica, lo digo por si no nos reconoces, dejamos de hablar con tu padre hace mucho tiempo", bromea el personaje de Matthew Perry en un episodio de la serie Friends. Y parece que Emma sí se acuerda de ellos porque la actriz que la interpretó, Noelle Sheldon, publicó en Instagram una foto de ella photoshopeada en el set de la serie.

"Me acabo de levantar de la mejor siesta de todos los tiempos, feliz 2020 para todos", publicó la actriz que hizo -junto con su hermana melliza- de la hija de Ross y Rachel en la exitosa serie de los '90. En la foto trucada se la puede ver sonriendo dentro del Central Perk, uno de los sets más recurrentes de la serie, sosteniendo una taza que tiene el logo del café.

"Por fin", le contestó su hermana Cali Sheldon, quien había subido un par de meses atrás una foto de ella junto a Lisa Kudrow, Jeniffer Aniston y Courtney Cox en el set de la serie para festejar los 25 años del estreno de esta producción. Las dos hermanas siguieron actuando luego de su aparición en Friends, principalmente en cortos entre 2006 y 2016. En 2019 ambas aparecieron en la película Nosotros, del galardonado director Jordan Peele.

El guiño

En el capítulo de Friends que hace mención Noelle, el cuarto de la décima temporada, Monica y Chandler se pierden unas vacaciones por el primer cumpleaños de Emma, y cuando Ross les pide que graben un mensaje para la posteridad Mathew Perry dice la línea que, 16 años más tarde, vuelve a tomar relevancia.

Sé que están en modo Unagi pero no se dejen sorprender... ¡Friends no se va de Latinoamérica!&- Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 10, 2019

Friends generó un revuelo en Latinoamérica cuando parecía que Netflix iba a retirarlo de su catálogo ni bien comenzara 2020. No obstante el rumor fue rápidamente desmentido: "¡ Friends no se va de Latinoamérica!", anunciaron desde la cuenta de Twitter de la compañía de streaming.

Las hermanas Sheldon no son las únicas que bromean con ese episodio. Subiéndose al tren de los memes, Netflix India publicó en sus redes sociales: "Si arrancás el cuarto episodio de la décima temporada el 31 a las 23:48 vas a recibir el año con Chandler diciendo 'Hola Emma, es el año 2020'".

Según informó The Hollywood Reporter más temprano este año, HBO Max está planeando una reunión especial del elenco de Friends. El trato todavía no está cerrado, por lo que no se sabe si realmente se va a hacer ni en qué formato, pero Aniston dijo hace algunas semanas, en una entrevista con Ellen Degeneres: "Nos encantaría hacer algo, pero no estamos seguros qué. Solamente tenemos que seguir intentando".