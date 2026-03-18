Una decisión inesperada: las reacciones de Vernaci y Lizy Tagliani tras quedar fuera de Pop Radio

En las últimas horas, la noticia de que Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani quedaban fuera de Pop Radio sorprendió a todos; incluso a sus propias protagonistas que fueron notificadas de esta decisión minutos antes de que la información se hiciera pública. El encargado de dar la noticia fue Ángel De Brito, quién aseguró que la decisión se debe a un cambio estructural de la emisora de cara a este año.

Mientras que Vernaci no disimuló su bronca al aire, remarcando que ya tenía su año de trabajo organizado, Tagliani reaccionó con “humor” durante su ciclo en Olga. “Cerremos acá, cerremos todo y que se termine (…) Y hoy tenemos el festejo. Ay será de Dios con estas noticias que van y vienen, por favor. Pero bue... qué le vamos a hacer”, dijo Vernaci esta mañana en su programa La Negra Pop después de 17 años al aire.

Y si bien no explicó directamente la situación, la conductora mostró su enojo contra las autoridades de la radio. “Noticias que ya tendrán en su debido momento. Nos han dado una información no muy agradable para compartir pero bueno, ya la compartiremos con ustedes en el momento que consideremos que sea el adecuado. Pero nos ha dejado a todos como un balde de agua fría por la época nada más. O sea, decímelo en Navidad, en Año Nuevo, hasta el 10 de enero. Porque uno se embarca con cosas…”, lanzó respecto a lo que la afectaba esta decisión con un año de trabajo ya programado.

Vernaci estuvo 17 años en la emisora (Fuente: Captura de video/Radio Pop)

“Pero viste que la gente va mutando. Un día estas acá, otro día estás allá y algún día nos veremos cara a cara, corazón”, lanzó con tono amenazante en un claro mensaje a quiénes decidieron dejarla sin trabajo. Inmediatamente, Vernaci pidió escuchar algo de música para relajarse, pero no fue una buena idea. “No es mi despedida” de Gilda empezó a sonar y la conductora recurrió a un recurso que domina como nadie: la ironía: “Ah, me encanta el tema que me pusieron (…) Chicos, no ayuda en nada. En el medio de la guerra, en el medio del quilombo…”, se quejó mientras sus compañeros hacían comentarios al respecto. “Vos querías vacaciones, bueno ahora tenemos vacaciones todos”, bromeó Vernaci con uno de sus panelistas demostrando nuevamente su malestar.

En el caso de Tagliani, la conductora recurrió a sus redes sociales para hablar al respecto. “Paso por acá para decirles que sí que es verdad que el programa termina. Termina el 27 de marzo, hoy me lo comunicaron. Me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio, pero bueno, no importa. Se dio así”, dijo la comediante dando a entender que se enteró recientemente de la decisión de la emisora.

“Solo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto y la oportunidad. Estos 2 años y meses he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído, hemos llorado. Ha pasado de todo y, sobre todo, he aprendido a respetar al oyente y a cuidarlo. Eso es fundamental”, agregó.

A pesar del sabor amargo, Lizy remarcó el lado positivo de esta situación. “Así que contenta porque voy a poder llevar al nene al cole y a descansar para llegar intacta a las funciones de Annie, además del streaming y la tele, que se viene un programón hermoso“, anticipó.

Lejos de enojarse o emitir un pase de factura, Tagliani aseguró que terminará su paso por la radio de Palermo bien arriba. “Desde mañana hasta el 27 a disfrutar con todo para dejar un lindo sabor y una linda energía en esa esquina de Uriarte y Nicaragua, donde todos han sido tan amorosos y hermosos conmigo”, concluyó.

Horas después, y ya dejando el tono serio del video anterior, la conductora aprovechó el micrófono de Olga para ponerle humor a este momento. “Cuando te rajan del laburo”, escribió junto a imágenes donde se la ve “llorando” y “beboteando” a la vez. “Todo es tristeza y dolor”, título su performance musicalizada con el hit de Miguel Bose “Si tu no vuelves”, mientras sus compañeros relataban sus emociones segundo a segundo: “Ella llora”, “Está destrozada”, “Está en un éxtasis de belleza y dolor”.

Lizy Tagliani en su programa en Pop

Si bien Vernaci y Tagliani no hablaron puntualmente de los motivos que las dejaron fuera de la programación de este año, en Intrusos dieron información sobre cómo tomaron la noticia: “A la ‘Negra’ no le gustó nada, porque había arreglado el año, y al mes, como le pasó a Lizy en un punto, esta noticia no pegó nada bien, se enteró hace una hora. El equipo será reubicado en la radio”, reveló Paula Varela, mientras sus compañeros especulaban sobre si su despido se debía a una cuestión monetaria o de reorganización. “Hay un nivel de improvisación tremendo. Eso no se hace porque las dejan en banda”, lanzó Adrián Pallares solidarizándose con sus colegas.