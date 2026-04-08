Minuto a minuto: los nuevos ciclos en Radio con Vos y la reorganización de la grilla en Pop tras la salida de Vernaci y Tagliani

Tras el lanzamiento en febrero de su grilla diaria (franja de 6 a 19), Radio Con Vos (89.9 FM) anunció formalmente el reordenamiento de sus ciclos unitarios. Los lunes, a las 19, Diego Schurman conduce el ciclo de entrevistas llamado ¿Quién sos?. Las cosas como son pasó a las 21 con la conducción de Pablo de León. Jaime Rosemberg, junto a Diego Landi y Annabella Quiroga, continúa con La que se nos viene, a las 22. Los martes, No hay plata sale al aire a las 19 con la conducción de Pablo Blanco y Pedro Gianello, y la columna de Maia Jastreblansky. De 20 a 21, Nacho Otero y Rodrigo Alegre presentan Argentina Macondo. Los jueves, desde las 19, Gisela Busaniche está al frente de Al fin sucede. A las 20, Maru Duffard y Gastón Cavanagh hacen Salida de emergencia; a las 21, llega Spoilers con Gustavo Bazzan y, a las 22, ¿Y ahora qué? con Ariel Basile, Matías Ortega y Guillermo Gammacurta.

Los sábados se emite Futuro imperfecto, a las 11, con Lorena Maciel, y Cata de noticias, a las 17, con Cata D’Elía. Los domingos, Yo no fui, el ciclo de Sergio Farella, acompañado por Elizabeth Peger y Julia D’Arriso— se emite a las 10, mientras que Gambito de datos cierra el fin de semana a las 22 con Hernán Cappiello y Ariel Cohen.

Pop 101.5 rearma su grilla

Tras la salida de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani, las autoridades de Pop 101.5 FM están rearmando su grilla diaria. Como había adelantado LA NACION, el gran protagonista de este cambio es José María Listorti, quien este lunes ya se puso al frente de la franja que dejó vacante Vernaci.

Desde esta semana, el conductor ocupa el horario de 9 a 13 (franja que pertenecía a La Negra Pop hasta el 31 de marzo). Lo hace con su clásico ciclo Re Tarde, que hasta el pasado 3 de abril se emitía de 16 a 19.

Listorti mantiene el equipo que lo acompañó en el segmento vespertino, integrado por Pachu Peña, Noelia Padrón, Diego Della Sala y la participación especial de Carlos Sturze. Recordemos que, desde su llegada a la emisora en 2018, fue rotando de horario: comenzó de 19 a 21, luego pasó de 18 a 20 y más tarde se consolidó en la tarde. Ahora, da un paso clave y se mete de lleno en una de las franjas más competitivas de la radio: la segunda mañana.

Por otro lado, por estas horas la radio del Grupo Indalo define qué programa ocupará definitivamente el espacio de 6 a 9 tras la partida de Lizy Tagliani. Por el momento, ese bache está cubierto por Damián “Popochi” Muñoz, con una propuesta centrada en servicios, música e información.

Sin embargo, LA NACION pudo confirmar que para el nuevo proyecto de la primera mañana —que arrancaria el próximo lunes 13 de abril— ya está asegurada parte del equipo de Vernaci, como La Barby (Leonardo Javier Veterale), Carlos Sturze y Damián “Árabe” Ramil.

Con la mudanza de José María Listorti a la mañana, queda pendiente conocer quién se hará cargo de la franja de 16 a 19, que por estos días quedó a cargo de Lucía Rodríguez Bosch. Mientras tanto, el resto de la programación permanece sin cambios: Coco Sily continúa con Código Sily de 13 a 16, y Luis Piñeyro sigue al frente del regreso con Volver a Casa, de 19 a 21. Por último, de lunes a jueves de 21 a 0, Héctor Rossi conduce La Noche Paranormal, mientras que los viernes, en el mismo horario, La Barby y Pampito hacen Soy tan Biutiful.

Radio Provincia renovó su grilla de programación

La emisora estatal bonaerense AM 1270 Radio Provincia estrenó su nueva temporada con una apuesta que combina la continuidad de sus ciclos clásicos y una fuerte renovación en sus franjas horarias.

La jornada informativa arrancará a las 6 con No duerman, conducido por Patricia Bertín, seguido por el consolidado Napalm, de 7 a 9, con la dupla de Rinconet y Felicitas Bonavitta. La mañana se completa con Es un montón y la séptima temporada de Todo ese ruido, extendiendo la cobertura de actualidad hasta las 13.

La tarde mantendrá el ritmo con La siesta es sagrada (15 a 17) y el cierre informativo de la jornada en El repaso, con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre, de 17 a 19. Para el horario nocturno, la radio propone una oferta rotativa de ciclos especializados como Perdidos en el espacio e Historia nocturna, además de otros como Laboratorio de ideas y El holograma y la anchoa.