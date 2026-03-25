Radio: tras la desvinculación de Tagliani y Vernaci de Pop, qué nombres suenan para reemplazarlas

Tras conocerse la decisión de Pop 101.5 FM de desvincular a dos de sus principales figuras, Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, debido a una reestructuración de la emisora, las autoridades del Grupo Indalo ya trabajan en el armado de su nueva grilla matutina.

Según pudo saber LA NACION, Tagliani conducirá Arriba Bebé (de 6 a 9) hasta este viernes 27 de marzo, mientras que Vernaci seguirá al frente de La Negra Pop (de 9 a 13) hasta el martes 31 de marzo. Si bien no hay una fecha concreta para el debut de la nueva programación, se estima que será tras Semana Santa —posiblemente el lunes 6 de abril o días posteriores—.

Respecto a los reemplazos, aunque se analizan varias opciones, la versión que cobra más fuerza es que Luis Piñeyro se haga cargo de la primera mañana y José María Listorti, de la segunda. Cabe recordar que ambos conductores ya forman parte de la emisora: el primero lidera el regreso con Volver a Casa (19 a 21), mientras que Listorti está al frente de Re Tarde (16 a 19).

Sergio Elguezábal se sumó a la AM 750 y continúa en La Once Diez

El periodista Sergio Elguezábal se incorporó a la AM 750 con El séptimo día, un nuevo ciclo que se emite los domingos de 10 a 12. El programa, que forma parte de la grilla de la emisora del Grupo Octubre, propone un análisis con una mirada distendida y original.

“Estoy contento. Sé que va a ser un hermoso ciclo. La posibilidad de encontrarte con nuevas audiencias revive tanto que a mí me hace muy pero muy bien”, expresó sobre este nuevo desafío profesional en declaraciones radiales previas al debut. Además, agregó: “El programa va a tener una estructura sencilla. Obviamente estarán los temas ambientales, porque hoy no se puede pensar nada sin tener en cuenta la sustentabilidad. Después estará, por ejemplo, el equipo de deportes de la radio por si hay algún evento para destacar”.

Paralelamente, el periodista —quien cuenta con una destacada trayectoria en emisoras como Radio Excelsior, Splendid, Municipal, Continental, Aspen y Radio 10— continúa los sábados de 8 a 10 con Sábado Verde por La Once Diez (AM 1110), un ciclo ya consolidado y centrado en la agenda ambiental.

Cadena 3 consolida su presencia en la Fórmula 1

El campeonato, que inició su recorrido del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el trazado de Albert Park hasta su cierre en Abu Dhabi, previsto para el 6 de diciembre Vincent Thian - AP

Por segundo año consecutivo, Cadena 3 Argentina reafirma su compromiso con el automovilismo internacional al mantener los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en el país. Con un despliegue federal a través de la AM 700 y FM 103.3 en Córdoba, la FM 100.1 en Rosario y la 99.1 en Capital Federal y el gran Buenos Aires, la emisora acompaña esta temporada con una cobertura especial desde los circuitos más emblemáticos del mundo.

El campeonato, que inició su recorrido del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el trazado de Albert Park, cuenta con el seguimiento exhaustivo de la radio hasta su cierre en Abu Dhabi, previsto para el 6 de diciembre. La propuesta incluye reportes de último momento y un análisis profundo de los protagonistas del certamen.

La cobertura integral está a cargo del enviado especial Fernando Barrionuevo, responsable de acercar a la audiencia los detalles de cada fecha, con informes directos desde boxes y toda la actualidad de la máxima categoría.