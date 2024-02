escuchar

Shakira y Gerard Piqué no terminaron en buenos términos su relación amorosa que inició en el 2010 y finalizó a mediados de 2022. La colombiana descubrió algunas infidelidades de quien era su marido y tomó drásticas decisiones que le obligaron a cambiar su vida.

Shakira dejó la mansión que compartía con su exmarido, Gerard Piqué, ubicada en Barcelona, y se llevó a sus dos hijos, Milan y Sasha. La colombiana inició una nueva vida en lejos de España y de los paparazzi, buscando tranquilidad en Miami, Estados Unidos. La decisión le permitió reflotar su carrera artística y lanzó éxitos mundiales como ‘TQM’, ‘Music Session #53′ y ‘Monotonía’, entre otras canciones, que tuvieron un compilado de dardos contra el exfutbolista.

Shakira y Gerard Piqué finalizaron su relación amorosa a mediados del 2022 (Foto Instagram @3gerardpique)

Desde hace unos meses, la prensa catalana viene especulando sobre un cese de hostilidades en la tensa relación que viven los famosos, todo por el bien de sus hijos, Milan y Sasha, por los que siguen teniendo una relación cercana. En un principio, la colombiana y el catalán acordaron que él debía ir a visitarlos en Miami los fines de semana y no podía ir con su novia, Clara Chía. Pero, algunos medios indicaron que los problemas cesaron y los acuerdos se flexibilizaron.

El cese de hostilidades llegó a tal punto que El Nacional de Cataluña señaló que hubo una llamativa conversación entre Piqué y Shakira. Los dos cumplen años el mismo día y, según comentó el medio citado, la cantante le envió un mensaje de cumpleaños a su exmarido.

Shakira y Piqué son padres de Milan y Sasha @3gerardpique - @3gerardpique

“Los padres de Milan y Sasha llevan mucho tiempo enfrentados, quizás demasiado, aunque esto fue así, más que nada, por la intensidad de Shakira. Luego de un ida y vuelta durante varios meses, la paz vuelve a reinar, y es que la pareja ha decidido ponerse de acuerdo para dejar de lados los conflictos por el bien de los niños y los dos han estado de acuerdo con esta decisión, incluso Shakira”, empezó comentando el medio citado.

Y allí agregaron: “Los dos han decidido tener comunicación directa a través de WhatsApp sin ningún tipo de intermediarios, un gran avance cuando ni siquiera eran capaces de tratar uno con el otro en redes sociales. De hecho, los dos han intercambiado emoticonos el día de su cumpleaños, algo que estaba totalmente fuera de la imaginación del público, pero que ha sucedido. Shakira le envió felicitaciones a su expareja con el emoticón de una vela, algo que Piqué respondió de la misma manera, y esto es un claro movimiento de lo que quiere hacer la antigua pareja: resolver sus diferencias por Milan y Sasha”.

Nunca existió un veto a Clara Chía

Sin embargo, en el país europeo desmintieron que se haya levantado el supuesto veto contra Clara Chía, para que la joven pareja del empresario español pudiera pasar tiempo con los hijos de la colombiana. “Nunca ha existido ninguna cláusula en el convenio de separación que tuviera que ver con Clara. Shakira no ha levantado ningún veto porque nunca ha existido tal veto”, dijeron en el programa español Mamarazzis.

La decisión de que Clara Chía no vea a Milan y Sasha, explicaron en el ciclo, fue tomada por el propio Gerard Piqué para “cuidar y proteger el bienestar emocional de los menores”. Luego, la información fue confirmada por el periodista Javier Ceriani, en el programa Implacables. Allí señaló que la joven novia de Piqué tiene problemas psicológicos y eso lo aprovechó Shakira.

La relación amorosa entre Piqué y Shakira comenzó en el 2010 Instagram @3gerardpique

“Piqué y Clara Chía se compraron una casa donde están viviendo juntos y siguen la relación. Lo que pasa es que esta chica, Clara Chía, tiene problemas psicológicos y, entonces, Shakira aprovechó eso para decir ‘no quiero a mis hijos con esta chica’”, explicó el especialista en espectáculos.

“Es absolutamente falso, absolutamente falso. Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad”, detalló al respecto el abogado Ramón Tamborero a Europa Press. Por ahora, lo que se conoce es que Gerard Piqué visita los fines de semana a sus hijos Milan y Sasha en Miami y Clara Chía no ha tenido mayor acercamiento a los menores y no se le ha visto viajar con su novio a los Estados Unidos.