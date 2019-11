Khaleesi junto a Jon Snow en la mítica serie de HBO Fuente: LA NACION

Terminó hace más de medio año, pero el público no deja de despedirlos. El final generó polémicas, pero fue un fenómeno televisivo sin precedentes. Game of Thrones marcó a fuego el mundo de las series televisivas, y ante su conclusión, los fans no pueden más que recibir con entusiasmo cualquier novedad con respecto a quienes fueron los protagonistas de esa serie. Y eso sucedió en redes sociales cuando Emilia Clarke fotografió una reunión con quienes fueron sus grandes amores (en la ficción), Kit Harington y Jason Momoa.

En su cuenta de Instagram, la actriz que interpretó a Khaleesi sorprendió a sus seguidores cuando publicó una foto junto a dos de sus coprotagonistas masculinos de Game of Thrones. La reunión fue muy especial porque se trató de los personajes con los que en pantalla mantuvo sus romances más importantes. Jason Momoa interpretó a Drogo, el salvaje guerrero que fue su primer esposo, y del que aprendió el arte de la guerra. Por su parte, Kit Harington fue Jon Snow, con el que mantuvo un intenso romance sobre el final de la trama, pero quien tomó una decisión que generó infinidad de discusiones en redes.

En la imagen, que muestra a las tres estrellas abrazadas y dando cuenta de la excelente relación que quedó luego de haber participado en esa producción, Clarke escribió: "La reuniones nunca lucían tan peludas. Cualquier excusa es buena para un sándwich Momoa. Seguidilla de cumpleaños, parte dos". El marco de la foto fue justamente el cumpleaños de Emilia, que el pasado 23 de octubre celebró sus treinta y tres años.

Como era de esperar, el posteo rápidamente recibió millones de corazones, y los fans saludaban con sincero entusiasmo al trío de celebridades. Esta no es la primera vez que Emilia Clark utiliza su cuenta de Instagram para saludar a sus antiguos compañeros, o compartir una postal junto a ellos.

Luego del éxito de Game of Thrones, las carreras de este trío fueron de lo más variada. Jason Momoa triunfó a finales del año pasado con el film de Aquaman, y en estos meses se encuentra abocado a Dune, uno de los proyectos más ambiciosos de los que se están gestando en Hollywood . Emilia Clarke en diciembre estrenará una comedia navideña junto a Emma Thompson, y Kit Harington acaba de anunciar su ingreso al universo Marvel con la película The Eternals, en la que compartirá pantalla con otro antiguo compañero de GoT, Richard Madden.