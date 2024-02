Escuchar

Relajada, sincera, espontánea y muy divertida, Drew Barrymore suele compartir en su programa de televisión los pormenores de su vida privada cuando la oportunidad lo amerita. Ayer, por ejemplo, reveló en medio de una entrevista con Christina Aguilera el arma de extorsión que utiliza su hija cuando quiere lucir una prenda que ella considera poco apropiada para su edad: una revista Playboy con su figura en la portada.

Drew Barrymore es mamá de Olive, de 12 años, y Frankie, de 10. Las niñas son fruto de su relación con Will Kopelman, con quien se casó en julio de 2012 y de quien se separó cuatro años después. La expareja comparte la crianza de las niñas.

Durante el último episodio de The Drew Barrymore Show, la actriz y conductora confesó cómo una de sus hijas apela a su pasado para ganar una discusión : explicó que saca a relucir su participación en la revista para adultos durante 1995 cuando discuten sobre qué ropa es apropiada para ella.

“Mi hija quiere usar un crop top”, planteó la actriz la situación a su invitada y recreó la escena que puede suceder a ese deseo de la niña. “Yo le diré: ‘no’ y ella me dirá: ‘estuviste en la portada de Playboy’”. De inmediato, la cantante apoyó a la menor. “Me encanta que haya dicho eso”, respondió y mientras ambas reían explicó que siempre supo que le iba a pasar lo mismo por cómo se vestía cuando arrancó su carrera. “Mi hija también quiere usar un top corto y yo, cuando se lo pone, le digo: ´¿podemos bajarlo un poco?´”.

Drew Barrymore junto a una de sus hijas en una postal familiar drewbarrymore

La intérprete de éxitos como “Genie in a Bottle” tiene una hija de 9 años, Summer, que comparte con su prometido Matthew Rutler, y un hijo de 16 años, Max, con su exmarido Jordan Bartman.

Luego del divertido momento, ambas mamás famosas confirmaron que no se arrepienten de sus “momentos sexy”. “Estábamos expresándonos y creo que en ese momento sentíamos que era lo mejor para nosotras”, explicó Aguilera. “Me encantó cada minuto”, respondió Barrymore con entusiasmo. “Es empoderante ser mujer y abrazar tu cuerpo y todo lo que te hace sentir bien o femenina”, continuó Aguilera. “Sin embargo”, aclaró de inmediato, “es algo que te corresponde aceptar solo a ti misma”.

Sobre aquella famosa portada de Playboy, Barrymore dio detalles de la experiencia durante su programa en febrero del año pasado. “Cuando estaba haciendo Playboy sentí que recuperaba mi poder”, confesó en una charla íntima con Pamela Anderson. “Me encantó la experiencia, me divertí mucho y no me arrepiento de nada. Me encanta. No sabía que tendría hijos más tarde”, señaló luego.

Un cumpleaños feliz

Drew Barrymore comenzó el día de su cumpleaños con una gran sorpresa Backgrid/The Grosby Group

El pasado 22 de febrero Barrymore cumplió 49 años y la producción de su programa de televisión decidió regalarle un día inolvidable. Desde que llegó al estudio hasta que se despidió de su público, la conductora pasó por todos los estados de felicidad: bailó con su equipo -y su perro- entre flores, globos y gorritos, se emocionó al ver en su living al elenco de Los hechos de la vida, una de sus series favoritas de los 80, y se arrodilló frente a una salchicha gigante antes de cumplir el sueño de su vida: dar una vuelta en un famoso pancho móvil.

El día arrancó bien temprano y muy movido. La actriz y conductora compartió en su cuenta personal de Instagram su llegada al trabajo. Con un pantalón pijama, un sweater rosa, un tapado tejido gris, zapatillas blancas y un gorro de lana, la protagonista de E.T. recibió el cariño de sus compañeros, quienes la abrazaron, la felicitaron y la acompañaron en sus divertidos bailecitos. “No hay otra manera en la que quisiera pasar mi cumpleaños número 49 que aquí con mi familia de The Drew Barrymore Show. Estoy muy agradecida”, escribió junto al video.

La reacción de Drew Barrymore al ver el icónico Oscar Mayer weinermobile, el pancho-movil de la famosa marca de salchichas, en la puerta del estudio Backgrid/The Grosby Group

El momento más divertido de la jornada sucedió al final del show. Con los ojos vendados, llevaron a la actriz hasta la calle. Cuando le descubrieron la vista, se dio cuenta de que estaba frente a uno de los sueños de su infancia: el famoso Wienermobile, un vehículo en forma de pancho.

Apenas vio delante de ella la salchicha gigante de más de ocho metros de largo, la actriz soltó: “¡Esto es tan loco! ¡No me digas que es el Oscar Mayer Wienermobile!” Y sumó: “Toda mi vida he estado esperando esto”.

