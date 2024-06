Drew Barrymore sorprendió al público con una anécdota de su infancia

Escuchar

Desde hace cuatro temporadas, Drew Barrymore lleva con mucho éxito su ciclo de variedades, titulado The Drew Barrymore Show. En el marco de ese programa, la actriz comparte charlas con muchas celebridades de Hollywood, y también repasa innumerables anécdotas. Y durante una de sus últimas emisiones, que contó con Bobby Cannavale y Rose Byrne como invitados, Barrymore develó un pasaje de su niñez, que llamó la atención de sus interlocutores y también de los televidentes.

En el marco de una charla sobre trabajos extraños antes de poner un pie en Hollywood, Cannavale contó que durante un tiempo fue el encargado de la puerta de un conocido club nocturno de Nueva York, llamado The Limelight. Pero en ese momento, la protagonista de Los ángeles de Charlie, contó un episodio de su niñez, relacionado con ese bar.

Cuando nombraron The Limelight, Drew exclamó: “Yo fui a ese bar, ahí festejé mi cumpleaños número diez. En ese punto de mi vida, yo llevaba unos tres años yendo a clubes nocturnos. Fui a Studio 54, al Limelight, a Nell´s. En serio, vos nombrá el que quieras, que yo estuve ahí”.

Como era de esperar, la cara de sorpresa fue notable en los invitados, especialmente en lo referido a Rose Byrne, que con sus ojos bien abiertos le respondió: “¡¿En serio, Dios mío?!”. Si bien Barrymore se tomó con humor ese ida y vuelta, lo cierto es que hace poco tiempo compartió con sus seguidores, una conmovedora reflexión vinculada a los excesos que atravesó durante su infancia.

“Creo que, para mí, haber dejado de beber alcohol es una de las cosas que más honra el apellido Barrymore, porque todos hemos sido muy hedonistas”, reveló la actriz, que es miembro de una de las dinastías más longevas de Hollywood. Su abuelo John Barrymore fue un famoso actor de teatro clásico en los años 20 y 30, y bebió hasta morir. Su tía Diana confesó haber consumido drogas y alcohol en su biografía Too Much, Too Soon. Y su padre, John Drew Barrymore, también contaba con antecedentes de alcoholismo.

“No me consideren un pilar de la salud y el bienestar y de tenerlo todo bajo control”, señaló en una entrevista publicada en People. “La verdad es que algún punto podría resumir la historia diciendo que en algún momento pensé: ‘¿Sabés qué? Esto no funcionó para nuestra familia y voy a detenerlo. Seré yo quien rompa el eslabón de esa cadena y tal vez mis hijos y sus hijos tengan una mejor vida gracias a ello”, reflexionó. Y agregó: “Tenemos que luchar contra las locuras genéticas que nos traen nuestras familias”.

En 2022, la actriz había confesado que tras su divorcio comenzó a beber más, pero que pudo reconocer los síntomas y las señales de advertencia porque fue adicta al alcohol durante su adolescencia. “Cuando sentí que la vida que planeé para mis hijos se esfumaba, creo que me enfrenté a un momento más difícil que las cosas que enfrenté cuando era niña. Se sintió mucho más real porque ahora no estaba sola; se trataba de estos niños que tanto me importaban”, dijo.

“Entonces, probablemente me preocupé tanto, que me olvidé de cuidarme a mí misma. Fue una trayectoria confusa, dolorosa e insoportable, como caminar a través del fuego y volver a la vida”, definió aquella época. Tras pasar un tiempo en terapia, dejó de beber. “Fueron mis hijos los que me hicieron sentir que era hora de jugar”, dijo. Y se dedicó a desarrollar The Drew Barrymore Show, una propuesta que sigue vigente y con mucho éxito en Estados Unidos.

Si bien el de la bebida no es un legado que piense continuar, hay otro que le preocupa desde su más tierna edad. “Desde que puedo recordar, pensar y ser una persona cognitiva, diría que alrededor de los tres años, siento esta extraordinaria responsabilidad cuando veía las películas de mi familia para mantener vivo su nombre”, explicó. “Siento que ese legado me ayuda a comprender por qué me siento tan atraída por trabajar en el mundo del cine y la televisión. Lo tengo en mis genes y en mi sangre, y he tenido la suerte de que este negocio me permita seguir adelante”, indicó.

