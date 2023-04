Todo corazón: ¿por qué amamos a Drew Barrymore?

escuchar

A sus 45 años, Drew Barrymore parecía haberlo vivido todo: una infancia traumática marcada por su temprano debut en los sets (la actriz tenía apenas 7 años cuando participó de la película E.T. de Steven Spielberg), problemas con las drogas y el alcohol que la llevaron a internarse en más de una oportunidad y un intento de suicidio a los 14, hecho que detonó su recuperación. Luego vinieron las presiones de una industria exitista, su encasillamiento en el mundo de las comedias románticas, su lucha por demostrar sus habilidades para el drama, y sus libros, en los cuales habla sin pelos en la lengua sobre su historia de superación y resiliencia.

En el medio de todo eso, fue mamá, se divorció tres veces, creó su propia productora llamada Flower Films, su propia empresa de vinos y hasta lanzó su propia línea de make up y decoración. Sin embargo, había una faceta que le faltaba probar en su extensa trayectoria: la conducción. ¿Y qué mejor que un talk show para dar rienda suelta a su autenticidad, espontaneidad, desparpajo y empatía? Así nació The Drew Barrymore Show; un ciclo de entrevistas que puede verse desde esta semana por Pluto TV, donde la estadounidense interpreta su mejor papel: ser Drew al cien por cien.

Drew Barrymore renovó una nueva temporada de su show de TV @thedrewbarrymoreshow/Instagram

Saber reinventarse

Sin dudas, Drew Barrymore es una de las actrices más queridas y populares de Hollywood. Talentosa, transparente y muy graciosa, la intérprete supo hacerse camino en el mundo de las comedias románticas donde protagonizó booms de taquilla como Como si fuera la primera vez junto a Adam Sandler o Letra y música junto a Hugh Grant; entre otros éxitos. Sin embargo, más allá de sus entrañables personajes, hay algo que cautiva a la audiencia; esa que en el último tiempo se expandió hacia nuevas generaciones y a las que la artista supo acercarse de otra manera.

No solo las redes sociales le permitieron conquistar nuevos públicos sino también un nuevo proyecto que venía rondando su cabeza desde hace un tiempo y nació como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Hablamos de The Drew Barrymore Show; un ciclo de entrevistas que comenzó de manera virtual en septiembre de 2020 y por el que -desde hace tres años- han pasado las celebridades más importantes de Hollywood. “El proceso de creación ha sido emocionante, aterrador, desafiante, pero al final del día es una oportunidad para superar las expectativas”, reveló la conductora de este matutino en la serie documental que muestra el arduo camino que tuvo que atravesar para tener su propio show.

Mientras que algunos se atreven a verla como “la sucesora de Ellen DeGeneres” o como “la Oprah Winfrey de esta época” (dos grandes referente dentro del formato norteamericano), lo cierto es que este programa refleja su propio espíritu; un espíritu marcado por su humor, su don para la improvisación (algo que seguramente le dieron tantos años de rodaje) y su naturalidad para derribar tabúes y hablar de ciertos temas; esos que seguramente sonrojarían a más de uno en TV.

A todo eso se suma su vínculo cercano con la mayoría de sus invitados, esos amigos y colegas que la industria le regaló y a los que conoce muy bien; un plus a la hora de entrevistarlos y lograr confesiones jugosas.

“Mi nuevo programa de entrevistas es puro optimismo”, reveló Barrymore al recibir el premio Webby; un galardón que premia lo mejor de Internet y que, en este caso, destacó su ciclo por “transmitir alegría y entretener a las audiencias”. “A muchos les va bien con los late night porque hacen esto con el público, les dicen: ‘Ah, bueno, ya terminaste el día, sobreviviste, genial, ahora te hacemos dormir con unas risas’. Pero eso no es lo que yo hago. Yo estoy acá para que comiencen bien el día”, comentó volviendo a marcar la diferencia con este matutino que ya va por su tercera temporada y es uno de los más vistos en Estados Unidos, con siete nominaciones a los premios Daytime Emmy, entre los que se cuentan el destinado a mejor conductora.

Derribando tabúes

Ya desde el primer episodio, Drew aseguró que expondría todos los aspectos de su vida en la pantalla. Desde entonces, abordar los temas candentes del mundo del espectáculo y compartir experiencias de su vida personal y profesional se convirtió en la fórmula de su propuesta; esa que la convierte en trending topic todas las semanas y le permite mostrarse “tal cual es”.

Prueba de ello fue cuando invitó al piso a su exmarido, Tom Green (con quien estuvo casada de 2001 a 2002) o cuando confesó lo mal que la pasó tras su divorcio con Will Kopelman (su tercer esposo con quién estuvo hasta 2016), llegando a necesitar ayuda psicológica. “Pasé por un divorcio realmente doloroso y no me estaba yendo muy bien”, dijo en uno de sus episodios delante de su invitado del día, el músico Machine Gun Kelly, actual pareja de Megan Fox.

Las revelaciones sobre su vida de soltera y su sexualidad también fueron parte de la agenda del programa. Fue en medio de una entrevista con Whoopi Goldberg, la actriz de Ghost, la sombra del amor, que Barrymore reveló que, tras su último fracaso amoroso, estuvo seis años sin tener sexo. “Necesitaba permanecer célibe y honrada, en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas. También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia ensamblada”, explicó sin ningún tipo de vergüenza.

Abordar temas del mundo del espectáculo y contar experiencias personales se ha convertido en la fórmula de su talk show Captura de pantalla

Tampoco se sonrojó cuando anunció que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor. “La última vez que estuviste aquí estábamos solteras las dos. ¿Estás saliendo con alguien ahora?”, le preguntó la conductora a Goldberg. Ante su negativa, Barrymore sorprendió con un: “Yo sí”, dando cuenta que estaba conociendo a alguien y que su etapa de celibato era parte del pasado.

Su confesión de que estaba entrando en la menopausia también se convirtió en tendencia. Es que la actriz sufrió un sofoco en vivo mientras charlaba con sus amigos Adam Sandler y Jennifer Aniston y no pudo disimularlo. “¡Tengo tanto calor! Creo que estoy teniendo mis primeros sofocos de la perimenopausia”, expresó mientras se quitaba rápidamente su abrigo y se abanicaba ante la mirada atónita de sus invitados.

Esa no fue la primera vez que la actriz habló sobre los cambios que está experimentando su cuerpo en esta nueva etapa. Ya lo había hecho en su paso por el programa Facing Fertility, de CBS Mornings, cuando contó cómo descubrió que su vida reproductiva estaba llegando a su fin. “Me di cuenta cuando comencé a tener mi menstruación cada dos semanas. Un médico también me acaba de decir que esto podría durar, en el peor de los casos, diez años. La verdad es que mi reacción fue: ¡No voy a sobrevivir a diez años así!”, lanzó horrorizada.

En plan de demostrar que, a pesar de los éxitos de taquilla, los premios recibidos y la fama que su profesión le dio, es igual a cualquiera que está del otro lado de la pantalla y le afectan las mismas cosas, Drew también habló de su amor platónico por Leonardo DiCaprio. En varias oportunidades, la actriz confesó que el actor de Titanic es su “crush” desde la adolescencia; de hecho ha tenido algunas reacciones en las redes sociales que podrían ser dignas de cualquier fanática.

Una de las más comentadas sucedió el año pasado cuando el protagonista de El gran Gatsby se refirió en un posteo al calentamiento global y ella le respondió que él debería ser la única persona hot (sexy/caliente) en la Tierra. “¡Ay, Leo! ¡No sabía que me estabas relojeando! ¡Te amo desde que nos conocimos cuando éramos adolescentes en el set de Poison Ivy! Últimamente en la vida sigo pensando en este credo ‘déjalo mejor de lo que lo encontraste’. ¡Podría ser un resumen perfecto de vos! ¡Todos somos mejores por tenerte en el mundo! Y en este planeta”, escribió la famosa niña de E.T., expresándole sin rodeos sus sentimientos ante los casi 60 millones de seguidores que tiene el galán.

Drew Barrymore le dedicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram a Leonardo DiCaprio Instagram: Drew Barrymore

Sin embargo, Drew nunca había desnudado tanto su alma como cuando en una emisión del ciclo de CBS decidió abandonar el lujoso estudio para transmitir desde la clínica psiquiátrica de Los Ángeles, donde estuvo internada durante un año y medio en su juventud. “Creo que es importante compartir con la gente todo esto, porque cuando ven el show lo que ven es un estudio hermoso y a mí luciendo ropa divina, con el cabello perfecto y mucho maquillaje. Hay elegancia en el show pero nunca perderé de vista esta parte de mi historia. He visto y he atravesado cosas, y todo eso me ayudó a reconocer que todas las personas han pasado por algo fuerte en sus vidas”, afirmó mientras daba detalles de ese pasado oscuro.

“Tenía muchos problemas y demasiados recursos. Iba a clubes nocturnos y faltaba a la escuela, robaba el auto de mi madre. Era una niña rebelde, pero de verdad- Comencé a estar fuera de control. Nadie sabía qué hacer conmigo. Me trajeron hasta aquí en el medio de la noche y me llevaron a través de esas dos puertas. Cuando atraviesas ese umbral no vuelves a salir igual. Estuve allí por un año y medio”, recordó, entre lágrimas, ganándose definitivamente el cariño y la empatía de toda su audiencia.

Critícame si puedes

Drew Barrymore no le teme a las críticas y suele mostrarse al natural en sus redes sociales instagram.com/drewbarrymore

Otra de las cualidades que la hace súper popular y querible es su forma de reaccionar ante las críticas. Lejos de enojarse, Barrymore suele tomarse con humor (su fórmula para vivir la vida) los comentarios negativos y hasta, muchas veces, se toma el trabajo de responder de manera graciosa.

Aunque parezca casi imposible de creer, justamente eso que la convierte en una de las más queridas de Hollywood, muchas veces es objeto de cuestionamiento. A fines del año pasado, Barrymore fue acusada de apropiación cultural de la “gente normal”, es decir de actuar como un ser humano común y corriente, sin divismos. Si bien la mayoría destaca esto como un gesto positivo; otros lo ven como una estrategia para ganar audiencia o seguidores.

Aunque es consciente de los privilegios que ha tenido a lo largo de su vida, la actriz reveló que jamás permitirá que su fama o Hollywood cambien quién es como persona. “Es extraño, porque he vivido una vida privilegiada, pero también he metido mucho la pata y he visto muchas cosas. He pasado mucho tiempo viajando por todo el mundo, intentando no ser una persona agrandada y aislada. Solo deseo que podamos cuidarnos los unos a los otros de la mejor manera posible. Estoy convencida de que para eso estamos aquí”, aseguró en el late night Ziwe mientras se definía como una persona “jodidamente normal”.

Que muestra una imagen ficticia, que está vieja, que tiene canas o las cejas desarregladas la han convertido en centro de debate en las redes sociales en el último tiempo. Lejos de perder la calma, Barrymore prefiere el silencio o, en caso de responder, lo hace con humor; ese con el que se maneja en su vida diaria. Algo que puso en práctica cuando Hugh Grant recordó el rodaje de Letra y música y la acuso de cantar muy mal. “Drew Barrymore estaba en esa película conmigo y no creo que le importe que diga que canta horrible. He escuchado a perros afinar mejor ladrando de lo que ella canta”, le dijo el actor a Wired, mitad en serio, mitad en chiste.

Drew Barrymore le contestó con humor a Hugh Grant una crítica que le hizo sobre su forma de cantar

Sus comentarios inmediatamente llegaron a oídos de Barrymore, quien no se quedó callada. Fiel a su estilo, la actriz no encontró mejor manera que responderle a su coprotagonista volviendo a interpretar “Way Back Into Love”, la canción que entonaron a dúo en la pantalla allá por 2007. “Oh, Hugh-bert, Hubert, esto es para ti”, dijo la actriz luego de cantar algunas estrofas en un video que posteó en su cuenta de Instagram bajo el hashtag: “#SingForHughGrant únete a mí”. Demás está decir que, en cuestión de segundos, la publicación se llenó de likes y comentarios confirmando por qué Drew es una de las favoritas del público.

Su sorpresivo éxito televisivo hizo que Drew Barrymore se tome un descanso indefinido de los sets; al menos como actriz. “Soy madre de dos hijas (Olive y Frankie) y estar en un rodaje me consumía muchas horas, y por eso también me atrajo la idea de conducir”, dijo en marzo de 2021 sobre esta nueva faceta que parece haber llegado a su vida para quedarse.