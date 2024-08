Amor felino: de Halle Berry a Jennifer Garner, los famosos que presumen de sus gatitos en las redes

Escuchar

El mes pasado, Halle Berry sorprendió al confesar que Gatúbela, el personaje de DC Comics al que le dio vida 20 años atrás, la hizo cambiar de bando: “Me convertí en amante de los gatos”, explicó, además de señalar que hasta, ese momento, había sentido predilección por los perros y consideraba que los felinos eran poco afectivos e indiferentes.

Como Berry, muchas estrellas de Hollywood sienten fascinación por los felinos, y no dudan en compartir su amor por sus mascotas con sus fanáticos en los medios y en las redes sociales. De Taylor Swift a Katie Holmes, los famosos que presumen de sus gatitos.

Halle Berry

Cuando en 2004 Halle Berry se enfundó en un catsuit de cuero negro para protagonizar Gatúbela no era precisamente una amante de los gatos. En aquel momento, tenía dos perros a los que adoraba y los felinos le resultaban antipáticos. Durante el rodaje, pasó horas interactuando con 43 gatos adiestrados. A uno de ellos lo adoptó y lo bautizó Play Dough. “Me convertí en una amante de los gatos, por eso”, le dijo a Entertainment Weekly el mes pasado. “Acabo de rescatar a cuatro gatitos que encontré en mi jardín hace tres semanas. Soy una Gatúbela de pies a cabeza por esa experiencia y las relaciones con esos seres hermosos. Esa experiencia me cambió ”.

El 23 de julio, el día exacto en el que se cumplieron los 20 años del estreno, la actriz hizo uso de su cuenta de Instagram para homenajear el film y, de paso, presentó a dos de los gatitos rescatados. “Y todavía... ¡Miau! Hoy se cumplen 20 años desde que tuve el honor de darle vida a este icónico personaje. Ella siempre estará cerca de mi corazón y yo siempre seré Patience Phillips, también conocida como Gatubela”, escribió, junto a una serie de fotografías en donde posó sexy con sus nuevos amigos.

Katie Holmes

Hace una semana, Katie Holmes presentó a un nuevo integrante de su familia: con una seguidilla de fotos divertidas, la protagonista de Batman inicia le dio la bienvenida a Eleanor, una gata de pelo largo blanca y gris . Holmes comenzó la publicación con una postal en primer plano de ella acostada junto al animal. La actriz, con el pelo suelto y sin maquillaje, ensaya una media sonrisa a la cámara mientras la gata parece mirarla. En la imagen también queda al descubierto el aro plateado que lleva en la nariz. En la segunda foto, la gata estira su pata para tocar a Holmes, mientras en la tercera escapa, aparentemente luego de lograr su cometido.

Taylor Swift

Mientras a los ojos del mundo Taylor Swift es un fenómeno musical, una empresaria exitosa y una de las mujeres más influyentes, puertas adentro es una mujer que ama pasar tiempo con sus gatos. La familia felina de la diva del pop estadounidense se compone de tres acompañantes: Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button. Su fanatismo por los gatos, incluso, es motivo de orgullo de sus seguidores, quienes los pudieron conocer a través de sus redes sociales y también en alguno de sus videos.

“ Tengo gatos. Estoy obsesionada con ellos. Amo tanto a mis gatos que cuando surgió un papel en una película llamada Cats, pensé, tengo que hacer esto ”, reconoció la ganadora del Grammy en una entrevista que le concedió a la revista TIME en 2019. “Son muy dignos. Son independientes. Son muy capaces de lidiar con su propia vida”, explicó. Hace unos días, los felinos de Swift volvieron a ser noticia: Gigi Hadid, una de las más cercanas amigas de la estrella, la sorprendió con un regalo muy especial: un anillo con referencias tanto a su gato como a su actual pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce.

Drew Barrymore

“Loca por los gatos”. Así se podría definir a Drew Barrymore. La actriz, productora y actual conductora de un show de televisión convive con cuatro gatos rescatados, además de dos perros, un lagarto, un pez y una serpiente de nombre Cecil. “ Me encanta ver animales a primera hora de la mañana. Me encanta cuando duermen en la cama conmigo. Estoy completamente encima de ellos. Nunca me aburro. Me encanta el cariño ”, le explicó a la revista People.

Si bien el universo animal es amplio en la casa de la protagonista de E.T., los gatos ocupan un lugar especial en su corazón. “Las primeras mascotas que tuve fueron dos gatos rescatados del refugio cuando era adolescente y vivía sola. Quería crear un entorno más hogareño. Y no podría haberlos amado más”, recordó. Los cuatro gatos actuales de Barrymore son “todos rescatados” y fueron elegidos con la ayuda de las hijas de la actriz: Olive, de 10 años, y Frankie, de 8.

Mark Ruffalo

Otra gran celebridad que presumió de su amor por los gatos -y que convive con ellos- es Mark Ruffalo. El protagonista de Pobres criaturas adoptó su último felino, Biscotti, en el 2020 y no dudó en compartir un video con el nuevo integrante de la familia en su cuenta de Instagram, donde además de publicitar sus trabajos se dedica a militar distintas causas sociales y políticas.

“ Pasando tiempo de calidad con uno de mis nuevos amigos, Biscotti ”, fue el texto que la estrella de Hollywood eligió para acompañar un video en donde se lo ve jugar arrodillado en el piso mientras el pequeño felino de pelo gris atigrado se ronronea y da vueltas. En publicaciones anteriores ya había presentado a Felix e Inky.

Jennifer Garner

Además de una gran compañía, Moose, el gato de Jennifer Garner, es un gran cómplice a la hora de las risas. La actriz, quien comparte su vida con sus tres hijos - Violet, de 18 años, Fin, de 15 y Sam, de 12-, suele pasar mucho tiempo con el animal, un mestizo del Himalaya muy peludo a quien cada vez que puede saca a pasear a bordo de un cochecito de bebé.

El último video que compartió la actriz de Si tuviera 30 en su cuenta de Instagram en compañía de su mascota data del 20 de julio pasado. Allí, la estrella de Hollywood recorre su casa con Moose a upa para mostrarle los “lugares que nunca ha visto antes” . “Moose pidió un recorrido”, escribió en el pie del clip, donde mostró cómo le presentó a su fiel compañero el interior del freezer, el microondas, la pecera y su cama.

Alison Brie y Dave Franco

El matrimonio compuesto por Alison Brie y Dave Franco no tiene hijos, pero son fieles cuidadores de sus mascotas. La pareja, que se casó en 2017, comparte la tutela de tres gatos: Arturo, Max y Otis. Harry, el cuarto integrante de la pandilla, murió en junio de 2020.

“ Son gatos de interior. Vivimos en una zona con muchos coyotes, así que no podemos dejar que estén dentro y fuera de casa porque los coyotes se los comen todo el tiempo ”, contó la actriz de Mad Men, Community y GLOW en una charla con la revista People hace un par de años. “Nos encanta jugar con ellos. Somos muy devotos”, agregó entonces. Cada tanto Brie -Franco no tiene cuenta de Instagram-, presume de sus mascotas en su red social.

Sarah Jessica Parker

“ El domingo es para los gatos ”. El mes pasado, junto con una serie de fotos, Sarah Jessica Parker disparó una máxima en su cuenta de Instagram que afecta tanto a su relación con sus mascotas como a su tiempo libre. La actriz, casada con Matthew Broderick y madre de James Wilkie, de 21 años, y las mellizas Tabitha Hidge y Marion Loretta, de 15, le gusta pasar el rato con sus gatos y no lo oculta.

El animal de la foto es Lotus, un gato que en ...And just like that le dio vida a Shoe y que la protagonista de Sex and the City decidió adoptar luego de la filmación porque ya no tenía modo de separarse de él. “Su nombre fuera de cámara es Lotus. A él y a sus hermanos se les dieron nombres botánicos cuando fueron rescatados cuando eran recién nacidos por la @cthumanesociety. Adoptado oficialmente por la familia Parker/Broderick en abril de 2023. Se une a Rémy y Smila, a quienes adoptamos en mayo de 2022. Si te parece familiar, es porque lo es”, lo presentó la actriz el año pasado en sus redes.

LA NACION