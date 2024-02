escuchar

Drew Barrymore cumplió 49 y la producción de su programa de televisión decidió regalarle un día inolvidable . Desde que llegó al estudio hasta que se despidió de su público, la conductora pasó ayer por todos los estados posibles de felicidad: bailó con su equipo -y su perro- entre flores, globos y gorritos, se emocionó al ver en su living al elenco de Los hechos de la vida, una de sus series favoritas de los 80, y se arrodilló frente a una salchicha gigante antes de cumplir el sueño de su vida, dar una vuelta en el pancho móvil de una famosa marca de alimentos de los Estados Unidos.

El día arrancó para Barrymore bien temprano y muy movido. La actriz y conductora compartió en su cuenta personal de Instagram su llegada al trabajo. Con un pantalón pijama, un sweater rosa, un tapado tejido gris, zapatillas blancas y un gorro de lana, la protagonista de E.T. recibió el cariño de sus compañeros, quienes la abrazaron, la felicitaron y la acompañaron en sus divertidos bailecitos. “No hay otra manera en la que quisiera pasar mi cumpleaños número 49 que aquí con mi familia de The Drew Barrymore Show. Estoy muy agradecida”, escribió junto al video.

Luego del gran recibimiento, Barrymore mostró su look para el show. “Me siento muy afortunada”, dijo a la cámara que inmortalizaba todo el detrás de escena del ciclo mientras se preparaba para salir al aire. Otro detalle que mostraron fue que en el espejo de su camarín se podía leer: “Todo va a estar siempre bien”. Para la especial ocasión, la artista lució un vestido arcoíris de Jenny Packham, joyas de Irene Neuwirth y botas Marc Jacobs.

De la nostalgia al sueño de la salchicha

Las sorpresas se sucedieron, también, durante su show. La actriz no pudo contener la emoción y soltó un fuerte grito apenas escuchó la cortina musical de una de sus series de televisión favorita de los 80, Los hechos de la vida. Tras entonar algunos de los fragmentos del tema, aparecieron en escena Lisa Whelchel, Nancy McKeon y Mindy Cohn. Ross Mathews, su coequiper, destacó la importancia de las invitadas. “Dios mío, ¿sabés el regalo que es esto para todos?”, señaló.

Además del reencuentro y la charla, las actrices que le dieron vida a Blair, Jo y Natalie le regalaron a Barrymore un chaleco que usaban en la serie y a su vez recordaron a la fallecida Charlotte Rae, quien interpretó a Edna Garrett en la comedia que duró nueve temporadas y que se emitió de 1979 a 1988.

“Creo que para quienes no crecimos en un hogar tradicional de madre, padre o de dos padres -y amo a mi madre, y a mi padre-, me vi reflejada en ustedes porque se estaban criando a sí mismas, entre ustedes, y la señora Garrett estaba al mando de todo eso”, reconoció la actriz y destacó el impacto que la serie de NBC tuvo en su vida. Luego, dio más detalles de lo significó el programa para ella. “Tenía más sentido para la vida que estaba viviendo que cualquier otro entorno”, añadió. “Lo que estaba aprendiendo era a ser una mujer fuerte e independiente que podía cuidar de sí misma, valorar la amistad femenina y saber que había alguien allí que las cuidaba, la señora Garrett. Me dieron un modelo que hizo que mi vida fuera mejor en todos los sentidos de la palabra”, reconoció.

Una vez que terminó el momento nostálgico, a Barrymore le vendaron los ojos y la llevaron hasta la puerta. Cuando le descubrieron la vista, se dio cuenta de que estaba frente a uno de los sueños de su infancia y de nuevo apareció el grito de emoción: en la calle, imponente, estaba estacionado el famoso Wienermobile, un vehículo en forma de pancho que la tradicional marca Oscar Mayer utiliza para promocionar sus productos desde 1936.

Apenas vio delante de ella la salchicha gigante de más de ocho metros de largo, la actriz soltó: “¡Esto es tan loco! ¡No me digas que es el Oscar Mayer Wienermobile!”. De inmediato, se arrodilló y trató de llegar hasta el vehículo, pero su elegante look entorpeció la labor. “Traté de gatear, pero con este vestido no funciona en absoluto”, se rio, recogió la falda con sus manos y se puso de pie para abrazar a los empleados de la empresa. “¿Estás lista para entrar al Wienermobile?”, le preguntó Mathews. “ Toda mi vida he estado esperando esto”, respondió ella, feliz.

