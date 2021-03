Uruguay ya tomó una decisión con respecto al hijo de Mónica Gonzaga

Por resolución del Ministerio del Interior de Uruguay, el país vecino tomó la decisión de quitarle la residencia y expulsar del país a Adriano Sessa, de 22 años, hijo de Mónica Gonzaga.

La decisión de las autoridades uruguayas se produjo luego de que confirmaran que Sessa organizó una fiesta clandestina para 500 personas en Sauce de Portezuelo, Punta del Este.

Esta tarde, en diálogo con LA NACION, Mónica Gonzaga dio su versión de la fiesta, que tuvo lugar en una residencia de la familia y en la playa cercana. “Mi hijo hizo una reunión en casa para 20 personas, armaron un flyer porque vivo en un lugar sin calle con nombre sobre el mar, lo viralizaron y empezó a caer gente desconocida. Quiso sacarla, no logró y uno de los amigos llamó a la policía. Serían 100 personas”, explicó Gonzaga, aunque los números de la gente presente en el festejo, según las actas de la Dirección General de Higiene y Medioambiente, multiplican ese número por cinco.

Luego, la actriz aclaró que en el caso de comprobarse la responsabilidad de su hijo en los hechos “él tendrá que responsabilizarse y si Uruguay quiere tomarnos como hecho ejemplificador, tendremos que atenernos a las consecuencias”.

Móniza Gonzaga y su hijo se encuentran en Punta del Este desde marzo del año pasado. Viajaron días antes de que se decretara la cuarentena obligatoria y una vez que las autoridades argentinas tomaron dicha medida se quedaron allá.

Adriano Sessa, hijo de Monica Gonzaga, sera expulsado de Uruguay por organizar una fiesta clandestina en ese pais. Twitter

En diálogo con Intrusos, Adriano Sessa explicó este lunes: “Hice una reunión en casa porque era el cumpleaños de uno de mis amigos. No se cobró entrada, no se vendía alcohol y no era una fiesta clandestina sino una reunión para pocas personas, pero se enteraron y vinieron, y la gente se metió en mi casa por caminos que van a la playa y se sumaban. Se descontroló. Me preocupaba que invadieran y destruyeran las propiedades de mis vecinos. No hubo 500 personas. No entran 500 personas en casa. Pido disculpas, se me fue de las manos. Me presenté hoy en dos intendencias y se me va a citar cuando decidan qué hacer. Nada de lo que se dijo es oficial. Me gustaría que no involucren en esto a mi mamá porque no tiene nada que ver. Estoy dando la cara”.

Inspectores municipales del área de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado y efectivos de la Policía Nacional de Uruguay se encargaron de disolver la aglomeración de gente y poner fin a la fiesta clandestina.

Con la colaboración de Fernanda Iglesias y Nelson Fernández

LA NACION