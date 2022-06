Valentina Zenere, la actriz argentina que causa sensación en España y que ahora se lanza como cantante

Acaba de terminar de grabar la sexta temporada de Elite, la exitosa serie española que puede verse en Netflix, y ahora está abocada al lanzamiento de su carrera musical. Su primer single, “Cero coma”, ya suena en todas las plataformas y fue muy bien recibido por el público. “Estoy en un momento de hacer mucho, muy a gusto. Cansada pero contenta”, dice Valentina Zenere. Nacida en Argentina, creció en Pilar soñando con ser actriz y cantante. La primera oportunidad le llegó de la mano de Cris Morena, con Casi Ángeles y la proyección internacional, con Soy Luna.

Valentina se instaló hace dos años en Madrid y allí encontró su lugar, trabajo, un grupo de amigos y un novio de origen catalán, Jordi Lladó, nieto del expolítico y magnate español José Lladó. En diálogo con LA NACION, la actriz habla de su reciente lanzamiento como cantante, de su vida en España y de su proyección.

Valentina Zenere en el videoclip de su primera canción, "Cero coma" (Gentileza Xavi Souto)

-¿Cómo se dio la oportunidad de editar tu primer tema?

-Lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Hice canto toda mi vida desde un lugar complementario a la actuación o en proyectos específicos como Soy Luna, por ejemplo. Y al estar cada vez más cerca de ese mundo, de grabar discos y de hacer shows, pensaba en las ganas que tenía de cantar mis letras, elegir qué quiero hacer arriba del escenario, producir el show, pensar en los vestuarios y todo eso sin seguir las órdenes de nadie y sin hacerlo desde un personaje sino como Valentina. En los últimos años me llamaron para cantar en algunos lugares y una amiga me dijo que alguien le había pedido que cantara con mi banda a no sé dónde. ¿Qué banda? No tenía banda y la gente lo daba por hecho. Fue un impulso darme cuenta que confiaban en mí, que me lo pedían. Cuando llegué a España conocí profesionales increíbles que me animaron a hacerlo. Y acá estamos. Soy muy perfeccionista y quería sentirme lista y segura de poder dedicarle el tiempo necesario. Mi idea es que la actuación y el canta vayan de la mano.

-Estás cumpliendo tu sueño...

-Totalmente. Y me había olvidado un poco de que mi sueño era éste. Y cuando saqué el single me llegaron mensajes de amigos que me felicitaban por cumplir otro sueño más, se acordaban de cuando era chiquita y les contaba sobre mis deseos. Me acuerdo que todos los domingos organizaba shows en mi casa y ponía a bailar a todos, escribía el guion, me disfrazaba. Y cuando todos se iban a andar a caballo, al campo, con una amiga nos sentábamos a la vera del río a escribir canciones y armar videoclips. Con los mensajes de mis amigos sentí otra vez la conexión con ese sueño que había pospuesto.

-¿Cómo se gestó “Cero coma” y por qué elegiste esa canción de ritmos latinos?

-Me hace mucha ilusión “Cero coma”. Tenemos más canciones, pero ésta era la que más me gustaba para salir. Cuando estoy de mal humor recurro a la música siempre, para que me levante. Y quería que este primer tema provocara ganas de bailar. En cuanto a la letra, siempre pensé que eran varias mujeres hablándole a un hombre que les había contado la misma historia a todas, y ellas se unen para enfrentarlo. Tuve claro que tenía que usar el color rojo en el videoclip, y se me apareció una imagen de agua en el piso, una silla gris, la idea de contarnos secretitos. Tenía todo muy claro, la verdad, y pudimos plasmarlo. Siempre que escucho algo veo imágenes. Ahora estamos grabando más canciones, muy enfocada en lo que se viene.

Valentina Zenere se ilusiona con “Cero coma”, su primera canción Instagram @valentinazenere

-¿Por qué decidiste ir a vivir a España?

-Conocí a una manager que era española. Una vez vine a trabajar a Madrid y me encantó. Me vi acá, compaginando el trabajo con mi vida diaria y me gustó. Me vine, hay trabajo, se graban muchas series y películas. Mi sueño es poder filmar en Hollywood algún día. Llegué con un proyecto que finalmente se canceló, me volví, pasé la primera parte de la pandemia en Buenos Aires, viajé nuevamente para hacer audiciones hasta que salió Elite y me quedé.

-¿En Madrid encontraste tu lugar?

-Si, vivo con mi novio Jordi, y nuestro perro. Tengo amigos que ya son mi familia. Estoy muy contenta. Soy un poco adicta al trabajo y si mañana me sale algo en India, no tengo problema en ir.

-Empezase muy joven, ¿siempre fue tu sueño ser actriz?

-Si, de chiquita hice publicidades pero mi primer trabajo serio fue con Cris Morena, en Casi Ángeles . Nunca quise ser otra cosa que no fuera actriz y cantante. La pasé muy mal en el último año del secundario porque hice las audiciones para Soy Luna y tardaron en confirmarme. Mis amigas empezaron a anotarse en las carreras que iban a seguir y me acuerdo que un día mi tía me sentó y me dijo: “Mirá Valentina, terminás el colegio, no te confirman en Soy Luna y tendrías que pensar en ir a la universidad como otra opción”. Mis padres siempre me apoyaron, pero mi tía quería que tuviera un plan B. Me gusta la psicología y pensé en anotarme, pero me hacía infeliz pensar que que mi vida iba a ser esa. Me sentí presionada en un momento y mi impulso fue no anotarme y apostar a que me dijeran que sí para sumarme a Soy Luna. Y a los pocos días me confirmaron y no paré.

Valentina Zenere empezó en Casi ángeles y luego actuó en Soy Luna Instagram @valentinazenere

-¿Qué extrañás de nuestro país?

-A mis amigas, a mi familia. Viajan mucho por suerte, pero esos vínculos se extrañan. Si estoy en un bar y escucho a un argentino, me pongo contenta. Como que busco argentinos. Extraño llamar a mi mejor amiga y decirle que en cinco minutos estoy en su casa. Estar lejos pesa, aunque tengo un grupo de amigos acá, pero no son los de toda la vida.

-¿Y cómo ves a la Argentina desde España?

-Leo algo sobre Argentina o me cuentan mis padres. Y típico que en el grupo de WhatsApp de la familia mi abuela cuenta todo. Así me voy enterando, pero no mucho. No estoy muy conectada, para ser honesta.