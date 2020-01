Nicolás "Tacho" Riera se mostró muy acaramelado con su novia, Giulia Gabetta, en José Ignacio Crédito: GM Press

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020 • 13:42

Los famosos siguen disfrutando de sus vacaciones en la costa uruguaya, como es el caso de Nicolás "Tacho" Riera y su novia, Giulia Gabetta.

La pareja se mostró muy consolidada en Playa Brava de José Ignacio, donde no perdieron oportunidad de tomar sol, caminar sobre la arena, y darse muchos besos sin pudor de los flashes. Asimismo, los novios viven veladas muy románticas en restaurantes de pescado de primera línea, y también de pastas italianas.

Momento de mimos y descanso para los novios Crédito: GM Press

Hace unos meses, en el magazine de Telefe, Cortá por Lozano , Riera habló de cómo es en el amor, y de si tanto él como Giulia son celosos.

"Cuando quiero conquistar a una chica, soy de analizar la situación antes. Hoy, con el Instagram, podes mirar qué le gusta y qué no. Me han reclamado 'likes' alguna vez y yo digo: 'Es un like'. Si mi novia pone 'likes', no me molesta. Pero soy más de los mensajes directos. Y los stories ayudan mucho también: hacés un comentario y así empezás", contaba el actor.

Gabetta y Riera se conocieron hace poco más de seis meses y se volvieron inseparables desde entonces Crédito: GM Press

Por otro lado, Ginette Reynal mostró su espléndida figura en Maldonado, donde se la vio muy relajada en sus días de descanso.

Ginette Reynal, de vacaciones en la costa uruguaya Crédito: GM Press

En diálogo con LA NACION, Ginette contó recientemente cómo vive la previa a su cumpleaños número 60, que llegará en unas semanas. "El número no me pesa. No me peleo con la edad. A veces me levanto cruzada o bajoneada o tengo ojeras o mal el pelo y me molesta un rato, pero hace mucho que tomé la decisión de vivir bien y poner mi autoestima en otras cosas. Soy coqueta, pero trato de no ir a los extremos de nada. Pasé mucho tiempo ya en los extremos y quiero algo más equilibrado en mi vida. No es sólo genética. Me ocupo de mi interior y de mi exterior", expresaba Reynal.

Ginette Reynal, espléndida a pocas semanas de cumplir 60 años Crédito: GM Press

A quien también se lo pudo ver en José Ignacio fue al DJ Hernán Cattáneo, muy cómodo en la playa, donde también se encuentra trabajando.

Hernán Cattáneo, de descanso en José Ignacio Crédito: GM Press